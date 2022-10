Severočeši se naopak bodově nestyděli, za druhé dějství nasázel 46 bodů a utkání dohrál v exhibičním duchu ve skvělé atmosféře, kterou vytvořili domácí fanoušci. Poslední čtvrtinu Válečníci ovládli poměrem 24:8!

Bodově domácí táhl Ty Nichols, který zaznamenal 25 bodů. Na druhé straně vykouzlil 17 bodů rozehrávač Tomáš Vyoral.

Trenéři po utkání:

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín: „Začali jsme zápas docela slušně, ale trošku lépe jsme chtěli pokrýt Vyorala, který nám dal v prvních čtyřech minutách tři trojky. Ale on ukázal, že je dobrý hráč a příležitost využil. Naštěstí poločas skončil vyrovnaně, ve druhém nám konečně padlo také něco zvenku, kdy jsme trefili několik těžkých střel za tři body. To nám dalo několik bodů náskoku. V poslední čtvrtce se Pardubice dostaly pod tlak, volily střely, které jim nejsou úplně vlastní, my jsme kontrolovali obranný doskok a dostávali jsme se do většího počtu zakončení. Zápas byl hrozně fyzický, hráči byli neustále v kontaktu, především pak pod košem, kde nám Rikič dělal veliké problémy v prvním poločase. Ve druhém se nám ho povedlo přikrýt lépe a Pardubice jsme nakonec porazili vcelku vysoko, za což jsme velice rádi. Loni jsme s nimi dvakrát prohráli, dnes jsme byli velmi motivovaní jim to vrátit a povedlo se.“

Dino Repeša, trenér BK KVIS Pardubice: „Byli jsme dobře připraveni, což bylo vidět na začátku zápasu, kdy jsme šli do vedení plus osm bodů. Bohužel, pak jsme museli prostřídat a Děčín se vrátil zpátky do zápasu. Ten byl vyrovnaný až do poločasu, ve druhém se naše hra rozpadla, a to jak v obraně, tak v útoku. Za druhý poločas jsme dali jen dvacet tři bodů, což je velice málo. Klíčovým faktorem byly naše ztráty, kde jsme měli téměř stejné číslo jako v prvním zápase sezóny. Další klíčovým faktorem bylo patnáct útočných doskoků Děčína, přestože jsme se připravovali na to, že Válečníci jsou v tomto velmi agresivní. Musíme pokračovat v naší práci.“

Hráči po utkání:

Petr Macháč, pivot BK ARMEX Děčín: „Konečný rozdíl je vcelku vysoký, ale má to tak vypadat. My jsme byli vcelku kompaktní v obraně, naopak u nich byla v závěru patrná frustrace, kdy se dopouštěli hodně úmyslných a zbytečných faulů a nám se dařilo své šance proměňovat. Snažili jsme se hrát na sto procent, nic nevypustit a hrát jako Válečníci. Hodně jsme se soustředili na obranu, v útoku už přišlo tak nějak samo. Souboje s Rikičem byly velmi náročné, když má o dvacet centimetrů víc, než já. Člověk se musí snížit, odstavit ho a pak je na spoluhráčích, aby mu sebrali míč.“

Matěj Burda, rozehrávač BK KVIS Pardubice: „Hodnotí se mi to těžko, protože jsme nepředvedli takový výkon, jaký jsme chtěli, a to jak na útočné, tak obranné polovině. Dostat osmdesát pět bodů je hodně a dát šedesát dva je naopak málo. V poločase jsme si řekli jak chceme hrát, že už nechceme ztrácet míče, protože jsme měli už docela dost ztrát. Jenže to se nepovedlo, nevraceli jsme se do obrany a Děčín toho skvěle využil. Musím Děčín pochválit, byl připravený na naše vysoké hráče, zdvojoval je a my jsme to špatně řešili. Když je někdo zdvojený, musí být naopak někde volný, ale my jsme nenacházeli naše volné hráče. “

BK ARMEX Děčín - BK KVIS Pardubice 85:62 (21:22, 39:39, 61:54)

Body Děčína: Nichols 25 (2x 3, 6 asistencí, 3 zisky), Pomikálek 16 (5x 3, 7 doskoků), Svoboda 14 (6 doskoků), Walton 10 (2x 3, 12 asistencí, 9 doskoků, 7 získaných faulů), Macháč 7 (6 doskoků), Mach 5, Žikla 4, Josipovič 2, Kroutil 2.

Body Pardubic: Vyoral 17 (3x 3, 3 asistence), Rikič 12 (5 doskoků, 6 získaných faulů), Pekárek 8 (2x 3), Čolak 7 (1), Potoček 5 (1), Burda (1), Švrdlík 2, Štěrba 1.

Střelba za 2 body 21/39:14/29, za 3 body 9/31:9/28, TH 16/27:7/12. Doskoky 42:35 (útočné 15:9), asistence 21:13, ztráty 8:20, fauly 18:28.

Rozhodčí: Vyklický Robert, Kec Jakub, Ulrych Lukáš. Komisař: Šikner Roman. Diváci: 640