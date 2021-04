Loňské vyřazovací boje mu sebral covid. Nicméně v tu dobu působil jako asistent. Letos ale povýšil do hodnosti hlavního a se svými svěřenci se chystá na Kolín. ADAM KONVALINKA v papírově vyrovnaném čtvrtfinále věří týmu i svým schopnostem.

Kostky pro čtvrtfinálovou sérii jsou vrženy

1. zápas – neděle 26. dubna: BC Geosan Kolín – BK JIP Pardubice (17.45)

2. zápas – pondělí 27. dubna: BC Geosan Kolín – BK JIP Pardubice (20.15)

3. zápas – čtvrtek 29. dubna: BK JIP Pardubice – BC Geosan Kolín (17.00)

4. zápas – pátek 30. dubna: BK JIP Pardubice – BC Geosan Kolín (17.00)

5. zápas – pondělí 3. května: BC Geosan Kolín – BK JIP Pardubice (17.45)

Čtvrtý a pátý zápas se uskuteční pouze v případě pokračování série

PŘÍJEMNĚJŠÍ NEŽ OPAVA

Čtvrtfinále zavánělo Opavou nebo Kolínem. Jak se vám líbí soupeř, co na vás vyšel?

Určitě více než Opava. Pro mě byla strašákem. Ne, že bychom si na ni nevěřili výsledkově, ale faktem je, že se posílili. Hraje se tam hodně nepříjemně. Navíc v autobuse člověk stráví o tři hodiny více. Kolín je jednoznačně příjemnějším protivníkem, co se týče cestování. I když je pravda, že letos se hraje systémem 2 – 2 – 1. Dvakrát za sebou na jednom hřišti, tudíž odpadne jedna cesta.

A herně?

Ve druhé půlce nadstavby i Kolín posílil o dva hráče. Už jsme měli tu čest se s nimi setkat, přestože z té dvojice hrál jenom Pekárek. Zvítězili jsme a tak doufám, že jsme jim ukázali, že nebudeme snadným soustem.

Série slibuje basketbal dvou ofenzivně laděných týmů. I když to poslední výsledek 70:66 popírá. Co vy na to?

Vidím to podobně. Kolín nerad brání a na svém kontě má několik bláznivých výsledků. Nám se v poslední době „dařily“ první poločasy, kdy jsme schytávali přes padesát bodů. Mám zato, že ten nízkobodový zápas byl výjimkou. Pro diváka, byť jen u monitorů počítače, je útočný basket zajímavější. Samozřejmě, pro trenéra jsou to nervy na víc. Asi to nebude o obranách, ale o přestřílení soupeře. Kolín na to potenciál má a náš tým také.

V letošní sezoně máte vyrovnanou bilanci v lize (2:2) a v semifinále poháru jste padli až v samotné koncovce. Kdo je favoritem čtvrtfinálové série a proč?

Kolín může být na vlně, protože se mu daří. Do čtvrtfinále nastupuje s vědomím, že má za sebou zatím báječnou sezonu. Jeho třetí místo je bezesporu překvapením, nicméně zasloužené. Prakticky bez renomovaného trenéra. Z Kolína se stal rodinný klub, který si zakládá na dobré partě. Týmové jádro je delší dobu pohromadě. Navíc má hodně zkušeností.

Odmítáte po vzoru některých hůře umístěných týmů roli favorita?

Této role se nezříkáme. Vidím to fifty fifty. Rozhodne zdravotní stav, momentální forma ale ne postavení v tabulce. V situaci, kdy nemohou diváci do hal je výhoda domácího prostředí poloviční. Razím teorii: Kdo vyhraje druhý zápas, bude blíž k postupu. To, že hrajeme dvakrát za sebou venku, může být pro nás paradoxně lepší…

Můžou se Pardubice a Kolín ještě něčím překvapit?

My žádné velké eso z rukávu nevytáhneme. Podle mě rozhodne fakt, že máme silnější lavičku. No a díky tomu budeme moct hrát delší čas ve vyšším tempu.

V obou venkovních zápasech jste nastoupili více či méně oslabeni. Není tím trumfem možnost, že nastoupíte v nejoptimálnější sestavě?

V obou zmíněných utkáních nám chyběl Tomáš Vyoral a v tom prvním také T.J. Dunans. Tak doufám, že tím jazýčkem na vahách by mohl být právě Vyo. V play off má odehráno hodně. V Děčíně táhl svůj tým nejvíc právě ve vyřazovacích bojích. V Pardubicích by mohli vyprávět…

V plné palbě může Beksa, kromě Nymburku, konkurovat všem týmům. Vstoupíte play off v tom nejsilnějším složení?

