Karty jsou rozdány jasně. Dekstone Tury posune dál vítězství o tři a více bodů. Jiný výsledek bude znamenat postupovou radost Slunety.

Co si vzít a nevzít z prvního duelů? Deník nabízí tři odpovědi.

1. Disciplína

Diskvalifikovaný Johnson, jeho parťák Pinkston hrající od první čtvrtiny se třemi chybami, za této situace se nelze divit, jak snadno se Ústí prosazovalo pod košem, kde si zejména Rakočevič místy dělal, co chtěl. Je faktem, že tak důležitý zápas by si zasluhoval kvalitnější výkon rozhodčích, než jaký byl k vidění v hale Na Střelnici. Nic to ale nemění na tom, že když jde o všechno, tak uspěje ten, kdo dokáže domnělou či skutečnou křivdu překousnout. Z lavičky, případně ze šatny, družstvu nikdo nepomůže, stejně jako nepomohou pozdější nářky. Místo toho je potřeba zatnout zuby a dál bojovat. Tuři na Slunetu mají a bylo by zbytečné ztratit veškeré naděje vlastní nekázní.

2. Zastavte Autreyho!

Snadno se to řekne, o poznání hůře činí. Lamb Autrey dosáhl v úterý málem na „triple double“, chyběla mu jediná asistence (25 bodů, 11 doskoků, 9 asistencí). A proti takové síle se hraje skutečně těžko. Jenže Tuři se o to pokusit musí, mají-li pomýšlet na konečný úspěch. Recept našli ve vzájemném utkání v nadstavbové skupině, kdy tuto americkou hvězdu do značné míry neutralizovali. Leč play off je, jak známo, jiná soutěž a Autreyho výkon ve Svitavách také byl úplně jiný než o týden dříve. Střelecky se mu dokázal vyrovnat rovněž pětadvacetibodový Matěj Svoboda, takže je vidět, že Tuři mají také co nabídnout. Klíčem tedy bude zejména obranná práce.

3. Podržte si střelbu

Na trojky to v úterý skončilo 13:3, z tohoto pohledu je zvláštní, jak mohli Tuři vůbec prohrát. Jen to svědčí o tom, jaké problémy měli s bráněním ve vymezeném území. Pro Svitavy je trojková palba tradičně silnou zbraní a téměř pětatřicetiprocentní úspěšnost to názorně potvrdila, v utkání se sedm basketbalistů prosadilo z této vzdálenosti alespoň jednou. Bylo by více než záhodno podobný počin zopakovat, jelikož se nedá příliš počítat s tím, že by Sluneta byla i ve své domácí hale z perimetru tak nepřesná, aby ze sedmnácti trojek trefila jen tři. Svitavští na střelbu z dálky spoléhají po celou sezonu a nejinak tomu bude také ve čtvrtečním „zápase pravdy“.

Řekli před odvetou

Roman Marko, kapitán: Do Ústí jedeme s cílem odvrátit konec sezony, to znamená vyhrát minimálně o tři body. K tomuto bude zapotřebí zlepšit práci hlavně v obraně, kde jsme opět měli v prvním utkání problémy.

Lukáš Pivoda, trenér: V poločase této série má soupeř náskok dvou bodů. Troufám si říct, že po velmi nervózním a emotivním průběhu je to pro nás ještě přijatelný výsledek. Bohužel jsme velmi špatně zacpávali vymezené území a Ústí dalo spoustu lehkých košů. My naopak netrefili velkou porci otevřených střel z dálky a nebyli silní na doskoku. Klíčovými faktory k vítězství a k postupu do play off budou psychická odolnost, bojovnost pod oběma koši a čtení soupeřovy obrany. Jsem přesvědčen, že všichni v týmu jsou odhodlaní nechat na hřišti všechny zbývající síly a poprat se o postup.