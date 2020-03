Komplikace. Sport na celém světě je paralyzován. Může se za to strašák jménem koronavirus. Vláda České republiky vyhlásila nouzový stav a jedním z hlavních bodů výjimečné situace je maximální počet třiceti účastníků hromadných akcí. A to není v žádném kolektivním sportu možné. Generální manažer pardubických basketbalistů MARTIN MAREK věří autoritám, že rozhodnutí dělají kvalifikovaně a že mají plán, jak dostat šířící se nákazu pod kontrolu.

Co říkáte na vyhlášení nouzového stavu pro Českou republiku s dopadem na sport v České republice?

Vidím to jako nutnost. Samozřejmě dopad na sport je obrovský! Naše sportovní branže se prakticky aktuálně celá zastavila. Ale situace je natolik mimořádná, že sport jde teď úplně stranou. Priorita je ochránit zdraví co největšího počtu lidí.

Jak současná virová situace zasáhne basketbal?

Basketbal se komplet zastavil a nejen v České republice. Představitelé NBA, NCAA, FIBA a dalších lig přerušili soutěže. Ženská ŽBL už ukončila sezonu. My se tímto budeme zabývat detailně na středeční schůzi Asociace ligových klubů. Všichni tuto vážnou situaci samozřejmě řešíme intenzivně ve svých klubech. No a připravujeme si různé scénáře.

Nejdříve při omezení do sta lidí jste vy stejně jako Děčín jako první a vlastně jediní, hráli před prázdnými tribunami. Jaké to bylo?

Strašně zvláštní pocit. Seděl jsem na tribuně v Děčíně sám jenom s řidičem autobusu, PR manažerem Rendou Peškou a dvěma lidmi z domácího klubu. Atmosféra byla doslova prázdná.

Co je z těch špatných variant lepší? Hrát v prázdných halách nebo vůbec?

Osobně jsem,dle posledního vývoje nejen u nás, ale i v sousedních zemích, pro zrušení zbytku soutěže.

Sto účastníků utkání v basketbale se dalo ještě zvládnout, ale třicet ani náhodou. Co říkáte tak nízké kvótě?

Nejsem epidemiolog. Můžu jenom věřit autoritám nad námi, že rozhodnutí dělají kvalifikovaně. A že mají jasný plán jak současnou situaci minimálně zpomalit a dostat pod kontrolu našeho zdravotního systému.

Jaký má virová epidemie, či jaký očekáváte její dopad na chod vašeho klubu?

Momentálně jsme zaměstnancům klubu, přesněji řečeno managementu, doporučili home office s úkoly na doma. Tým má volno do středy, kdy bude zasedat již zmíněná ALK a liga udělá společné rozhodnutí. Snažíme se připravovat si různé varianty. Prioritní samozřejmě bude postarat se o ekonomiku klubu. V této oblasti je zatím hrozně brzo něco konkretizovat.

Mistrovský zápas ve Svitavách byl zrušen. Jaký měli hráči program?

Hráči dostali volno.

Budou se zatím připravovat na zbytek sezony a jak?

Ve středu musíme udělat rozhodnutí i směrem k týmu. Strašně těžko se to nyní predikuje, protože i celková situace v v naší republice se mění ze dne na den. Osobně si nedovedu představit, že při současném rozšíření viru v populaci, kdy máme třetinu nakažených komunitním přenosem, bude stačit měsíc nutných opatření.

Problémem je zapečetění vnitřních zařízeních jako jsou haly, tělocvičny.

V případě rozhodnutí, že za měsíc se bude pokračovat v lize, bychom museli najít cestu jak držet tým v připravenosti i po dobu těchto nařízení formou individuální přípravy. Případně mini tréninkových skupin.

Nejvyšší hokejová sezona ukončila sezonu, fotbalová ji přerušila, co basketbalová Kooperativa NBL?

Můj odhad je, že ve středu ukončíme na avizované schůzi letošní ročník. Je to jediná varianta, která mi momentálně dává smysl.