KOOPERATIVA NBL: Rok se sešel s rokem a pro pardubické basketbalisty se opakuje historie. Opět je před nimi sedmý zápas čtvrtfinále play off. Tentokrát ho ale odehrají doma.

BK KVIS Pardubice vs. Sluneta Ústí nad Labem (čtvrtfinále). | Foto: Milan Křiček

V úterý promarnili pardubičtí basketbalisté především přičiněním ústeckého fantoma Hickse mečbol, tím pádem jsou před zahajovacím rozskokem sedmého čtvrtfinále naděje Beksy i Slunety rovnovážné.

Jeden z těchto rivalů se bude ve čtvrtek večer radovat z postupu do medailových zápolení, zatímco druhý bude muset těžce kousat hořké zklamání.

Jinak to ovšem v play off být nemůže.

Před rokem sehrála Beksa sedmý zápas v Brně a po tuhém boji padla. Teď se bude moci opřít o podporu fanoušků v hledišti na Dašické. Jasná výhoda, ale…

„To, že hrajeme v rozhodujícím utkání doma, je samozřejmě důležité. Je to věc, kvůli které jsme finišovali v nadstavbové části. Na druhou stranu na to nemůžeme spoléhat. Pokud bychom totiž hráli takovým stylem jako v první polovině zápasu číslo 6, tak nás nespasí ani domácí prostředí,“ varuje pivot Kamil Švrdlík.

A hned připojuje, co má konkrétně na mysli. „Jediná cesta pro nás je vrátit se k tomu, co jsme hráli v pátém čtvrtfinále. Nemůžeme přistoupit na hru, která Ústí vyhovuje. Ve druhé a ze začátku třetí čtvrtiny šestého utkání jsme začali trochu šílet. Soupeř vystřelil trojku po jedné přihrávce a my to udělali taky. Ale to není hra, se kterou jsme slavili úspěchy. Musíme se vrátit k týmovému pojetí,“ zdůrazňuje Kamil Švrdlík.

„Rozhodující zápas série musíme odehrát tak, jak jsme hráli od poloviny třetí čtvrtiny předcházejícího utkání v Ústí. Tam jsme skoro smazali ztrátu dvaceti bodů a měli dvě tříbodové střely na vedení, v této pasáži jsme hráli opravdu výborně,“ připomíná trenér Dino Repeša, že jeho svěřenci na Slunetu umí najít účinný recept.

Jenom ho musí předvádět pokud možno po celých čtyřicet minut a nikoli jenom v některých úsecích utkání…

Sedmé utkání čtvrtfinále play off mezi Pardubicemi a Ústím nad Labem startuje ve čtvrtek v 17.30 v hale Dašická.