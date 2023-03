Ligové soutěže pomalu spějí do závěrečné fáze. O víkendu se k ní týmy přiblížily dalšími zápasy. V první lize jsme zapsali jednu výhru, ale také dvě porážky. Co dalšího přinesly uplynulé dny pod bezednými koši mapoval náš spolupracovník František Nerad.

BK Vividbooks | Foto: basketpce.cz

V první lize se pardubické týmy představily třikrát. BK Vividbooks si zajel do hlavního města pro druhou výhru nad SP Basket a v tabulce se posunul na druhé místo za Liberec. Pardubická omladina odehrála bojovné utkání a dokázala udržet Budínského svěřence na uzdě. Po přestávce si Pardubičtí vzali otěže zápasu do svých rukou a když ve čtvrté části získali až šestnáctibodový náskok, nebylo pochyb o tom, že zpáteční ceesta do Pardubic bude veselá.

Výkon týmu se líbil trenéru Bohunickému: „Byl jsem spokojen s tím, jak tým fungoval, hráči se navzájem povzbuzovali, ve hře nepředržovali míč a je videt herní posun.“

Utkání sledoval i bývalý trenére Vividbooks, Adam Konvalinka, kterému se líbila hra Mrázka a zejména Novotného, který v utkání exceloval střelecky (trojky 6/10). Určitě by si zasloužil dostat větší pozornost než prosedět minuty na lavičce v KNBL, zvlášť když Beksu trápí marodka a hraje s úzkým kádrem. Vedle Novotného si double-double připsal i T. Novák.

Spokojenost nemůže panovat u basketbalistek BK Studánka. Ty si v Praze zapsaly další dvě porážky. Pravda, za soupeře měly vedoucí družstva soutěže, ale zarážející je, že k utkáním jedou se sedmi, respektive osmi hráčkami. Ty samozřejmě nemohly stačit početnějšímu kádru Nuslí či Sparty. V obou utkání jsme mohli ledovat podobný scénář: domácí hráčky si už zkraje utkání vytvořily luxusní náskok, zahrály si celé lavičky a doma zůstalo pohodové vítězství. V tabulce je Studánka na 10, místě, na poslední Poděbrady má sice malý náskok, ale čeká ještě pět kol ve kterých se může stát ledacos.

Junioři BK Vividbooks dohráli nadstavbovou část extraligy a z osmého místa nadstavby A budou čekat na zápasy v play-out. V posledním dvojkole jeli za soupeři, kteří ovládli čelo tabulky a s největší pravděpodobností si to rozdají o titul. Navíc většina hráčů měla za sebou páteční náročný duel na SP Basket, přesto v Jindř. Hradci dlouho vzdorovali silnějšímu soupeři s několika zahraničními hráči.

Basketbalový fanoušek bude mít v tomto týdnu v Pardubicích příležitost třikrát vidět prvoligový basketbal. Už ve čtvrtek se od 20 hodin v hale na Dukle utká v dohrávce BK Vividbooks s chomutovskými Levharty. O den později už v 17.30 hraje BK Studánka s Havířovem a od 20 hodin v hale na Dukle BK Vividbooks nastoupí proti GBA Sojky Pelhřimov.

1, liga mužů, skup. C o 13.-20. místo: SP Basket – BK Vividbooks 81:90 (48:45), Novotný 26 (11 d.), T. Novák 16 (13 d.), Lukeš 15, Mrázek 13, Simonides 7, Folta, Rolenc po 4, Mikuláš 3, Bílek 2.

1. liga žen: Sokol Nusle – BK Stduánka 89:64 (49:33), Vojtová 20, Tabčková 12, Šafránková 11, Kr. Šotolová 9, Šmahelová 6, Rohlenová4, Pavlíčková 2. BA Sparta – BK Studánka 63:41 (31:21), Vojtová, Šmahelová po 11, Šafránková 9, Tabačková 5, Rohlenová 4, Pavlíčková 1.

Extraliga juniorů U19, nadstavba A: GBA Lions Jindř. Hradec – BK Vividbooks 77:60 (39:40), Mrázek 12, Vlček 11, Mikuláš 10, Folta, Soldán po7, Simonides 5, Hřebík, Bílek po 4.

Sokol Sršni Písek – BK Vividbooks 81:50 (48:23), Vlček 11, Pluhař 8, Hřebík, Mikuláš po 7, Simonides 6, Soldán 5, Mrázek 4, Folta 2.

Celostátní liga juniorů U19 play-out B: Tesla Pardubice – BK Pardubice B-BVK Holice 46:72 (25:26), Vondráček 17 – Ulrych 25, Kubánek 16, Krejčík 12.

Celostátní liga kadetek U17 celostátní skup.: Žabiny Brno B – BK Studánka 54:62 (30:35), Pecinová 22, Metyšová, Mikulášová po 13, Horná 11. K2 Prostějov – BK Studánka 57:56 (27:22), Metyšová 16, Pecinová 12, Horná 10.

Extraliga starších žáků U+5, skup. B: Snakes Ostrava – BK Vividbooks 51:72 (26:37), Avuk 18, Míča 16, Obršal, Valenta po 10, Libánský 9, J. Kolík 5, Janovský 4. NH Ostrava – BK Vividbooks 101:43 (66:23), Janovský, Libánský po 9, Zdobinský 8, J. Kolík, Valenta po 5, Avuk 4, Míča 3.

Extraliga mladších žákyň U14, skup. B: Žabiny Brno – BK Studánka 84:16 (43:11), Váňová 7, Procházková 4.