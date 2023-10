Dva poločasy… Co je na tom zvláštního? Vždyť jsou sporty, jejichž utkání je rozděleno na dvě poloviny. V Pardubicích jsou ale k vidění jednou ročně unikátní dva poločasy. Jedná se o společná vystoupení filharmoniků a basketbalistů. Ojedinělý projekt se jmenuje Hrajeme spolu za Pardubice. Letos se konal jeho jubilejní desátý ročník. Ten první obstaral koncert Komorní filharmonie Pardubice s hostující sólistkou Veronikou Kaiserovou. Zlato v hrdle a šikovné ruce hudebníků vystřídaly dovednosti dlouhánů z BK KVIS Pardubice, kteří přivítali kolínského soupeře.

Pardubičtí basketbalisté porazili ve slavnostním duelu Kolín. | Foto: Milan Křiček

Třetím opěrným sloupem akce, která v Pardubicích již zdomácněla, je charitativní nádech. Dokonce se dá říct, že dech. Desátým příjemcem finančního daru se stali rodiče Rozárky, která trpí akutní leukemií. Na léčbu zákeřné nemoci mohou využít 60 000 korun českých.

Kooperativa NBL - 8. kolo:

BK KVIS Pardubice - BC Geosan Kolín 86:61 (15:17, 39:12, 66:43)

Body: Brunk 23, Škifić 15, Vyoral a Potoček po 11, Šafarčík 9, Pekárek 5, Švrdlík a Alford po 4, Burda a Štěrba po 2 - Smith 27, Redparth 16, Goga 9, Číž 6, Novotný 2, Petráš 1. Rozhodčí: Baloun, Nejezchleb, Kubiš. Fauly: 21:15. Trestné hody: 15/11 - 20/12. Trojky: 7:9. Doskoky: 55:38. Diváci: 2170.

Filmová hudba se neomrzí

Komorní filharmonie si připravila pro fanoušky obojživelníky světové filmové melodie. Obrazně řečeno, hudebníci vtrhli na palubovku enteria arena v bojovné náladě. Jako první totiž vystřihli Pána prstenů, když finále úvodní písně obstarala sopranistka Veronika Kaiserová. Druhou akci zahájila houslistka Markéta Čepická, která se zapsala tklivou hudbou do Schindlerova seznamu. Následoval výlet do vesmíru s dramatickou skladbou přímo do ohniska Hvězdných válek. Vášně uklidnila romantická Mise s doprovodem sboru s názvem ReBelcanto. A přišel, a to doslova pochod do děje filmu Hodný, zlý a ošklivý, kde se blýskla svým hlasovým rozsahem diva Kaiserová. To už se do pardubické arény blížila Černá perla. Ne po Labi, ale prostřednictvím hudebních nástrojů. Plavbu ve vlnách kormidlovali Piráti z Karibiku. Otočením kompasu o sto osmdesát stupňů se diváci přesunuli z rozbouřeného moře na královský dvůr. Něžná Angelika potěšila všechny zamilované. Koncert pokračoval ve Francii. Na azurové pobřeží přenesl obecenstvo Četník ze Saint Tropez. Bláznivá hudba vtáhla do děje také „císařovnu“ Kaiserovou, která doprovodila orchestr originálními slovy. Sólistka nechala naplno vyniknout svůj soprán, když se na chvíli ocitla Tenkrát na Západě s kultovní melodii. Finiš si nechal pro sebe crazy Rabín Jacob, který dovedl vystoupení pardubických mistrů do úspěšného cíle.

Brunk zvedl prapor

Druhý poločas ojedinělé pardubické akce zahájil střeleckým mlčením obou celků. S nadsázkou se dá říct, že zůstali duchem na koncertu. Domácí sice otevřeli zápasový účet, ovšem poté Kolín šesti body otočil. První čtvrtina byla na body skoupá. Vždyť po devíti minutách svítilo na tabuli skóre 13:11. Geosan se ještě stačil do první mini pauzy vrátit do plusu.

