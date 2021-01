Co to s nimi provedli? Tuto otázku si kladou pardubičtí fanoušci i odborná veřejnost. Zkraje minulého týdne vedení odvolalo trenéra Scalabroniho a zbytku realizačního týmu i samotným hráčům dalo nůž na krk. A nad všemi visící sankce zabraly. Najednou hrají jako by jim šlo o život. Příkladně brání, neztrácejí míče a jsou produktivní v útoku.

Výsledek? Svěřenci nově utvořeného dua Adam Konvalinka - Radek Nečas během čtyř dnů dvakrát zvítězili. Navíc poměrně s přehledem. Po Kolínu skalpovali i ambiciózní Brno. Výrazně tak zvýšili své šance na účast v osmičkové nadstavbě.

Věděli, za čím si jdou

V první čtvrtině to bylo nahoru - dolů co se týče skóre. Do utkání vstoupili lépe hosté, protože jejich soupeř šestkrát za sebou minul. Po šňůře 9:0 se Brno dostalo do pětibodového vedení. Mimochodem největšího a hlavně posledního. Domácí totiž zareagovali vodopádem 17:4, což je posunulo na 27:19. Osmibodové plus si Beksa přenesla i do druhé půle. Po přestávce domácí ještě více zabrali v obraně. Navíc Brno se ne a ne trefit. Pardubický náskok tak narostl až na dvacet tři bodů. Hostitelé si pak výkon trochu zdevalvovali, když nechali protivníka umazat manko o deset bodů.

Adam Konvalinka (trenér domácích):

"Na rozdíl od zápasu s Kolínem jsme měli mnohem povedenější vstup do utkání. Od začátku jsme věděli, za čím si jdeme, začali jsme hodně koncentrovaně. Sice jsme poprvé vedli až někdy v 6. minutě, ale drželi jsme náš plán, vyvarovali jsme se zbytečných chyb v obraně a v tom jsme pokračovali až do konce poločasu. Jediné, co se nám nedařilo, bylo pokrytí Šimona Puršla, jeho útočných doskoků a hry zády ke koši. Myslím, že definitivní zlom přišel v třetí čtvrtině, kdy jsme dobrým pohybem v útoku a celkem slušnou obranou soupeře jasně předčili, odskočili na výrazný rozdíl a utkání už se pak dohrávalo. Z naší strany bohužel opravdu jen dohrávalo, protože v posledních šesti minutách jsme se tolik nesoustředili, udělali nějaké chyby, připomínalo to začátek zápasu s Kolínem. Naštěstí nás to nestálo výhru."

Tomáš Vyoral (hráč domácích):

"Myslím si, že na tréninku se teď snažíme mnohem víc klást důraz na obranu a dneska se to jasně ukázalo. Brno jsme dokázali zastavit na 73 bodech a nebýt posledních pěti minut, dokázali bychom je udržet na ještě nižším počtu bodů. Jasně jsme vyhráli hlavně dobrou obranou."

Lubomír Růžička (trenér hostů):

"Myslím, že v poslední době hrajeme v útoku v křeči. Dostáváme sami pod sebe pod tlak, kdy třeba přecházíme střelecké pozice, nebo z vymezeného území neskórujeme s takovým procentem, jaké bychom chtěli. Udělali jsme spoustu chyb i v obraně, chtěli jsme třeba přebírat mezi guardy, ale v druhé čtvrtině jsme to nezvládli. Potrestali nás z toho Svoboda, Potoček… Ve třetí čtvrtce na nás padla deka, a když už jsme se nadechovali, že bychom ještě se zápasem možná něco udělali, přišly dva útočné doskoky domácích a koše s faulem. Jediné pozitivum vidím v posledních sedmi minutách, které odehráli mladí kluci."

Viktor Půlpán (hráč hostů):

"Nevím, co nám scházelo. Byla tam spousta věcí, na které jsme se připravovali a v zápase jsme nebyli schopni je zahrát, ať v obraně, nebo v útoku. Mohli jsme mít otevřené střely, ale zbytečně jsme je přecházeli, to stálo za náskokem, který si Pardubice vytvořily. Pak už se to těžko dotahovalo. Já osobně jsem nezahrál vůbec dobrý zápas, v posledních dvou zápasech jsem se sebou hodně nespokojený, hrozně mě mrzí, že jsem týmu víc nepomohl. Musím to zlomit."