Zůstala věrná. Michaela Gaislerová se po loňském návratu do svého rodného Trutnova těší již na další ročník. Před novým ročníkem ji však čeká ještě jiná velká akce. Společně se svými spoluhráčkami bude reprezentovat Českou republiku na Světové univerziádě v čínském Čcheng-tu.

Michaela Gaislerová v akci. | Foto: Kateřina Hindráková

Jak byste zhodnotila uplynulou sezónu z týmového hlediska?

Uplynulá sezóna byla náročná, jelikož se nám nepodařilo naplnit předsezónní očekávání a cíle. Určitě jsme nechtěly hrát play-out, pomýšlely jsme na play-off a střed tabulky. Bohužel jsme se potýkaly s trenérskými změnami, sezónu ovlivnila i zranění. Bylo náročné se neustále vypořádávat s porážkami, protože náš loňský tým měl určitě veliký potenciál. Na druhou stranu si myslím, že nám toho loňský rok spoustu ukázal a hodně nás naučil. Máme na čem stavět. Musím vyzdvihnout poslední dva týdny sezóny, během kterých se náš tým hodně semknul, zabral, a díky tomu jsme play-out jasně ovládly. Je potřeba, abychom takový přístup a nasazení udržely celou nadcházející sezónu.

A jak vnímáte uplynulý rok, co se týče osobních výkonů?

Začátek roku jsem měla pomalejší, potřebovala jsem se chytit. Poté už to bylo lepší, ale obecně bych se chtěla prezentovat konzistentnějšími a vyrovnanějšími výkony. Místy to bylo jako na houpačce. Celkově sezónu hodnotím kladně, spoustu jsem se toho naučila a rok mi toho hodně ukázal. Musím říct, že jsem si sezónu s holkami užila.

Jaký byl váš program po posledním ligovém zápase?

Hned pár dní po sezóně jsem s Kačkou Kozumplíkovou vyrazila na 4 dny do Barcelony. Splnila jsem si tak sen podívat se do Španělska, hlavně jsme se ale chtěly podívat na Euroligu. Viděly jsme zápas Barcelony proti Berlínu a byl to neskutečný zážitek. To byla taková moje dovolená. Po návratu domů jsem si týden odpočinula a následující měsíc jsem strávila v Americe, kde jsem se připravovala na univerziádní kempy a navštívila jsem kamarády z univerzity a rodinu, u které jsem bydlela na střední škole.

Jak probíhala příprava na univerziádu?

V půlce května jsme měly první kemp, od té doby jsme se připravovaly. Hlavně jsme hodně hrály a pilovaly útočné i obranné strategie. Jeden kemp byl na Slovensku, kde jsme odehrály dvě přípravná utkání. Kempy byly určitě kvalitní, myslím, že jsme toho hodně odtrénovaly a přípravě jsme daly maximum.

S jakými cíli i náladou odjíždíte na univerziádu, co očekáváte?

Hlavní cíl je určitě postup ze skupiny. První dva týmy postupují do vrchní části pavouka, musíme tedy ve skupině skončit na prvním nebo druhém místě. Poté už se může stát cokoliv, určitě chceme dojít co nejdál a vylepšit sedmé místo z poslední univerziády. Já osobně odjíždím se skvělou náladou a moc se těším. Hrát za národní tým je pro mě největší pocta a moc si toho vážím. S holkami máme skvělou partu a celé akce se nemůžu dočkat. Hlavně se těším zase na jiný styl basketbalu a konfrontaci na mezinárodní úrovni. Očekávám velké nasazení a boj o každý míč. Michaela Gaislerová.Zdroj: klub

Co patří mezi nejsilnější stránky vašeho týmu?

Myslím, že tým je hodně vyrovnaný. Máme hodně střelců z dálky, což by měla být velká výhoda. Každá z nás umí vystřelit. Pod košem máme Isnelle Natabou, která měří 195 centimetrů, což by měla být naše velká zbraň. Nemyslím si, že se soupeři mohou zaměřit na jednu či dvě hráčky z našeho týmu, protože každá jsme určitým způsobem nebezpečná.

Co rozhodlo o vašem pokračování v Trutnově i v příští sezóně?

Po sezóně jsem si musela pár věcí promyslet a nechat si projít hlavou určité myšlenky. Po rozhovorech s vedením klube mi pokračování dávalo smysl, velkou roli hrál i trenér Kucsa, který tým od této sezóny povede. Na spolupráci s ním se moc těším. Loni jsem v Trutnově byla spokojená, určitě jsem si nemohla na nic stěžovat. Ráda bych vylepšila loňské umístění a pomohla trutnovskému basketu se zase dostat o trochu výš.