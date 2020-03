Sport jde stranou. Navíc končí legrace. Současná černá můra lidské populace jménem koronavirus kosí soutěž za soutěží. A už je prakticky jedno v jaké zemi. V České republice několik ligových soutěží předčasně skončilo. U jiných se vyčkávalo, ovšem situace se spíše zhoršila, a tak je patrně čeká stejný osud. Jednou z nich je Kooperativa NBL.

Dnes přichází den D, kdy zástupci klubů rozhodnou na svém zasedání v Praze. Podle zákulisních informací se dohodnou na odpískání této sezony. Za pardubický basketbal bude jednat generální manažer MARTIN MAREK. Jeho stanovisko je nekompromisní: končit. Navíc by ani nevyhlašoval pořadí.

Upřímně napadalo by vás někdy, že se takto masově zastaví basketbalové soutěže po celém světě?

Jedná se o bezprecedentní situaci, která by podle mého nenapadla absolutně nikoho. Na druhou stranu ve chvíli, kdy vidíme, že čísla nakažených lidí v okolních zemích jdou nahoru, tak je to logický a správný krok.

Je někde v českých basketbalových řádech pamatováno na to, kvůli čemu se mají přerušovat nebo dokonce rušit soutěže?

Je to zcela výjimečný stav, který nikdo nezažil. Přiznám se, že k tomu nemám nastudovanou příslušnou legislativu. A myslím si, že na podobné situace se ani nepamatuje. Vždyť si musíme uvědomit, že nyní je Světovou zdravotnickou organizací vyhlášená celosvětová pandemie. Tedy rozšíření nemoci na více kontinentech. Takže není co řešit.

Některé soutěže už skončily. Považujete to za nejlepší rozhodnutí ze všech těch scénářů?

Já osobně i vedení našeho klubu jsme pro předčasné ukončení letošní sezony v Kooperativa NBL. Situace je tak alarmující, že lidé nepřemýšlí nad sportem. Prioritou je, aby ji celá společnost zvládla v pohodě, aby to zdravotnický systém ustál. V tuto chvíli si nedokážu představit, že problémy za měsíc zmizí a my budeme moci pokračovat v soutěžích…

Nebylo trochu alibistické řešení ligu jen přerušit?

To si nemyslím. FIBA učinila stejný krok. Situace je nepřehledná a člověk neví, co bude ze dne na den. Vždyť ve středu se hrálo bez diváků a už ve čtvrtek to při omezení do třiceti lidí hrát nešlo. No a teď je vyhlášená celorepubliková karanténa. To si podle mě nikdo před týdnem nepředstavoval.

Dnes se koná zasedání Asociace ligových klubů, na kterém padne verdikt pro Výkonný výbor ČBF, který bude mít poslední slovo. Co do schůzky očekáváte?

Na ukončení Kooperativa NBL se musíme shodnout. Sejdeme se z dvanácti klubů, každý má jedno hlasovací právo s tím, že třináctý hlas má předseda Kotrč. Co mám informace, tak většina klubů je pro ukončení soutěže. Bude se ale jednat o tom, za jakých podmínek. Jestli zrušit se současným umístěním? Předávat či nepředávat mistrovský titul? A tak dále.

V české nejvyšší soutěži je vyhlášení mistra průchodnější než v některých jiných zemích. Souhlasíte s tím, aby se stal suverén z Nymburku šampionem?

Ukončil bych soutěž a mistra bych nevyhlašoval. To samé s pořadím. Zkrátka bych nechal soutěž jako nedokončenou. Objektivně rozhodla nějaká vyšší moc, že se nemůže hrát. U nás se tak děje ve všech soutěžích a ve všech sportech.

Je pro vás lepší, že v případě ukončení Kooperativa NBL nastoupí volno, než kdyby hráči měli pobírat plat v přerušené soutěži?

V tuto chvíli dodržujeme platné kontrakty. Hráče platíme dál. Chceme se k nim zachovat maximálně seriózně. Samozřejmě bude záležet na tom, jestli budeme schopni udržet příjmovou stránku i z pohledu firem. Naše příjmy korelují s tím, jaký to bude mít dopad na firmy. V tuto chvíli nejdou konkretizovat žádná čísla.

Máte obavu z ohrožení české ekonomiky?

Ano. Ekonomika je ohrožena v celé sportovní branži. A nejen v ní. Rozpočet skládáme dohromady z nějakých sto deseti firem. Věřím tomu, že nám vyjdou vstříc a nějakou dobu podrží. Primárně se to bude odvíjet od nich.

Nejste tedy závislí na jednom partnerovi. Přesto může se stát, že by došlo k ekonomickému ohrožení klubu?

(zamyslí se) Záleží na tom, jak dlouho tento stav bude trvat. Pokud se bude jednat o měsíční opatření, tak to všechny firmy rozdýchají. Ve chvíli, kdy půjde o půl roku, tak budou mít finanční problémy všichni.

