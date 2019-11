Nová Beksa. Pardubický basketbalový klub se rozhodl k revolučnímu kroku. Pro tuto sezonu neangažoval jediného amerického hráče. Má to své klady i zápory. Zvýšila se zodpovědnost v obraně, naopak chybí vyšší sebevědomí v zakončení. Generální manažer MARTIN MAREK popíše herní ale i ekonomickou stránku BK Pardubice.

Jak se vám pozdává vaše současná Beksa?

Současná Beksa je určitě jiná než loňská Beksa (směje se). Teď vážně. Daleko lépe bráníme. Na druhou stranu hledáme pravidelnou útočnou produkci. A trápí nás nevyrovnanost výkonů. S bilancí šest výher a tři prohry ale panuje spokojenost.

Uvědomujete si, že v případě dvou nezvládnutých koncovek mohla být bilance 4/5?

Ano. Měli jsme štěstí. Nicméně jsme věděli, že přebudování týmu bude delším procesem. Pro nás jsou důležité především herní posuny. Uvědomuje si velký výpadek doma s Olomouckem a zahráli jsme hrozně špatně v Opavě. Pokud ale pominu tyto zápasy, povedlo se nám zlepšit defenzivu. Když vidím kolik času tomu trenéři věnují. Je to odměna.

Proč to vázne v útoku?

Spousta hráčů se ocitla v nových rolích. To ještě bude nějaký čas trvat. Sami nevíme, jestli soupiska, se kterou jsme vstoupili do sezony, bude konečnou. Zatím jsme odehráli jen devět ligových zápasů. Proto nás velice těší, že za tak krátkou dobu, a oproti tomuto období v loňské sezoně, jsme udělali obrovský posun v obraně.

Chcete tím naznačit, že zatímco obrana je ustálená, tak zlepšení směrem dopředu je jen otázkou času?'

Uvidíme, jestli na to budeme vůbec mít. Musíme si přiznat, že nám jednoznačně chybí produkce na křídlech. Stávající stav, kdy naše ofenziva je hodně postavená na počinech Kamila Švrdlíka, Ondry Kohouta a hlavně Tomáše Vyorala, je dlouhodobě neudržitelný. Potřebujeme dostat do hry více hráčů, kteří budou pravidelně dávat mezi osmi a dvanácti body. Zvlášť na křídlech, kde se těch akcí hraje hodně.

Vsadili jste na české jádro. Jeví se vám to zatím jako správné rozhodnutí?

Stojíme si za tím. Před touto sezonou jsme vyhlásili práci ve tříletém horizontu. Takže i kdybychom měli bilanci 4/5, tak bychom nic neměnili. Nesníme panikařit a věřit své politice. Tým musí dostat důvěru, aby mohl delší dobu pracovat.

Buď jak buď, pardubický útok není v této sezoně moc nebezpečný. Nezvažujete o angažování amerického hráče, který by dodal týmu vyšší sebevědomí?

V tuto chvíli ne. Nicméně zásah do týmu v průběhu rozehrané sezony nevylučuji. Máme v kádru hráče, kterým věříme. Trenéři s nimi chtějí pracovat a vyždímat z nich maximum.

Shodneme se na tom, že s výjimkou Vyorala chybí týmu hráč, který by chtěl vzít na sebe zodpovědnost?

Přesně to si uvědomujeme. V této fázi se to snažíme řešit lepším pohybem míče. Aby kluci pod košem měli snadnější úlohu. Potřebujeme ještě rozehrát Prokopa Slaninu. Opakuji, je brzo nějak to komplexně hodnotit.

Týmy na stejné úrovni jako Olomoucko nebo Opava vás porazily o dvacet bodů. Jednalo se o shodu náhod, nebo se na vás uměly takticky připravit?

