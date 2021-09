V letní přestávce mezi sezonami došlo v kabině BK JIP Pardubice k průvanu. Například v podkošové sestavě nezůstal kámen na kameni. Výkony dlouhánů Beksy bude ladit nový kouč Dino Repeša, nad kterým bude bdít právě Nečas. "Zodpovídám hlavně za sportovní výkony, kterými se budeme prezentovat," říká v obsáhlem rozhovoru pro Deník. Jako první okusí kopyta pardubického koně v hale Dašická ve středu Děčín.

Jaký jste dostal hlavní úkol pro tvorbu nového týmu?

Doplnit kádr tak, abychom znovu hráli o příčky, na které jsme byli v Pardubicích zvyklí. Chceme se vrátit na ty nejvyšší stupně. Kromě zkušených borců zvenčí, sázíme také na mladé hráče z vlastní líhně. Dále jsme prodloužili smlouvu s Tomášem Vyoralem, která byla ještě rok platná o tři roky a rovněž uzavřeli nový kontrakt na dva roky s Kamilem Švrdlíkem.

Za složení kádru zodpovídá sportovní ředitel. Jste s letošním spokojen a dal byste za něj, jak se říká, ruku do ohně?

Neřekl bych, že za složením kádru stojí jen sportovní ředitel. Já zodpovídám hlavně za sportovní výkony, kterými se budeme prezentovat. Za složením kádru stojí dále předsea představenstva BK Pardubice Pavel Stara, generální manažer Martin Marek a také nový kouč Dino Repeša. Jeho angažování bylo odrazovým můstkem k přerodu týmu. Následovalo oslovení vytipovaných posil. To se již odehrálo v moji gesci s tím, že jsem vše konzultoval s kolegy z managementu. Samozřejmě, že ne vždy panovala ve všem shoda. Nicméně se složením letošního kádru jsem spokojen. Nebudu říkat, že za něj dám ruku do ohně, ale klukům věřím. Teď už bude jen na nich, jak pojmou tréninkový proces. A následně i regenerační a kompenzační proces, aby se nám vyhýbala zranění. Ta mohou být jedinou překážkou při plnění předsezonních cílů.

Jasný cíl: Top Four

Jaké jste si tedy vytyčili sezonní mety?

Cíle se nemění. Bohužel v posledních dvou sezonách nám do nich nahlas promlouvala zranění. Tým jsme se snažili složit tak, abychom se umístili minimálně v top čtyřce. Pokud se nám podaří probojovat až do finále, tak se tomu samozřejmě bránit nebudeme. Znovu jsme se přihlásili do Alpe Adria Cupu. Jsme rádi, že se po roční pauze můžeme jako obhájci titulu opět poprat o prvenství. A znovu až na nejvyšší metu chceme dosáhnout. Utkání nám mohou posloužit jako konfrontace především pro naše mladé s hráči z jiných lig. To se pak bude hodit pro zápasy v Kooperativa NBL, především pro play off. No a v Českém poháru chceme dojít co nejdál, ale bude záležet na losu.

Mluvíte minimálně o postupu do ligového semifinále. Koho musíte nechat za sebou?

Takhle se na ligu nedívám. Soustředím se výhradně na náš tým. Budu nesmírně rád, když postupnými krůčky budeme stoupat tabulkou. Tudy povede cesta k té závěrečné fázi ligové sezony. Z minulosti víme, že i když jsme hladce prošli základní částí, tak potom jsme shořeli v semifinále. V této sezoně bychom rádi pojali základní část jako přípravu na play off. Tím ale nechci říct, že není důležitá.

Tak jinak. Pomineme-li Nymburk, koho řadíte ke spolufavoritům na přední příčky?

Posilovaly všechny týmy. Samozřejmě některé víc, některé míň. Uvidíme, jak na tom bude vicemistr z Opavy. Její kádr znovu zůstal pohromadě, navíc se vrátil Radovan Kouřil a k tomu získali švédskou akvizici na postu pivota, která skoro v každém zápase dosáhla na double double. Myslím, že její kvalita půjde ještě nahoru. S tímto celkem se chceme rovnat. O ostatních týmech toho moc nevím. Viděl jsem pouze jejich soupisky. Nicméně například Ústí nad Labem může být nevyzpytatelné.

Zmínil jste, že se na výběru kádru podílel Dino Repeša. Proč jste při hledání hlavního kouče ukázali zrovna na Trenéra roku v Kooperativa NBL?

Své kvality předvedl v minulých sezonách s USK Praha. Přinutil své hráče podávat někdy až nadstandardní výkony vzhledem k jejich možnostem. Dokáže vtisknout týmu svůj způsob hry. Už v předchozím působišti dokázal, že je velice ambiciózním člověkem. Jsme nesmírně rádi, že spojil svoji trenérskou kariéru s naším klubem. S Dinem jsme se dohodli na víceleté spolupráci.