Ve druhé desetiminutovce našli pardubičtí dlouháni svého sólistu. Sopranistku Kaiserovou napodobil Brunk, který v této části zaznamenal patnáct bodů ze čtyřiadvaceti svého týmu. Tento časový úsek se odehrál ve vlnách. Nejdříve byli nahoře hosté, poté domácí, kteří z ní už nespadli. Rozhodující brejk rozjeli v závěru. Soupeři pláchli na sedm bodů.

Ano úvod třetího kvartálu nebyl žádnou střeleckou hitparádou. Jako první se probrala Beksa a po dvou a půl minutách si poprvé v utkání vypracovala dvojciferný náskok. Středočeši už se nevzpamatovali a po čtyřech minutách už ztráceli šestnáct bodů a za nedlouho domácí atakovali další metu – dvacetibodový rozdíl. Poté oba celky střelecky vypnuli na tři minuty. Sucho ukončil Kolín proměněnou šestkou. Na to zareagoval dvěma rychlými trojkami Vyoral.

Závěrečný dějství se proměnilo v pardubickou údržbu a na druhé straně v marné kolínské stahování propastné ztráty. Také proto, že zatímco domácí Hráli spolu za Pardubice, tak Smith hrál sám za Kolín. Sice se stal se sedmadvaceti body nejlepším střelcem zápasu, ale jeho tým prohrál o pětadvacet.

Hlasy po utkání

Vanja Miljković (asistent trenéra domácích):

"Rozhodující náskok jsme si vypracovali ve třetí čtvrtině, kterou jsme odehráli velice dobře. Po několika porážkách, které jsme utrpěli, věřím, že nás tento zápas může nastartovat. Vyhráli jsme velkým rozdílem a doufám, že takhle budeme pokračovat i v úterý proti Písku. Každé domácí vítězství nám hodně pomůže. Věřím, že všechny dobré věci, které jsme dnes dělali - chytrost v rozhodování v útoku, či pomáhání si v obraně - si přeneseme i do dalších utkání."

Tomáš Vyoral (hráč domácích):

"Myslím si, že od 13.-14. minuty zápasu jsme začali lépe bránit, týmověji, a pak už jsme navázali na druhý poločas předchozího utkání v Olomouci. Takhle bychom měli pokračovat i dál: hrát týmovou obranu, týmově i v útoku. Od začátku jsme se snažili využít Joeyho Brunka, což se nám dařilo. V prvním poločase si dělal téměř co chtěl. Petráš hrál se 4 fauly, což nám určitě pomohlo, ale myslím, že celkově jsme se mohli opřít o dobrou klíčovou obranu, což bylo důležité."

Predrag Benáček (trenér hostů):

"Gratuluji Pardubicím, odehrály výborný druhý poločas. My jsme hlavně špatně bránili, dostali jsme hodně bodů. Už standardně se nám nepodařila třetí čtvrtina, která je pro nás velmi tragická, což se dneska opakovalo. Pardubice hrály dobře, ještě jednou jim gratuluji. Byly lepší na doskoku, bojovaly víc než my, chtěly víc zvítězit. Mrzí mě to, přijeli jsme to sem odehrál mnohem lépe, chtěli jsme Pardubice porazit, ale bohužel, výkon neodpovídal tomu, co jsme chtěli."

Adam Goga (hráč hostů):

"Musím pogratulovat domácímu týmu, který se dnes po šňůře horších zápasů, kdy po kvalifikaci do evropského poháru třikrát v řadě v lize prohrál, vzchopil. Měli týden volno, my jsme ve středu hráli Alpe Adria Cupu a byli jsme takoví… Bez energie. Celkově atmosféra, kdy hrajeme po koncertu filharmonie, je náročnější na koncentraci, ale nechci se na to vymlouvat. Hráli jsme velmi špatně, jak v obraně, tak v útoku, 61 bodů je žákovský výkon, to musíme zlepšit. Od nás to byl nejhorší zápas sezony. Musíme to hodit za hlavu a do dalších zápasů jít s úplně jiným přístupem."