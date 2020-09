Studnice zkušeností. Mohl by je rozdávat po hrstech a má jich více než polovina týmu dohromady… V Pardubicích kroutí druhou pětiletku. Nebylo proto velkým překvapením, že kapitánem Beksy byl před sezonou zvolen podkošový „zabiják“ KAMIL ŠVRDLÍK. Na první úspěch ve své nové éře dlouho nečekal. Po dvou ostrých zápasech hned převzal pohár pro vítěze Alpe Adria Cupu! V lize to ale jeho armádě zatím drhne.

Po ukončení kariéry Radka Nečase se uvolnilo „céčko“. Přál jste si být kapitánem pardubického týmu?

Určitě jsem to neměl jako nějaký kariérní cíl. Situace se vyvinula tak, že to budu já nebo Tomáš Vyoral. Dopředu jsem předesílal, že se této úlohy nezříkám. Uvědomuji si závazek vůči klukům být více aktivnější a komunikativnější, než jim jít jenom příkladem na hřišti. I kdybych se nestal kapitánem, tak jsem byl odhodlán, že jim budu tímto způsobem pomáhat. Od jara už jsem se na to duševně připravoval.

Co nakonec rozhodlo ve váš prospěch v „souboji“ s Tomáše Vyoralem?

Podlé mého názoru došlo k logickému vyústění. Rozhodlo to, že v Pardubicích působím již šestou sezonu, zatímco Vyo teprve druhou. Tomáš nebyl zvolen kapitánem, ale stal se mým největším pomocníkem. Také jemu patří velké slovo v týmu. Tvoříme spolu tandem.

Na volbě kapitána se shodli hráči, nebo učinil konečný verdikt trenér?

Trenér. Nebyla to ale klasická volba. Mým spoluhráčům se akorát položila otázka, jestli s tím má někdo z nich problém. Víceméně nikdo nebyl proti.

Dal vám Radek Nečas nějaké rady nebo doporučení do kapitánského života?

Myslím si, že se s ním můžu radit v průběhu sezony, když v klubu zůstal jako sportovní ředitel. Už mi říkal, co by rád ode mě viděl, nebo jak to dělal on. Hráli jsme spolu dohromady asi sedm let, takže už jsem od něj něco odkoukal. V týmu jsme skoro každý dostali nové role a rovněž já se tu svoji učím. Občas musím spoluhráče svolat v průběhu zápasu a nějak je uklidnit.

Jste známý tím, že jste zvyklý pekelně se soustředit na své výkony. Neodvádí kapitánská role od nich pozornost?

(zamyslí se) Musím přiznat, že jsem nad tím přemýšlel. V přípravě tím moje výkonnost netrpěla a v ostrých zápasech je to podobné. Také proto, že nejsem kapitán, který celou dobu něco řeší a k někomu mluví. Jasně, když se nedaří, tak kluky svolám a řekneme si co děláme špatně. Abychom po hřišti na sebe jenom neštěkali. Dlouhé proslovy ale ode mě nemohou čekat. Každopádně se snažím, aby to moje výkony neovlivňovalo.

Kapitán musí být také psycholog a obrnit se trpělivostí. Co vy na to?

Nikdy bych sám sebe neviděl v budoucnu jako trenéra. To bych fakt nedal (rozesměje se). Jako psycholog se právě moc necítím.

Ve vás občas bouchnou saze, což asi není dobrý příklad pro spoluhráče.

Jo, ty ve mně bouchají často (smích). Teď se musím na hřišti více ovládat. Ale někdy se naštvat musím, nemůžu v sobě dusit vztek. I praštění míčem o zem může tým nabudit. Klidně za cenu technické. Máme totiž hodně kluků, kteří své emoce tolik neprojevují. Fakt nemusím chladit horké hlavy, spíše se snažím zamezit tomu, aby na hřišti příliš nezmatkovali.

Znamená to, že máte hodné spoluhráče a nemůžete pomalu na ně ani zakřičet, když něco zkazí?

Těžko říct. Jsou ale tací, že když na ně zařvu, tak je to sestřelí. S některými hraji delší dobu a už mám vypozorované, jak se kdo chová v daných situacích. Musím volit individuální přístup.

Převzal jste pásku v týmu, který se mezi sezonami oslabil. Teď je kapitán zákonitě více na očích a také více zodpovídá za výsledky. Jste na to připraven?

Samozřejmě to chápu. Vím, že když se budou hledat odůvodnění případných neúspěchů, bude kapitán první na ráně. I kdybych ale kapitánem nebyl, tak to půjde za mnou. Hraji v Pardubicích už delší dobu a očekává se, že já budu tím tahounem. Kapitánská úloha to ještě zvýrazní. Nezříkám se toho, ovšem musí mi pomoct ostatní kluci. Už nemohou být jedni z mála, ale ujmout se nových rolí. Také oni musí brát zodpovědnost za naše výsledky. Nejen já, Vyo a T.J. Dunans.

Tlačíte je do toho?

Musím. Už se nemohou schovávat. Skončila doba, kdy měli doprovodné role. V přípravě o nic nešlo, ale jak na tom jsou doopravdy, se ukazuje v sezoně.

Chodí v Pardubicích kapitán na mítinky s vedením?

Žádné oficiální mítinky nemáme. Jsem ale prodloužená ruka nejen trenéra ale i sportovního úseku. Takže, když se nebude dařit, nebo něco dít, tak očekávám, že si mě pozvou na kobereček…