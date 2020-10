Sisyfos. Soudci mrtvých mu přikázali, aby tlačil obrovský kámen na kopec a na druhé straně ho skutálel dolů. Jenže to se mu nepodařilo, kámen mu vždy těsně pod vrcholem vyklouzl a valil se zpátky dolů. A jako postava z řeckých bájí si musí letos připadat MARTIN MAREK, generální manažer pardubických basketbalistů. Kamenem je pro něj covid-19, který s sebou přináší nejen nakažené, ale i opakované vypínání sportu.

Poté, co byla nařízena preventivní celostátní karanténa sportu, se v opravdové karanténě ocitl celý klub. Jaké to jsou komplikace pro jeho další nejbližší činnost?

Pro jakoukoli sportovní činnost jsme momentálně paralyzovaní. Dodržujeme všechna rozhodnutí krajské hygieny s tím, že většina klubu je aktuálně v karanténě nebo izolaci. Chceme si tím co nejdříve projít a vrátit se zpátky do tréninku.

Nejste prvním klubem v republice. Nejste jste v uvozovkách rádi, že vás covid konečně trefil a vy už nemusíte netrpělivě čekat, jestli přijde úder zprava nebo zleva?

Vaše úvaha je za dané situace logická. Prvotně si ale hlavně přeji, aby všichni byli zdravotně v pohodě. Aby každý, kdo byl testován pozitivně, měl co nejhladší průběh. Zdraví lidí v klubu je naprostá priorita.

Lepší doba pro průvan koronavirem asi nemohla nastat. Momentálně se nehraje, vyberete si povinné volno v pauze. Nehrozí žádné dohrávky a zhuštění programu, co vy na to?

Kéž by momentální povinné volno bylo poslední. Zhušťovat ligový program se ale bude muset i tak. Vždyť jenom za prvních osm kol se neodehrálo osmnáct utkání kvůli covidu. A zdaleka si tím neprošly všechny kluby.

Liga se podruhé v tomto roce zastavila. Jaké to bude mít, nebo už má dopady na pardubický klub?

Ty dopady jsou zásadní! Jenom co jsme si prošli jarním zrušením zbytku sezony a nastavili nižší rozpočet do aktuální ho ročníku, tak je tu další propad a další výpadky příjmů. Výpadky nejsou jenom o vstupném. Daleko zásadnější je pro nás reklamní činnost na zápasech, která je samozřejmě vázaná na návštěvnost a rovněž on-line sledovanost.

Jaká je reakce vašich klubových partnerů na již druhé zamknutí? Chápou situaci, nebo už jim pomalu dochází trpělivost?

Spoustě regionálních firem bych chtěl touto formou poděkovat, že nás drží i za dané situace. Vážíme si toho a jejich podpora je momentálně klíčová, abychom přežili. Samozřejmě ale jsou segmenty, které z portfolia partnerů vypadly komplet a počítáme vysoké ztráty.

Vyhrabali jste již z první finanční díry, nebo ještě stále ne a naopak se boříte do hlubší propasti?

Jaro jsme relativně ustáli i díky škrtům a opatřením, které jsme museli zavést. Samozřejmě to bylo i o vstřícnému postoji všech lidí v klubu k ponižování odměn. S momentální novou situací se budeme rvát jak to půjde, ale sami bez pomoci státu to nedáme.

Na jaře jste přistoupili ke snižovaní platů svých zaměstnanců. Hrozí obdobná situace i nyní?

Ano. Ve chvíli, kdy by se nehrálo delší dobu a výpadek by trval, museli bychom k tomuto kroku sáhnout.

Zmínil jste pomoc státu. Ten přišel s nabídkou kompenzace pro sedm vybraných nejvyšších soutěží. Počítal jste s variantou, že by tam mužský basketbal nebyl?

Ne, to si absolutně nedovedu představit. Vláda nás nemůže vypnout a neříct k tomu to B. Zaměstnáváme lidi, na naši činnost jsou navázány dodavatelské firmy. Jsme plnohodnotná ekonomická jednotka.

Využijete této pomoci a co to s sebou přinese?

Určitě pomoci chceme využít. Aktuálně čekáme na Ministerstvo průmyslu a obchodu, jakou vypíše finální metodiku a konkrétní pravidla pro podporu.