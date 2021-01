Beksa proti Brnu prostě musí...

/FOTO/ Pardubice mají nůž na krku. To, že ho tam ještě vůbec mohou mít, přičítají středeční výhře nad Kolínem. V opačném případě už by se jim osmička hodně vzdálila. Bekse do karet nehraje ani fakt, že má sehráno nejvíce utkání ze všech účastníků Kooperativa NBL. Plných osmnáct. Na záchranu sezony tak zbývají už jen čtyři pokusy. Výhodu jim může být fakt, že tři utkání sehrají doma. V sobotu z pozice desátého v tabulce přivítají páté Brno.

Kooperativa NBL: BK JIP Pardubice - BC Geosan Kolín. | Foto: Deník/ Luboš Jeníček