Dostávají pardubičtí hráči stejné peníze, jako kdyby se normálně hrálo?

K 15. březnu byla všem hráčům vyplacena odměna za měsíc únor. V tuto chvíli máme cash na další měsíc, máme nějaké smluvní závazky, máme podepsané partnery. Připravujeme krizový scénář, ale všechno je strašně čerstvé. Opakuji, chceme být je všem féroví, nicméně musíme naplnit příjmovou stránku.

Máte v platové směrnici zaneseny bonusy za výhry a sankce za prohry?

Neurčujeme plošné podmínky. Postupujeme podle individuálních kontraktů.

Vloni skončila Bekse sezona už na konci března. Čekal jste, že by to mohlo ještě něco trumfnout?

Opakuji, tohle nečekal nikdo. Nikdo si nedokázal představit, že by se zastavily všechny soutěže, že ještě někdy dojde k uzavření hranic, že nebude umožněn pohyb lidí. Tohle je větší věc než sport. My v tomto blázinci jsme jedna ze zbytných věcí, když to řeknu blbě…

Co s tak dlouho pauzou hodláte dělat?

Prioritou bude dodržování opatření, která jsou stanovená vládou. Chceme postupovat zodpovědně. Nicméně ve chvíli, kdy by začala situace opadávat, tak se otevře prostor pro individuální work outy. Bude šance na nějaké tréninky venku. V menších skupinkách a pod dohledem.

Momentálně se hráči nesmí scházet ve vyšším počtu. Kde se nacházejí?

Vlastně se nesmí scházet vůbec. Karanténa má jasná pravidla. Na nějakých deset dní jim to není umožněno. Sportovní úsek dostal volno. Kouč Kenneth Scalabroni je doma v Černošicích, jeho asistent Adam Konvalinka, Ondra Kohout i Tomáš Vyoral odjeli do Prahy. Další kluci jsou u svých rodin, na které teď mají více času.

Co další pracovníci klubu?

Vydali jsme nařízení, že management, co jsme tady, dostane úkoly pro home office. Lidi mají problémy s hlídáním dětí, tak ať mohou pracovat z domova. Takhle to bude fungovat minimálně po dobu karantény. Já jsem zrušil na tento týden všechny schůzky, zúčastním se jen zmíněného jednání ALK.

Vnímáte větší strach mezi vašimi podřízenými?

Celkově klub vnímá vzniklou situaci naprosto seriózně. Všichni si přejeme, aby se šíření nákazy zastavilo, abychom se nedostali na podobná čísla jako v Itálii nebo okolních zemích. Osobně věřím opatřením vlády, že to mohou zpomalit.

Tedy žádné narážky na koronavirus, jako předvedl basketbalista Gobert z Utahu, který osahal mikrofony na tiskovce a druhý den mu byl identifikován virus?

Já jsem to nezažil. A vlastně si nedokážu představit, že by to někdo od nás dělal. Samozřejmě ruku do ohně za to dát nemohu. Tohle už ale vážně není žádná legrace.

Management bude mít více času na přípravu další sezony. Dá se to nazvat jako štěstí v neštěstí?

Může se pracovat na různých věcech, můžeme si dělat různé rozpočty, nicméně ve finále příprava na další sezonu se bude odvíjet od celkového dopadu na celou společnost. Mohu si vytvořit různé scénáře, ale až skončí karanténa, tak stejně budu muset jít do terénu jednat s těmi firmami. Takže se to jenom oddálí. Spíše než pozitivum to beru jako negativum.

Možná ani nebude dlouhého hodnocení třeba. Prvním rokem jste budovali nové české jádro a díky předčasnému konci nemáte zpětnou vazbu. Nebo je to jinak?

Máme průběžnou zpětnou vazbu. Osm měsíců jsme pracovali a věřím, že jsme se vydali správnou cestou. Pochopitelně je to nahoru – dolů, ale s tím jsme tak trochu počítali. Na druhou stranu dostali jsme do finále Alpe Adria Cupu. Samozřejmě, když česká liga zůstane nedohraná, nebudeme mít potvrzený výkonnostní cíl.

Některým hráčům končí smlouvy. Mají se bát?

Smlouvy končí až na konci května nebo června. Takže máme spoustu času je nějakým způsobem evaluovat. Nicméně už teď jsme dali nabídky stávajícím hráčům, kterým kontrakty končí.

Zbývá něco jiného na závěr než optimistický pohled?

Určitě. Věřím, že tato výjimečná situace co nejrychleji opadne a celá naše společnost se s tím úspěšně popere. Zvládneme to a všichni se budeme moct vrátit k práci, která nás baví. A může přijít období, kdy si spousta lidí uvědomí, že je třeba více pokory k životu.