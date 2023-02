V první lize basketbalistek se pardubická Studánka i nadále pohybuje v sestupovém pásmu nepomohly jí z něj ani tři zápasy v minulém týdnu. Studánka má sice k dobru dva odložené zápasy (s Havířovem a Pečkami), ale nic nenasvědčuje tomu, že by jí mohly přinést výrazné zlepšení. Tým se stále potýká a úzkým kádrem hráček a ve výsledku je to pak znát. Nakonec poslední tři zápasy to jen potvrzují. V Pečkách se sice hrálo „sedm proti sedmi“, domácí Sokolky získaly hned v úvodu rozhodující náskok a pak se jen dohrávalo. V sobotním utkání v Brně živily pardubické hráčky naději na úspěch ještě ve třetí čtvrtině (50:41), ale v té následující stihly dát jen devět bodů a bylo rozhodnuto. Druhé brněnské utkání bylo jasné od začátku do konce a domácí tým měl otěže zápasu pevně ve svých rukách.