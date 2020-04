Nečas se loučí v tichosti

Jeho kariéra měla pořádné grády. Stabilně hrál ligu, téměř každý podzim strávil v nějakém evropském poháru a dosáhl také na nejcennější dres. Dvacet let dva let ve zbroji. To byl čas s oranžovým míčem pardubického pivota Radka Nečase (39 let).

Radek Nečas | Foto: Luboš Jeníček