Basketbal se dočkal. Stal se v České republice sportem číslo 1.

Kooperativa 1ON1 Challenge | Foto: David Šváb

V koronavirové době chytil šanci za pačesy a své konkurenty naprosto zválcoval. Dá se říci, že si vytvořil monopol na český sport. Namísto čekání na uvolnění vládních opatření se zástupci České basketbalové federace pustili do zcela unikátních projektů. Nejdříve v hluboké totalitě uspořádali soutěž s názvem Shoot out. Svými kluby vybraní jednotlivci předváděli po halách od Děčína až po Ostravu své střelecké umění. Hodnotily se pokusy ze vzdálenosti trestných hodů, za trojkovým obloukem a dokonce i z poloviny hřiště. To vše s rouškami mna ústech. Úspěchy si připsal i pardubický basketbal. Nejdříve David Škranc a Josef Potoček vybojovali pro Beksu titul v paralelním klání týmů. Potoček pak obsadil bronzový stupínek mezi jednotlivci. Jak se později ukázalo střelecké měření sil na dálku, se stalo předkrmem ještě atraktivnější soutěže Kooperativa NBL 1 on 1 Challenge. Spočívala v tom, že se hráči už mohli střetávat v soubojích jeden na jednoho. A bitvy to byly vskutku dramatické, pohledné ale také vysilující. Basketbalisté si zaslouží velký kredit za to, jako dokázali bavit na sport nadržené fanoušky…