Tam byla souhra několika faktorů. Zahráli jsme hodně špatné zápasy. Navíc oba týmy byl extrémně motivované. V Opavě se hraje vždycky těžce, nikdy se tam jednoduše nevyhrává. Na lavičce má Petra Czudka, který dokáže dostat z hráčů všechno. Výborně hraje Jakub Šiřina. Přestože jsme ho chtěli zdvojovat, dokázal to jednoduše přehrávat. Tím jak měli rozestaveny střelce po perimetru, přehrávali naší obranu. Dostali jsme do propadu, ze kterého jsme se nemohli vyhrabat. Jsem rád, že pro utkání se Svitavami jsme na ty neduhy dokázaly zareagovat. A co se týče Olomoucka, tam jsme předvedli strašidelné množství ztrát, což soupeř tohoto typu umí potrestat jednoduchými body.

Jak do týmu zapadl zmíněný Tomáš Vyoral a jaký je jeho přínos pro tým?

Lidsky zapadl úplně bezproblémově. Hned se z něj stal lídr a jeden z pilířů. Nicméně stále ještě hledá svoji roli a testuje, co jeho spoluhráči umí. Kolikrát přemítá o tom, kdy to má vzít na sebe a kdy hrát pro tým. Na druhou stranu my nemůžeme mít celou sezonu postavenou taktiku víceméně jenom na něm. Trenéři intenzivně pracují s Viktorem Půlpánem, na tréninku střílí stovky střel. On musí být víc nebezpečnější v útoku. A potřebujeme probudit někoho z křídelních hráčů.

Když už nic jiného, tak spolupráce dvou reprezentačních rozehrávačů funguje. Jste rád, že jste všem škarohlídům zavřeli ústa?

V tom absolutně nevidím žádný problém. Naopak. Vyo a Pulpy hrají spolu výborně. Dokonce se setkávám s hlasy, že je radost se dívat, jak dokážou spolupracovat. Jak se umějí navzájem číst. Oni dva jsou jedni z basketbalově nejchytřejších hráčů. Hlavně výborně pracují na obranné polovině. Jsou základem našeho tlaku na protihráče na perimetru.

Za to Prokop Slanina zůstává za očekáváním. Nešli jste jeho angažováním trochu do rizika?

V něm talent stále dřímá. Musíme brát v úvahu, že se vyrovnává s novým systémem a s tvrdostí v Kooperativa NBL. Navíc měl zdravotní problémy. Poctivě na sobě maká a já věřím, že jeho čas ještě přijde. V některých zápasech ukázal dobré momenty.

Jak hodnotíte přínos kouče Scalabroniho?

Jeho důraz na obranu je očividný. Jenže je tu druhý extrém. Chybí nám více hráčů, kteří by na sebe brali zodpovědnost v útoku. Kormidlo jsme otočili o sto osmdesát stupňů a teď ho potřebujeme zase trochu vyrovnat. Abychom na té hladině jeli dopředu. Když shrnu jeho dosavadní práci, tak je přínosem pro celou naši organizaci. Stejně jako jeho asistent Adam Konvalinka.

Ještě k té osobní zodpovědnosti. Beksa má hodně zkušených hráčů, ovšem někteří působí na palubovce mdlým dojmem. Takový Kamil Švrdlík by měl jen pohledem lámat skály…

Měl. Ale trpí nevyrovnaností výkonů. On je schopen odehrát fantastické utkání na USK a pak být neviditelný v Opavě. Ale je pravda, že zápasy v Opavě jsou o hře na perimetru. Tam, když vás odříznou směrem dovnitř, tak je problém. Při loňských třech výhrách ze čtyř zápasů se nám dařilo na doskocích a chodit do bedny. Bohužel jsme na to nenavázali. To pak můžete mít jakékoliv fyzické parametry.

Už jste to vyřkl, právě na perimetru zaostáváte nejvíc. V trojkové střelbě jste pod třiceti procenty.

Je to pravda, v tomto ohledu jsme nejhorší v celé lize. Přitom některé ty střely byly otevřené. A to souvisí i z předchozí odpovědí. Ve chvíli, kdy budou střelci proměňovat z dálky, nebude upřena taková pozornost na pivoty. Jsme hodně čitelní, protože hrajeme vesměs přes Tomáše Vyorala nebo pivoty.

Jednoho z hráčů máte pro tuto sezonu také v Brně. Tam Petr Heřman, který působil v americké univerzitní soutěži NCAA, schytal od trenéra Růžičky veřejnou kritiku. Co jste tomu říkal?