Museli jste se o něj přetahovat s jinými kluby?

S Dinem jsme měli několik setkání. Od začátku bylo patrné, že ho náš klub zajímá, protože se chtěl kariérně posunout. Nevím, jestli jsme se s někým o něj přetahovali. Začali jsme s ním jednat zavčas, tak abychom ho přesvědčili, že jsme pro něj ta správná adresa a místo pro jeho další trenérský růst.

V pardubické šatně se muselo přidat hned osm nových jmenovek. Čtyři nováčky jste pořizovali jako okamžité posily, jak se jeví?

Nikdo asi neočekával, že v našem kádru nastane taková turbulence hráčů. Snažili jsme se doplnit tým hráči, kteří jsou hladoví po úspěchu a neustále se chtějí zlepšovat. Všechny hlavní akvizice splňují náš zásadní požadavek. Předávají zkušenosti ve prospěch týmu, čímž posouvají ostatní hráče dál. A teď nemám na mysli jen samotným basketbalovým výkonem.

Druhou polovinu tvoří nadějní mladíci.

Naším cílem je, aby nejen hotoví hráči byli součástí prvního týmu. Důležitá je pro nás také práce s mládeží, což je taková druhá odnož našeho klubu. Máme projekt Golden Talelents, do kterého se snažíme zařadit a nalézt mladé hráče, kteří mají talent i chuť se zlepšovat. Tito hráči jsou následně pozváni do tréninkového procesu s A týmem. Tři z tohoto projektu figurují na naší soupisce i pro tuto sezonu.

Doslova velký třesk nastal v rotaci pivotů. Můžete vysvětlit co zatím vězí?

Ano, na pozici podkošových hráčů došlo k největším výměnám za iks let. V Pardubicích se roky stavělo na českých či slovenských pivotech. Jenže kvůli zranění jsme byli nuceni rozvázat smlouvu s Jakubem Mereššem. Navíc Petr Heřman ukončil ze zdravotních důvodů kariéru. Když už jsme si mysleli, že uzavřeme soupisku, zranil se i Prokop Slanina.

Máme daleko hladovější tým

Jsou Pardubice silnější než v loňské sezoně. Mají kvalitnější rotaci?

Věřím, že máme hráče, kteří chtějí na sobě pracovat a neustále se zlepšovat. Budou si navzájem konkurovat nejen v zápase, ale i v tréninku po sobě šlapat. Tím se zvedá nejen výkon jednotlivce, ale celého kolektivu. Když to shrnu, vím, že máme daleko hladovější tým než v loňské sezoně.

Je tedy váš tým variabilnější, to znamená méně čitelný pro soupeře a je v něm více individualit?

Ano. Mohli jsme si to ověřit v přípravných zápasech. Střelci se střídali v kolonce nejvíce bodů. Mít pravidelné skórery je vždy ku prospěchu týmu. Potom jste to daleko hůře skautovatelnější a špatně se bráníte. Věřím, že tomu tak bude i v nové sezoně.

Co vám ještě naznačila příprava?

Hráči jsou schopni převést do zápasů pravidla a pokyny, které každodenně drilují s novým trenérským štábem v čele. Sami se přesvědčili, že se jedná o pokynu, které vedou k tomu, abychom byli úspěšní na obou polovinách hřiště. Co se týče obrany, tak je to komunikace a řešení různých variant bránění. Vyžadovali jsme to po hráčích v těch nejtěžších momentech. Tedy, když jsou unavení na tréninku. Potěšitelné je, že přestože už jim nepracuje tělo, tak hlava je stále schopna dělat. Je to ta nejlepší průprava pro náročné zápasy napříč všemi soutěžemi, do kterých naskočíme. A v nich určitě k nějaké únavě dojde.

V přípravě jste se střetli prakticky jen se silnými celky. Proč takový záměr testovacího období?

Letos jsme se ji snažili koncipovat trochu jiným způsobem. Hledali jsme co nejtěžší soupeře. Všechna přípravná utkání jsme sehráli se zahraničními soupeři. Tedy až na Olomoucko, ale tento zápas byl součástí Federálního poháru. Chtěli jsme si otestovat naše možnosti, respektive zjistit, kde nás tlačí bota. Naši kluci se porovnávali s lepšími týmy. Vlastně jsme se střetli s třemi nejlepšími polskými kluby. Ukázali jsme, že jsme konkurence schopní. S tímto záměrem vstupujeme i do nové sezony.

Je pro sportovního ředitele výhoda pracovat v ekonomicky stabilním klubu?

(pousměje se) Dík patří městu a především bývalým akcionářům panu Havlíčkovi a panu Kašparovi. Rád bych také smekl před Martinem Markem a Pavlem Starou, kteří se o náš sport z větší části starají. Naštěstí i jeich zásluhou neměla covidová doba na klub žádný zásadní vliv. Nepocítili jsme žádné srážky, tým fungoval. Navíc i na příští sezonu nám zůstal přibližně stejný rozpočet. Chápu složitost doby i fakt, že se některé firmy nemohou v naší organizaci tolik angažovat. Nicméně doufám, že vstupem nového akcionáře, se potvrdil fakt, že v Bekse to není jen o sportu, ale také o propojování lidí a zážitků.

