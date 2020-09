Sedm vygumovali, ale. Pardubičtí basketbalisté ztráceli po prvním finále Alpe Adria Cupu sedm bodů. V odvetném utkání dlouho tahali za kratší konec, pak se vzepjali k obrovskému zvratu. Zápas dovedli do prodloužení a v něm už dominovali.

První minibrejk domácí rychle vyzmizíkovali a po pěti minutách vedli 9:8. Jenže Válečníci nastartovali své trojkové stroje. Třemi přesnými dalekonosnými pokusy se odpoutali na devítibodový rozdíl. Druhou čtvrtinu zahájili domácí soustředěným výkonem. Za více než šest minut dovolili protivníku pouhé dva body a vrátili se do vedení (29:28). Jenže pak došlo na obou stranách k vyčerpání pěti faulů a v trestných hodech hosté zářili.

Ve třetí části se pardubičtí dlouháni těžce drápali z propasti. V jednu chvíli se dostali do devítibodového skluzu. A v tu chvíli se vzepjali k velkému vzdoru. Po třech tříbodových akcích (dvě trojky a jeden koš s faulem) za minutu srovnali skóre na 51:51. Zašli ještě dál, protože po druhé čtvrtině dokonce o dva body vedli. V tlaku nepolevili ani v závěrečném dějství. V jeho úvodu pláchli Severočechům na šest bodů. Jejich euforie nebrala konce, ve 35. minutě dorovnali ztrátu z prvního duelu a o pět minut před koncem se vzdálili dvojciferně (72:62). Děčín kontroval šňůrou 8:0. Padesát vteřin před koncem ale Pardubice znovu vedly o sedm. Potom oba celky využily po jedné šestce. A prodlužovalo se. Do nastaveného času vlétli domácí jako uragán. Po minutě se propracovali do třináctibodového plusu a vítr z plachet už jim soupeř nesebral.

BK JIP Pardubice – BK Armex Děčín 96:80 p.p.

Body: Vyoral 23, Švrdlík 21, Slanina 15, Škranc 10, Merreš a Potoček 8, Dunans 4, Heřman 3, Svojanovský a Svoboda po 2 – Ježek 20, Šiška 16, Žikla a Kroutil po 11, Kotásek 10, Grunt 8, Pomikálek a J. Houška po 2. Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Kučírek. Pět chyb: 35. Švrdlík, 42. Heřman, 42. Dunans, 43. Merreš – 31. Pomikálek, 40. Žigla. Diváci: 300. Čtvrtiny: 19:26, 15:14, 27:19, 17:12, prodloužení 18:9. První zápas: 89:96.