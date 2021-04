Neděle 17:00: Basket Brno (5. místo, 16 výher/14 proher) – BK JIP Pardubice (6. místo, 13 výher/16 proher).

Husarský kousek. Pardubičtí čahouni dovolili ve čtvrtek Kolínu pouhé čtyři úspěšné trojky. A jelikož ani jim se střelecky nedařilo, dosáhli na dietní výhru 70:66.

„Tři čtvrtiny byly podle našich představ. Dávali jsme hodně energie do obrany a rychle přecházeli do protiútoků. Musíme se ale vyvarovat výpadků, jako se nám to stalo v poslední části i předtím s Opavou, kdy jsme vypadli z role a soupeře nechali na hřišti samotného,“ zvedá varovný prst pardubický trenér Adam Konvalinka.

„V Brně to bude o doskoku a kvalitní obraně, doufám, že zlepšíme i úspěšnost střelby hlavně z dlouhé vzdálenosti. Brno se opírá o osu reprezentantů Puršla, Pulpána a Farského i o zkušenosti Krakoviče a Georgieva. Ve vzájemných utkáních nás zlobil i křídelník Blake. Soupeř hraje v mladší sestavě, což nahrává atraktivnímu a rychlému basketbalu,“ dodává Konvalinka.

SKUPINA A2

Sobota 17:00: Královští sokoli Hradec Králové (9. místo, 13 výher/16 proher) – Dekstone Tuři Svitavy (8. místo, 13 výher/16 proher).

Vítěz derby bude moci ještě usilovat o první místo, porážka odsune tyto myšlenky už pouze do oblasti teorie.

„Musíme se poučit z chyb v posledním utkání, kdy jsme si nechali utéct 15bodové vedení. Chce to koncentraci po celou dobu zápasu, ne jen první poločas, jako se nám to poslední dobou stává,“ podotkl Lukáš Rovenský, asistent trenéra Hradce.

„Podruhé za posledních osm dní narazíme na Královské sokoly. Očekáváme ještě náročnější utkání než na naší palubovce, kde se nám podařilo zvítězit. Soupeř má velmi zkušené hráče na všech pozicích a my se mu musíme snažit vyrovnat v chytrosti a bojovnosti. Budeme se snažit navázat na posledních čtrnáct minut z minulého střetnutí,“ uvedl kouč Turů Lukáš Pivoda.