Měl jste volné ruce při výběrů hráčů?

Nejsme klub, abychom se mohli přetahovat o hráče s Nymburkem. Snažíme se najít hráče, kteří budou jak basketbalovou kvalitou tak lidsky zapadat do mozaiky našeho týmu. A pochopitelně musí být za rozumnou cenu.

Nepopřete ale fakt, že je lepší být v klubu, kde si můžete přinést seznam hráčů, který vám nikdo neproškrtá…

Je to také o jednání s agenty hráčů. Z minulosti vím, že stejný hráč, který se nabízí do týmu, co hraje Ligu mistrů, tak se jeho cena pohybuje někde jinde, než když se nabídne do toho „obyčejného“. Je to mravenčí práce, protože těch hráčů vidíte za léto strašně moc.

Basketbal a sport se dělá hlavně pro diváky. Co byste jim chtěl vzkázat?

Patří vám obrovský dík za to, jak jste nás podporovali i v covidové době. Nenajde se moc klubů, jejichž příznivci by stáli za oknem a fandili. Podobně byli aktivní i na sociálních sítích. Osobně mě těší, že budeme také hrát znovu v aréně, kam může přijít více fanoušků.

BEKSA NA STARTU:

Hráčský kádr - rozehrávači: Tomáš Vyoral, Michal Svoboda, Michal Svojanovský, Tomáš Tkadlec, Radovan Mrázek. Křídla: David Pekárek, Petr Šafarčík, Josef Potoček, Matyáš Janů, Matěj Burda. Pivoti: Kamil Švrdlík, Phil Henry, Dantez Walton, Vojtěch Kalný, Jakub Novák. Realizační tým – sportovní ředitel: Radek Nečas, hlavní trenér: Dino Repeša, asistent: Adam Konvalinka, kondiční trenér: Martin Skřivánek. Přišli: Pekárek (Olomoucko – od nadstavby host v Kolíně), Šafarčík (Nymburk), Walton (Joensuun Kataja, Fin.), Henry (Apollon Limassol, Kypr), Janů, Mrázek a Novák – všichni přechod z mládeže, Burda (GBA Europe Praha). Odešli: T.J. Dunans, David Škranc, Jakub Merešš, Prokop Slanina. Petr Heřman ukončil kariéru.

Noví tahouni očima Radka Nečase

DAVID PEKÁREK - horké zboží na trhu

Je to relativně stále mladý hráč, který v předchozích sezonách vykazoval velký potenciál. Vypracoval se v jedno z nejlepších křídel v lize. Pokud bude takto pokračovat, je jen otázkou času, kdy mu zaklepe na dveře pozvánka z reprezentace. Teď už je jen na něm, jestli udrží laťku, kterou si nastavil. Od prvních okamžiků v Bekse je na něm vidět, jak je hladový, což jsou atributy, které jsme chtěli nastavit.

PETR ŠAFARČÍK - studnice zkušeností

V minulé sezoně laboroval se zraněními. Teď chce ukázat, že basketbal na té nejvyšší úrovni může stále hrát. Na spolupráci jsme se dohodli rychle. Peca má zkušenosti z Nymburka, tedy vítězného týmu. Hned je začal předávat mladým hráčům. Kromě komunikace jim může být vzorem, i co se týče nasazení. Na trénincích i v zápasech. Ukazuje, že bude velkou oporou. Respektive, že už se jí stal.

DANTEZ WALTON - rozený střelec

Potřebovali jsme přivést hráče, který bude nebezpečný jak pod košem, tak střelou dálky. Na to, že má po absolvování univerzity za sebou první rok v Evropě, tak prokazuje, že je střelcem. V nejvyšší finské soutěži měl asi 150 pokusů ze tříbodové vzdálenosti a jeho úspěšnost se blížila ke čtyřiceti procentům. Také proto jsme se rozhodli s ním uzavřít roční smlouvu. Od prvního zápasu v našem dresu potvrzuje, že je rozeným střelcem.

PHIL HENRY - posila last minute

K týmu se připojil až v průběhu přípravy. Jako náhrada za Prokopa Slaninu, se kterým jsme kvůli zranění předčasně ukončili smlouvu. Bylo velkou odpovědností přivést hráče, který by se stal okamžitě oporou. Na Phila jsme měli zpětnou vazbu z jeho bývalých týmů. Neobjevil se problém ani na straně basketbalových kvalit či nasazení. To jsou hlavní neznámé při získávání zahraničních hráčů. On je také velice komunikativní. Navíc si prošel řadou evropských soutěží, tudíž nám může pomoct svými zkušenostmi.

