První prohra přišla v nejhorší možný moment. Pardubičtí basketbalisté kráčeli Alpe Adria Cupem bez ztráty kytičky. Přemožitele nenašli v základní skupině, ve čtvrtfinále ani v semifinále. Až v prvním finále koronavirem odložené minisérie. Z Děčína si totiž přivezli sedmibodové manko po prohře 89:96. K získaní evropské trofeje tak musí dnes na palubovce v enteria areně (18:00) zdolat Válečníky minimálně o osm.

VŮLE A ODHODLÁNÍ

Pardubice dostaly v prvním poločase téměř šedesát bodů. Na pondělním i úterním tréninku muselo být asi horko.

„Jednoznačně jsem se zaměřili na obranu, protože to byl další zápas, v němž jsme schytali strašně moc jednoduchých košů. Hlavně v první půli jsme nekladli velký odpor. Měli jsme problém s agresivitou. Věřím, že se nám to podařilo nakopnout, ale podle mě je to o vůli a odhodlání, o správném nastavení hlavy. Teď už ale víme, co nás bude čekat,“ říká pardubický asistent Adam Konvalinka.

NENECHÁME SI TO VZÍT!

Co je osm bodů v basketbale? Třeba dvě trojky s faulem. Zkrátka ztráta, která se dá vymazat klidně za minutu.

„Všichni si uvědomujeme, že abychom vyhráli celý Alpe Adria Cup, je potřeba zvítězit minimálně o osm. Nemůžeme ale za každou cenu tlačit na to, že už po první půli potřebujeme vést o sedm bodů a pak si to na férovku rozdáme ve druhém poločase. My prostě chceme vyhrát zápas i celý pohár. Půjdeme si pro to od první minuty,“ vyhlašuje.

„Už po zápase v Děčíně byly v šatně proslovy od jednotlivých hráčů, že se musíme kousnout a doma to dotáhnout do úspěšného konce. Věřím, že si celkové vítězství necháme vzít,“ burcuje Adam Konvalinka.