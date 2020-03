Basketbalový „světoběžník“ Radek Nečas se rozloučí se svou bohatou kariérou v Pardubicích.

Radek Nečas na snímku se svým synem | Foto: Archiv

Jednou to přijít musí. Aktivní kariéra sportovce nemůže být nekonečná. V některých případech by se dalo říct škoda… Jako u rytíře českých palubovek. V současné době pardubický kapitán RADEK NEČAS se rozhodl po této sezoně ukončit svou bohatou kariéru. Do sportovního důchodu odejde s pocitem, že se mu na basketbalových kolbištích povedlo prakticky vše. Od zisku titulů až po reprezentování České republiky.