SKUPINA A1

Čtvrtek 17:30: BK JIP Pardubice (6. místo, 12 výher/16 proher) – BC Geosan Kolín (3., 18/9), hala Dašická.

Zatím platí pravidlo: Můj dům – můj hrad. Beksa soupeře zdolala v nejlepší možný okamžik, tedy v době, kdy závodila v dostihu o horní šestku. Teď ji má, ale v tabulce se už neposune. Kolín je však nejpravděpodobnější čtvrtfinálovou variantou. Takže každý jeho skalp se počítá…

„Hodně důležitý bude samotný vstup do zápasu, protože na začátku se nastavuje tempo. Potřebujeme do zápasu vletět naplno hned od první minuty, ne do něj naskakovat až postupem času. Myslím si, že půjde o dost podobné utkání, jako byla ta předchozí. My se budeme snažit hrát rychle, naopak Kolín se bude snažit hrát ve svém tempu, využívat svoje silné zbraně Číže se Skinnerem a spoléhat na střelbu z dálky,“ myslí si pardubický kouč Adam Konvalinka.

„Naším cílem bude vyvíjet tlak na soupeřovy hráče, aby neměli dost prostoru pro svoji hru, a také budeme chtít sbírat útočné doskoky. Každopádně čekám vyrovnaný zápas, rozhodující bude, kdo do toho půjde víc po hlavě,“ dodává trenér Beksy.

Poslední z marodky po karanténě, to je Michal Svoboda. I když… Proti Opavě byl znovu v civilu T.J. Dunans.

„V předchozím utkání s Opavou nás soupeř lehce odstavoval na útočném i na obranném doskoku. Musíme hrát proto o dost fyzičtěji. Kolín je tým, který nehraje tak rychle dopředu, jeho zpomalování hry nám moc nevyhovuje. On ale nepotřebuje hrát rychle, protože si v postupném útoku dobře podává balon. My naopak určitě budeme chtít hrát co nejrychleji dopředu,“ avizuje pardubický rozehrávač.