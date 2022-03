Play off bude s největší pravděpodobností bez pardubické Studánky, která je v neúplné tabulce až desátá a v dohrávce jí čeká KP Brno junior. Pardubický tým si v minulém týdnu v dohrávce na Aritmě Praha přivezl vítězství, ale o víkendu to už bylo jiné a do Brna si hráčky zajely pro další porážky. Ukázalo se opět, že nastoupí-li Studánka se svými zkušenými oporami, je schopna vyhrávat.