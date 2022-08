Prohra, která se už za absenci největší české hvězdy neschová… Bez Tomáše Satoranského prohráli zbytek utkání s Německem, nestačili na Itálii a po hrůzostrašném druhém poločase dostali za uši ve Francii. Dejme tomu, že tyto nezdary se daly tolerovat. Všechny zmíněné země patří k basketbalovým velmocem. Fiasko s Maďarskem je ale neakceptovatelné. Průměrný evropský celek, měli Češi bez Satoranského, Krejčího i Bohačíka smáznout na dvě doby. Tedy pokud se chtějí řadit mezi silné reprezentace starého kontinentu. Několik let to vypadalo, že by tomu mohlo být. Teď však přišel návrat do reality. Krutý…

Přesněji řečeno monstr úspěchy. Postup a následné šesté místo na mistrovství světa v Číně, prvenství v olympijské kvalifikaci a start pod pěti magickými kruhy. Další světový šampionát ale po chomutovském nezvládnutí Maďarů mizí v mlze jako sopky na Filipínách, Indonésii i Japonsku.

Do těchto zemí se Lvi na devadesát devět procent nepodívají. Ve své kvalifikační skupině se dokonce propadli až na poslední šestí místo.

Kouč: Hloupá prohra

V opačném případě se národní tým mohl vrátit do hry o postup. Čechům znovu chyběli zranění Satoranský i Krejčí a nemocný Bohačík. Maďaři rozjeli svůj trojkový stroj hned od začátku. Tři střely – devět bodů. Jen díky němu přibrzdili ten český.

První čtvrtina byla od stavu 9:9 až extrémně vyrovnaná. Ani jeden z týmů se nedostal do více než dvoubodového vedení. Ve druhé čtvrtině trvalo domácím čtyři minuty, než se dostali do plusu (35:33).

Hosté se znovu vrátili na „vítěznou“ vlnu. Češi ale foukli do trumpety a tři minuty před koncem tohoto období získali k dobru pět bodů. Zdálo se, že přebírají otěže zápasu, ovšem opak byl pravdou. Zbývající úsek ovládl jejich soupeř v poměru 8:0 a do kabin šel v lepším rozpoložení.

Po výměně stran Lvi ztrátu rychle vygumovali a byli to naopak oni, kdo měl ve skóre navrch. K jejich smůle jen mírně. Ke konci třetího kvartálu opět mohli ulomit zápas na svoji stranu (62:58), Maďaři ale znovu nápor protivníka ustáli.

„Je hloupé, že jsme prohráli. Měli jsme momenty, kdy jsme mohli změnit zápas, ale udělali jsme stupidní chyby. Navíc nás v celém utkání trápil doskok,“ láteřil izraelský trenér s českým pasem Ronen Ginzburg.

Vývoj pro oba týmy důležitého mače předznamenal, že v závěrečné čtvrtině rozhodně jedna šňůra. A na druhé straně střelecké sucho. To postihlo české tým. A za dvě minuty, kdy nebyli schopni trefit koš spadli ue stavu 71:70 na 71:77. Dvě minuty před koncem ztráceli sedm bodů. Hruban dvěma trojkami vykřesal naději.

Stejný hráč v poslední vteřině mohl poslat utkání alespoň do prodloužení, jeho střela však zabubnovala jen na obroučku.

„Jedním z našich problémů byl ten, kolik mělo Maďarsko útočných doskoků. V takových zápasech musíme hrát líp v obraně a s větší energií. Ukázat, že jsme lepším týmem Bohužel jsme nezvládli klíčové momenty. V době, kdy jsme potřebovali dobrou obranu, tak nepřišly,“ smutnil pivot Patrik Auda.

Kvalifikace MS: Česká republika – Maďarsko 79:82 (23:23, 44:47, 65:62)

Body: Hruban 26, Balvín 15, Veselý 13, Auda 10, Kyzlink a M. Peterka po 6, O. Sehnal 3 – Hanga 20, Perl a Hopkins po 10, Keller a Varadi po 8, Benke a Eilingsfeld po 7, Allen 6, Ferencz a Vojvoda po 3. Rozhodčí: Castillo (Šp.), Jurčevič (Chor.), Velikov (Bul.). Fauly: 17:17. Trestné hody: 19/13, 18/12. Trojky: 6:8. Doskoky: 36:37. Diváci: 3616.