Návrat po pěti letech do Evropy. Pardubičtí basketbalisté podali proti mega silné Zaragoze statečný výkon. Odehráli s ní zcela rovnocennou partii. Vyšší kvalita soupeře, který má svém středu bývalé hráče NBA v čele s Okaforem nebo reprezentanty různých zemí, se projevila v poslední čtvrtině. Prohra o pouhých šest bodů s účastníkem nejlepší soutěže na starém kontinentu se dá označit za menší senzaci. Předvedená hra dlouhánů z Beksy splňovala parametry moderního basketbalu. Jen neznalý věci, by si mohl myslet, že Pardubice hrají evropské poháry každoročně…

Pardubičtí basketbalisté (v červeném) podlehli favorizované Zaragoze 88:94. | Foto: FIBA Europe Cup

Kvalifikace FIBA Europe Cupu:

Casademont Zaragoza – BK KVIS Pardubice 94:88 (21:21, 38:45, 65:66).

Body: Smith 22, Gielo 17, Langarita 14, Kravić 12, Okafor 9, Yusta 8, Cinciarini a Sulejmanović po 5, Gonzalez 2 – Alford 25, Brunk 20, Vyoral 18, Šafarčík 11, Pekárek 7, Skifić 6, Štěrba 1. Fauly: 14:20. Trestné hody: 23/16 – 11/7. Trojky: 4:15. Doskoky: 30:39.

K neuvěření. Outsider vedl čtrnáct minut před koncem o jedenáct bodů! Prohrál, ale basketbaloví příznivci nejen v domácí hale Jämtlandu, který sídlí v Östersundu, chvílemi lapali po dechu. Co je to za tým, který tak brnká Zaragoze na nervy.

Pardubičtí dlouháni od začátku vysokému favoritu vzkázali, že respekt ano, ale strach nikoliv. První dva koše vstřelili oni. Hosté se poprvé dostali do plusu za stavu 8:6. Nějaký bodový únik však Beksa nepřipustila. Po sérii 10:2 si vytvořila první výraznější náskok, o pět bodů (19:14). V závěru první čtvrtiny španělský tým vyretušoval. Vítěze tak neurčila.

Druhý kvartál zahájili lépe domácí (podle zápisu). V jeho první polovině měli přesnější ruku. Psychologickým momentem se stala taková menší one man show Tomáše Vyorala. Nejdříve „tragickou“ přihrávkou vysunul do sóla protihráče. Pak ovšem vystřihl dvě ukázkové trojky. A když hosté přidali třetí v kuse, tak se Casademontu zase vzdálili. To nebylo všechno. Ze stavu 34:34 totiž v koncovce první půle předvedli dvouminutovku snů, s výsledkem 11:2. V kabině se mohli opřít o sedm bodů.

Jenže po výměně stran byl účastník prestižní ACB ligy jako vyměněný. Zkraje třetího dějství upletl dvojcifernou šňůru a vrátil se do vedení. Rodící se zkázu pardubičtí obři zažehnali. Prapor umdlévajícího týmu zvedl Bryce Alford a za čtyři minuty pomohl k jedenáctibodovému odskočení. V tu chvíli vedla Beksa nejvyšším rozdílem v zápase (63:52). Americký rozehrávač zaznamenal při stíhačce třináct bodů z osmnácti. Španělský celek ve čtvrtině plné zvratů znovu převzal otěže. Ještě do konce této části snížil na jediný bod.

Závěrečná epocha odstartovala jako ta předchozí. První brejk ještě Východočeši ustáli a v první pětiminutovce se drželi na dostřel. K finálními úprku zaveleli domácí povedenou pasáží 9:2. Ta jim zajistila vedení o osm bodů a kontrolovatelnou koncovku. Beksa sice trefila další trojku, ale pak fatálně zaváhal Tomáš Vyoral. Po lehké ztrátě při zakládání útoku navíc soupeře zastavil nesportovním faulem. Zaragoza opět nasadila k trháku, tentokrát devět bodů. Poslední slovo měly Pardubice a přesným pokusem z dálky upravily na konečných 94:88.

Rozdíl v kvalitě se nakonec projevil. Španělský favorit donutil Pardubice k jednadvaceti ztrátám, což zápas rozhodlo. K výhře Bekse nepomohlo ani patnáct trojek. Přitom ovládla doskoky.

Utkání zhodnotil pardubický rozehrávač či křídlo Petr Šafarčík:

Zdroj: BK Pardubice

Zítra od 19 hodin nastoupí Pardubice proti domácímu Jämtlandu.