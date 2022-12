V prvním poločase byli častěji ve vedení Severočeši, ale jejich náskok nenarostl do takových výšin, aby na to hosté nedokázali včas zareagovat. Ani třetí čtvrtka nezměnila nic na tom, že Sluneta byla ve skóre vepředu, opakovaně i dvouciferným rozdílem. Nikdo ale netušil, co se bude dál dít. Do poslední periody totiž Beksa vletěla nevídanou šňůrou 18:2 (!!), totálně obrátila vývoj a šokovaný soupeř nedokázal najít jakoukoli odpověď. Pardubičtí mu dovolili ve čtvrté čtvrtce jen pět bodů (!), z toho jedinou přesnou střelu z pole, sami jich dali šestadvacet a dokráčeli pro cennou výhru.

Dino Repeša, trenér BK KVIS Pardubice: Hráči si věřili, i když jsme byli minus dvanáct. Nebylo to vůbec jednoduché proti tak kvalitnímu týmu, jakým je Ústí. Minulý rok jsme tu prohráli dvakrát a určitě jsem tým připravil více psychicky, aby si hodně věřil, protože zde je velmi těžké hrát. Což se také v prvním poločase ukázalo, prohrávali jsme hodně ve hře jeden na jednoho a to určitě není cesta, jak chceme bránit další zápasy. Myslím ale, že po přestávce jsme byli v obraně lepší a druhým důvodem obratu je, že jsme vyhráli druhou půli na doskoku. To je klíčové číslo, když máte více útoků, tak máte i více šancí skórovat.

Jan Šotnar, trenér Slunety Ústí nad Labem: Pro nás těžká prohra. Myslím, že ji vystihuje jedno slovo, a to je disciplinovanost. My jsme ve čtvrté čtvrtině přestali hrát, udělali jsme z obrany free style, každý si řešil clony na hráče bez míče, jak chtěl, a dostali jsme osm bodů z akce, kterou jsme chtěli bránit určitým způsobem, a přitom jsme ji řešili třikrát jinak. Takže za mě jenom nekoncentrovanost a nedisciplinovanost některých hráčů. Měli jsme vyhrát, po třetí čtvrtině to byl náš zápas a o to více tahle prohra bolí. Ale jak říkám, pokud budeme hrát takhle nedisciplinovaně, tak můžeme hrát někde venku na hřišti a ne na basketbalových palubovkách.

11. KOLO: Sluneta Ústí nad Labem – BK KVIS Pardubice 71:81 (24:20, 43:41, 66:55). Body: Pecka 14, Martin 13, Svejcar 12, Hicks 12, Dailey 7, Johnson 6, Nábělek 3, Karlovský 3, Haiblík 1 – Pekárek 20, Rikič 16, Vyoral 14, Čolak 11, Švrdlík 10, Šafarčík 5, Svoboda 3, Štěrba 2. Rozhodčí: Hruša, Pokorný, Salvetr. Fauly: 20:24. Pět chyb: Pecka (UL). Trestné hody: 22/14 – 19/12. Trojky: 7:9. Doskoky: 31:42. Diváci: 825.

Ve středu 7. prosince od 17.30 přivítají pardubičtí basketbalisté na domácí půdě na Dašické Armex Děčín.