S trenérem Růžičkou máme korektní vztahy, nicméně otevřeně říkám, že takhle se to řešit nemělo. Chápu, že se snažil nějakým způsobem apelovat hráče, zajet do nich, atakovat jejich hrdost. S tím hodnocením NCAA přestřelil. Nepatří se všechno paušalizovat a hráče si takto dobírat. Trenér má hodně možností, jak konfrontovat své hráče. Tohle bylo až dehonestující.

Vyříkali jste si to s Lubomírem Růžičkou?

Od té doby jsme spolu ještě nemluvili. Ale hovořil jsem s Petrem Heřmanem, který mě ubezpečil, že si to vyříkali. Navíc je to interní průvan Brna. S Růžou komunikoval Petrův agent.

Opusťme herní stránku klubu a pojďme na tu ekonomickou. Město, které má minoritní podíl v BK Pardubice napumpovalo dalších patnáct milionů korun do hokeje. Kolik dalo vám?

Skutečnost je taková, že město je většinový vlastník hokejového klubu, takže si rozhoduje samo. A my si můžeme myslet, co chceme. Jak jste uvedl, město je náš minoritní akcionář, a tak jsme se připomněli. S jeho zástupci jednáme o podpoře. Ne v tom rozsahu jako hokej. Respektujeme hokej jako jedničku, ale představitelé města mají i k nám povinnosti. Je možnost nějakých dotací. Po iks letech také chceme dotace valorizovat.

Prozradíte, jak sháníte finance na chod klubu?

Rozpočet klubu skládáme skoro ze sta firem. Máme podporu města i kraje. Česká basketbalová federace podporuje naší mládež. To gro áčka se shání po malých částkách. Existují různé úrovně členství podle výše obchodní spolupráce: partner, premium partner, hlavní partner, generální partner. a Osmdesát procent manažerského času mého i Pavla Stary jako předsedy představenstva BK Pardubice, padne na jednání s ekonomickými partnery. Naším cílem je sehnat co nejvyšší rozpočet a snažit se každému partnerovi něco nabídnout.

Co tedy můžete partnerům nabídnout?

Dosaženými výsledky vnímáme sami sebe jako nejlepší sportovní klub. Ať se to někomu líbí, či ne. V dospělé kategorii jsme hráli evropské poháry, za posledních deset let jsme byli nejhůře pátí. V drtivé většině jsme obsazovali medailové příčky. Máme silnou základnu a jsme jedním ze dvou republikových center mládeže. Realizujeme projekty pro širokou veřejnosti. Věříme, že jsme seriózní parťáci.

Pardubickou veřejností hlasitě rezonuje téma Letní fotbalový stadion. Jak to vnímáte jako konkurenční sport, který čeká na výsledný areál Dukla Sportovní?

Tohle je velmi složité. Vnímám to tak, že se jedná o dva víceméně stejné projekty, které se jsou ve stejné fázi připravenosti. Do obou město zainvestovalo už patnáct milionů. Dukla Sportovní potencionálně obslouží širší záběr lidí. Je tam podepsáno osm memorand: jako za atletiku a všechny halové míčové sporty. My máme velký zájem, aby se dokončila i Dukla Sportovní.

Vás pochopitelně více zajímá areál na Dukle.

Zajisté. Je v šíleném stavu. Ze všech městských areálů se do něj za posledních sedm let investovalo nejméně. Město neustále opakuje, že nebude do něj investovat, protože se bude stavět Dukla Sportovní. Ale současně se žádný konkretní krok neudělal. My hlavně chceme, aby se už politici rozhodli. Strašně dlouho se přešlapuje na místě. Chápu, že je tam příslib Letního stadionu, vždyť ANO to mělo ve svých předvolebních slibech. Jenže se to pořád odkládá.

Co říkáte na množící se hlasy buď Dukla Sportovní nebo Letní stadion?

(zamyslí se) Podle mě se to zbytečně polarizuje a sportu to škodí. Měly by se uskutečnit obě dvě plánované věci. Měla by být připravena priorita. Mělo by se jednat o financování. Tohle už jsou ale věci pro politiky.