KOOPERATIVA NBL: První vítězství pro svitavské Dekstone Tury v sezoně je na světě. Na jejich štítě zůstala v krajském derby pardubická Beksa a lze říci, že o osudu prestižního duelu se rozhodlo na trojkovém oblouku.

Dekstone Tuři Svitavy vs. BK JIP Pardubice. | Foto: František Renza

Je to pohled do jisté míry zjednodušený, ale v okamžiku, kdy jeden tým nasází dvanáct trojek a druhý se zmůže toliko na dvě, je to rozdíl třicet bodů a nad tím prostě nelze mávnout rukou.