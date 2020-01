„Odvedli jsme výbornou práci na obranné polovině, zastavili Pardubice na sedmadvaceti bodech. Tomáše Vyorala jsme zdvojovali a odřízli od míče,“ chválil Pivoda.

„Po změně stran jsme trochu vypadli z rytmu, nejen naší vinnou, ale i proto, že soupeř o poznání lépe bránil a my měli v útoku špatnou exekuci. Dělali jsme spoustu hloupých ztrát a kvalitní hru na Vyorala jsme si do druhé půle také nepřenesli. Naštěstí bodový polštář byl značný a střetnutí jsme dovedli do vítězného konce,“ pokračoval trenér.

„Co se týká čísel, tak jsme zvládli na doskok, hlavně v prvních dvou čtvrtinách, Pardubice daly pouze čtyři body po útočném doskoku,“ kvitoval Lukáš Pivoda. „Pro nás je to obrovsky důležité vítězství, a to zejména po tom výkonu, jaký jsme předvedli na USK,“ netajil se.

„Trvalo nám dlouho, než jsme našli rytmus v útoku proti domácí obraně. Nemohli jsme najít správná řešení, nevolili dobré střely a byli vystrašení. Postupně jsme našli věci, které fungovaly, a dostali se blíže k soupeři, jenže bodová propast byla příliš velká,“ litoval kouč Pardubic Ken Scalabroni.

„Domácí výborně sdíleli míč a byli agresivní. Pro ně je to dobrá výhra, pro nás naopak druhá porážka v řadě. Musíme se posunout dál, za pár dnů nás ve Svitavách čeká další zápas, který snad odehrajeme lépe, abychom měli šanci Svitavy porazit,“ vyhlíží Scalabroni šanci na revanš, který pro jeho družstvo nastane ve středečním pohárovém čtvrtfinále.