Věřím, že pro čtvrtfinále se konečně sejdeme ve dvanácti použitelných lidech. Slovo použitelných zmiňuji záměrně, protože stoprocentně zdraví nejsme. Kluci se snad kousnou a půjdou do zápasu i přes nějaké ty bolístky. Nastaveni tak, že hrajeme nejdůležitější pasáž sezony a že už se není sna co šetřit.

HLAVNĚ NE POCHOĎÁK

Jaké musíte eliminovat zbraně Kolína?

Před každým zápasem s Kolínem vštěpuji klukům, že musíme rozhodit pohodu soupeře. Tím, že budeme všechno valit dopředu jako na běžícím páse. V žádném případě se nesmíme přizpůsobit jejich pochoďáku, takovému vlažnému staromládeneckému basketu. Jinak se dostanou na koně oni.

Geosan se v průběhu nadstavby posílil. Je to pro vás hůře čitelnější soupeř, když už se vše netočí jen kolem Číže a Skinnera?

Mají o dva kluky do rotace více. Ať už je to Belgičan Torreborre nebo Pekárek. Oba přinesli do týmu další kvalitu. Měli i čas s týmem se sehrát. Kolín dostal nové náboje, ale podle mě máme dostatečnou sílu na pivotech i perimetru je uběhat.

Čeho se musíte vyvarovat?

V posledních třech zápasech jsme inkasovali přes devadesát bodů. Obrana byla hlavní náplní našich tréninků před play off. X faktorem bude pozice Skinnera v obraně. V momentě, kdy bude zapojen do obranných kombinací, bude záležet, jak bude tým řídit. Podle jeho bránění je úspěšný celý tým.

Na co budete klást největší důraz? Budou to tolik omílané vstupy do utkání?

To omíláme na každé poradě. Od začátku dobře bránit, být koncentrovaní na sto procent, abychom nepustili soupeře do komfortní zóny. Všichni to víme.

Přesto to někdy vypadá jinak. Můžete za to fakt, že basketbal je velmi rychlá hra a tudíž je dostatek času ve zbytku utkání napravit počáteční zaváhání?

(zamyslí se) Připouštím že ano. Možná tam hraje roli faktor poločasové přestávky, kdy si my trenéři můžeme s hráči vše vyříkat. Může to pozitivně ovlivnit průběh druhého poločasu. Vedení či ztráta v současném basketbalu o dvacet neznamená nic neřešitelného. Je to na sedm, osm minut a stav a začíná se znovu od nuly. Nicméně spoléhat na nějaké výsledkové harakiri se může v play off vymstít.

Jak tipujete konečný stav čtvrtfinálové série?

Předně je strašná škoda, že se bude hrát bez diváků. V opačném případě by byly emoce i napětí okamžitě jiné. Domácí prostředí se jejich neúčastí trochu potírá. Můj tip je 3:1 a půjdeme dál!

Sedm klíčů Deníku k semifinálové bráně

Eliminujte zářné duo Skinner – Číž! Lehce se to řekne, o to hůře provádí. Je to ale ten hlavní klíč. A jelikož není možné praktikovat dvě osobky, musí být na nich stále někdo přilepen.

Vyvažte trojky soupeře! Na tuhle zbraň se dá odpovědět, protože i Pardubice mají ve svém středu trojkové snajpry. Na perimetru si zkrátka nesmíte vybírat dietní dny. Nemůžete spoléhat na to, že Geosan bude mít tak zoufalou úspěšnost jako v nadstavbové odvetě.

Nenechte se rozhodit zónou! Soupeři už si mezi sebou řekli, že Pardubicím nevoní tento druh obrany. Máte ideální příležitost všem vzkázat, že máte protilék.

Vypněte Jelínka! Na Beksu má pifku. Bývalý velký talent se v Pardubicích neprosadil a potichu zmizel. Jako by ale mateřskému klubu neodpustil. Při každé příležitosti a v každém klubu má zvláštní motivaci. Vzpomeňte si na koncovku letošního semifinále Českého poháru…

Dejte si bacha na Pekárka! V letošní sezoně byl hlavním strůjcem krádeže slabé Olomouce v Pardubicích. A po přesunu do Kolína trápil Beksu znovu.

Nedovolte pochodové cvičení! Naopak vezměte Kolín s sebou do vytrvaleckého závodu. Nejlépe s rychlostními prémiemi.

Pomstěte se jim! V roce 2012 vyřadil outsider z Kolína ze šestého místa ve čtvrtfinále Pardubice (rozhodující pátý zápas vyhrál venku o jediný bod). Přitom favorit v nabité sestavě v čele s Arnoldem či Hamptonem pomýšlel na finále…