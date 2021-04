Čtyři body. Přesně takové bylo nejvyšší vedení jednoho či druhého celku v úvodní čtvrtině. Povedlo se to domácím. Celý první poločas se ale vyznačoval nízkým počtem zaznamenaných bodů. Jeho skóre by kolikrát oba tyto útočné týmy dosáhly za jeden kvartál. Vždyť druhá čtvrtina skončila jen 16:13. V tomto úseku Beksa poprvé výrazně odskočila soupeři, když se v jejím závěru dostala z 28:29 na 34:29.

Po výměně stran zahájili pardubičtí dlouháni trojkou (teprve druhou v zápase). Kolín sice snížil z minus šesti na jeden, ovšem jeho radost měla jepičí život. Slanina totiž posunul svoje družstvo poprvé v utkání do dvojciferného vedení. Středočeši totálně vypadli ze hry a domácí se utrhli na 57:41. Třetí dějství nakonec ovládli v poměru 23:12. Jenže v závěrečném se karta obrátila. Hosté po jedenáctibodové šňůře nabrali takový dech, že vyrovnali na 66:66. Dvě minuty před koncem. Pak už ale skórovali jen domácí. (zz)

Skupina A1

BK JIP Pardubice – BC Geosan Kolín 70:66 (18:18, 34:31, 57:43)

Body: Vyoral 19, Švrdlík 14, Dunans 10, Slanina 9, Burnett a Merešš po 8, Škranc 2 – Skinner 23, Pekárek 14, Wallace 8, Číž 7, Machač 6, Jelínek 4, Křivánek 3, Novotný 1. Rozhodčí: Baloun, Kučírek, Kurz. Fauly: 24:18. Pět chyb: Wallace (Kolín). Trestné hody: 18/14 – 24/20. Trojky: 2:4. Doskoky: 48:43. Hráno bez diváků.

Ohlasy k zápasu:

Adam Konvalinka (trenér domácích): "Můžu hodnotit jen část dnešního zápasu, protože si myslím, že jsme 32 minut, nechci říct, že vládli, ale Kolín byl za námi,nenechávali jsme je volné a oni se nadřeli na to, aby jednoduše útočili. Ale tím přechodem do zóny nás úplně vyvedli z tempa, získávali jednoduché balony a valili do rychlého protiútoku. My jsme měli problém je zastavovat, ale samozřejmě i problém s naším útokem do zóny, kdy jsme nebyli schopni ani nic trefit, ani si vytvořit nějakou příležitost na to, nějak to zlomit a v klidu to dohrát. Naše agresivita byla dnes mnohem lepší, než v minulém zápase, ale nebyli jsme schopni si ji udržet po celý zápas, a to se nám v play-off vymstí mnohem víc než dneska, kdy jsme to sice urvali, ale v play-off nás to může stát všechno ."

Tomáš Vyoral (hráč domácích): "Myslím, že tři čtvrtiny jsme byli lepší tým. Chodili jsme rychle dopředu, dobře jsme bránily, udrželi jsme Kolín téměř pod hranicí 30 bodů, což je super. Akorát pak Kolín přešel na zónu a my letos hrajeme hrozně staticky, podáváme si balon jenom okolo tříbodové čáry a někdo čeká, kdo tam najede první, aby ostatní měli volnou střelu. Neuděláme nic pro druhého, neuvolníme se pořádně pro balon. Na tomhle musíme určitě ještě zapracovat, protože to vypadá, že na Kolín narazíme v play-off, a pokud bude Kolín hrát zónu déle, tak s tím budeme mít velké problémy. Kolín dnes hrál celou dobu osobní obranu, pak přešli do zóny a my jsme jak nebyli schopni ho ubránit, tak jsme nemohli rychle hrát do protiútoku. Vůbec jsme vlastně nevěděli, co do zóny hrát, přestože jsme si to ráno na tréninku říkali. Musíme si to asi ještě jednou projít a hrát to líp."

Zdroj: Youtube

Miroslav Sodoma (trenér hostů): "Nejprve bych pogratuloval Pardubicím k výhře,my jsme prohráli, takže se mi to hodnotí samozřejmě hůř. Nechci se na to vymlouvat, ale je to už druhý zápas po karanténě, a zase nás zradila úspěšnost střelby za tři body. Statisticky 36 ku 4, dobře, 6 střel bylo, jak já říkám zoufalých, ale těch zbylých 30 bylo připravených. Statistika nelže, a jestliže máme nějakou dlouhodobou statistiku z X střel 35% a dneska 11%, tak je to důvod dnešní prohry. Chceme, aby Pardubice kvůli naší střelbě za 3 museli jít za námi, roztáhli to a uvolnili nám prostor. To všechno se nám nepovedlo. Musíme na tréninku střílet dál a doufat, že se dostaneme tam, kde jsme byli před těmi třemi týdny, než nás postihla karanténa. Na začátku čtvrté čtvrtiny jsme změnili obranu, ale náš tým má, jak se říká, charakter. Všichni kluci chtěli vyhrát, a to je to, na čem se dá stavět,že i přes tu katastrofální střelbu jsme to nezabalili a nechtěli odejít s ostudou.Tou střelou za tři Jirky Jelínka pár vteřin před koncem jsme byli kousíček od otočení utkání, pak byli bychom v plus 1 bodu a koncovka by se odvíjela úplně jinak."

Lee Edward Skinner (hráč hostů): "Jsme ve skupině A1, víme, že Pardubice jsou kvalitní tým s kvalitními hráči a dobrým vedením. První polovina se mi líbila, bylo to vyrovnané, bojovali jsme. Ve druhé polovině jsme moc útočně nedoskakovali a trochu ztratili koncentraci. Začali jsme se různě přehazovat, protože nám nesedla jejich obrana. Ale měnit taktiku v polovině zápasu není moc dobré. Musíte být stoprocentně koncentrovaní a to mi dnes nebyli. Musíme se vrátit zpět k tréninku, udělat si v tomhle pořádek a dobře ukončit nadstavbu. "