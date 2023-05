Konečně se dočkali. Až v samém závěru seriálu republikových šampionátů se pardubický mládežnický basketbal dočkal medailového ocenění. Náš basketbalový spolupracovník František Nerad k tomu dodává svůj komentář.

BK Studánka vybojoval bronzové medaile v kategorii U12. | Foto: klub

Na třech frontách pardubická mládež bojovala o uplynulém víkendu o tituly mistrů ČR.

I v tom posledním dějství měly Pardubice zastoupení v Děčíně, Ostravě a Praze. Zatímco v předchozím dějství to bylo pro nás bez medailí, tentokrát byl návrat přece jen radostnější. I když to nakonec byl jenom bronz, děvčata U12 BK Studánka se z něj těšila jakoby to bylo zlato. V Praze nestačila jen na hradecké soupeřky, ale přiznejme si, že hradecký dívčí basket je o něco výš. Zápal, s jakým děvčata ze Studánky přistupovala k turnajovým zápasům, může být příslibem pro příští sezony.

Už proto, že tým vedený trenérským duem Váňová – Cipro, si věřil v možnost medailového zisku.

Toho se nedočkali svěřenci trenérské dvojice Bartošek – Mňuk z BK Vividbooks na šampionátu mladších žáků U14 v Ostravě. Zůstalo jen u „bramborové“ medaile a to je maximum co v této sezoně žáci z Dukly ve všech kategoriích uhráli. Pro ně bylo medailové umístění letos jakoby zakleté. Shrneme-li tuto sezonu z pohledu na pardubický mládežnický basketbal, musíme konstatovat, že mu pomalu, ale jistě ujíždí vlak.

Sbírky pohárů za medailová umístění v klubových vitrínách jsou už dost zaprášené a doplnění zatím není v dohlednu.

MČR mladších minižaček U12: BK Studánka – DbaK Plzeň 119:53 (67:13), Ciprová 31, Procházková, Hrdličková po 16, Urielová 13, Svědíková 10. SK K2 Prostějov – BK Studánka 11:103, Svědíková 24, Urielová 20, Ciprová 15, Demčáková 14. BK Studánka – BK Blansko 72:41 (35:20), Ciprová 24, Svědíková 13, Hrdličková 7. Sokol HK – BK Studánka 53:40 (25:21), Ciprová 28. O 3. místo: BK Studánka – BC Benešov 57:28 (36:16), Ciprová 15, Svědíková 10, Procházková 9. Tým „dvatisícejedenáctek“ tvořily hráčky: Váňová, Horáková, Svědíková, Lamberty, Hergertová, Dědičová, Demčáková, Urielová, Nečasová, Marková, Pokorná, Procházková (vyhlášena nejlepší hráčkou týmu), Valentová, Ciprová (vybrána do All stars týmu), Hrdličková, Fajmonová).

MČR mladších žáků U14: BK Vividbooks – Tigers Čes. Budějovice 78:38 (29:22), Štěpánek 20, Horák 15, Obršál 10, Pokorný 10, Motl 8, Paulíček 5, Hemerka 4, Kolík, Černý po 3. USK Praha -BK Vividbooks 59:51 (21:26), Štěpánek 15, Vít Pokorný 10, Horák 8, Hemerka 6, Kolík 5, Wolf 4, Motl 3. BK Vividbooks – NH Ostrava 44:54 (23:32), Kolík 13, Horák 10, Hemerka 8, Štěpánek 8, Motl, Fiedleer, Kozák, Vít Pokorný po 2, Paulíček 1. Družstvo skončilo na 4. místě.

MČR mladších minižáků U12: Sj BK Litoměřice – BK Vividbooks 58:77, BK Vividbooks - USK Praha 65:75, BK Brandýs nad Labem – BK Vividbooks 59:48, Válečníci Děčín – BK Vividbooks 77:49, Sokol Sršni Písek BK Vividbooks 54:59. Družstvo obsadilo 7. místo.