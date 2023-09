ROZHOVOR/Konečně je ve svém živlu. Jedná se o trenéra s vysokými ambicemi. Proto také před dvěma lety přišel do Pardubic. V Bekse viděl větší šanci zahrát si vysněné evropské poháry než v USK Praha. Chorvatský kouč Dino Repeša pokračuje ve šlépějích svého slavnějšího otce Jasmina. Vyfasoval tým, který dotáhl do Evropy. A nechce, aby se v kvalifikaci do FIBA Europe Cupu jednalo o dvouzápasovou epizodku. Kromě toho má políčeno také na finále domácí soutěže. Ke splnění cílů pomáhal vybírat zahraniční hráče a v přípravě volil těžké soupeře.

Někdo jezdí v létě ohřát na dovolenou, někdo se potí u televizní obrazovky. Třicetiletý kouč Pardubic nejenže horlivě sledoval světový šampionát, ale především hledal posily pro svůj tým. Oproti minulým sezonám měl jednu nespornou výhodu. Hráči slyší na evropské poháry…

„Hodně agentů vám řekne, že po dohodě s hráčem nechtějí do Pardubic, obecně do české ligy. Jak nehrajete evropský pohár, tak nastává při jednáních problém. V letošním roce nám pomáhá fakt, že jsme si zajistili kvalifikaci do FIBA Europe Cupu. Manažeři nám zpětně posílají návrhy na své jiné klienty. Pro nás je však zajímavé mizivé procento z nich. Musíte si ty hráče vysledovat, protože agenti chtějí velké peníze pro horší hráče. My si nemůžeme dovolit investovat do hráčů, kteří nemají pro nás odpovídající kvalitu.

Hlavně zdravé posily

Kádr, respektive jeho zahraniční obsazení, se úplně obměnil. Něco jste sice naznačoval v posezonním rozhovoru, ale čekal jste, že to bude komplet?

Vyčkávali jsme, jaká bude finanční situace v klubu. Koho a za kolik si budeme moct dovolit. Pak jsme sondovali vytipované hráče, respektive jejich agenty, jaké mají požadavky. V rámci možností naši finanční situace jsme udělali maximum. Za prvé, všichni cizinci, které jsme získali, jsou zdravotně v pořádku. V minulé sezoně nebyl nikdo z nich zraněný a odehráli všechny zápasy. Za druhé, nastupovali v kvalitních týmech a mají nějaké zkušenosti z evropských pohárů.

Proč jste odmítli další spolupráci se stávajícími legionáři?

Rikić měl v loňské sezoně velmi dobrou základní část. Jenže jak přišlo play off, bylo to na něho moc zápasů v krátkém časovém úseku. Nebylo to pro něj jednoduché po fyzické stránce dohrát ročník až do konce. To samé Čolak. V Bekse měl skvělý začátek, ale poté co se rozjela skupina A1, už nebyl jako cizinec lepší než čeští hráči. Neal a Dickerson nám bezesporu pomohli. Vyhráli nějaké důležité zápasy, ale pro splnění našeho ligového cíle i kvalifikaci FIBA Europe Cupu potřebujeme lepší hráče.

Vyšlo tedy z vaší hlavy vyměnit všechny cizince?

Ne. Jednalo se o kolektivní rozhodnutí. Jako hlavní trenér musím říkat, který hráč by se nám hodil do systému, nebo koho už nechceme. Mám plnou podporu. Každý odchod nebo výběr do týmu řešíme se sportovním úsekem.

Jak jste se podílel na odchodu hráčů ve smyslu: Toho už tady nechci a jak jste jim sdělil?

Po skončení sezony jsme v kontaktu s agenty a manažery hráčů. Nevyjednává se přímo s hráči, ale jejich zástupci. Prostě jsme jim oznámili, že se nám už jejich klienti nehodí, ať si vyberou jiný klub (úsměv).

Kolik jste si naopak nových vybral hráčů?

Sleduji podrobněji polskou ligu, kde jsem si vybral hráče a na vedení prohlásil, že bych je chtěl mít v týmu. Nadhodil jsem návrh a pak se o tom v klubu jednalo.

Kolik jste trávil času nad vybíráním a jak to technicky vypadá?

Hodiny a hodiny. Sleduji ty lepší evropské ligy. Vytipuji si dané hráče. Okamžitě škrtám ty, kteří hrají za deset až patnáct tisíc euro měsíčně (smích). Zůstanou ti, kteří jsou v našich finančních silách. Jakmile skončí sezona, tak si sesumíruji, jestli je potřeba vyměnit některé naše stávající hráče. Potom zkusíme kontaktovat vybrané hráče. Ti nás odkážou na své manažery.

Česká liga nepatří v hierarchii těch evropských k nadprůměru. Jak se do ní získávají ti lepší hráči?

Cizinci mohou rozhodovat zápasy

Jak se vám jeví nové tváře?

Na pozici pět přišel Brunk, který je silný pod košem. Minulý rok hrál kvalitní polskou ligu v Toruni. Na pozici čtyři jsme jsme přivítali dalšího hráče z polské ligy, kterým je Škifić. Jedna se o zkušenějšího hráče, který pamatuje Adriatickou ligu. Na pozici jedna či dvě můžeme využít služeb Alforda. Je to velmi kvalitní hráč s dobrou střelou za trojkovým obloukem,

Při hodnocení loňské sezony jste hovořil o mladších hráčích a teď máte pod košem dva veterány. Škifićovi a Švrdlíkovi je dohromady sedmdesát let…

Brunk je stále mladý a Vrábel měl dobré minuty na konci loňské sezony i v přípravě (pousměje se). Ale vážně. Škifić je na svůj věk zdravotně velice v pořádku. Minimálně dva roky neměl žádné zranění. No a Kamil to je železný muž. Věk hráče pro mě není klíčový ukazatel. Navíc pivoti by měli být zkušenější. Obzvlášť pro zápasy v evropských pohárech. Náš soupeř v kvalifikaci Zaragoza čerstvě podepsala sedmatřicetiletého rozehrávače Cinciariniho, kterého v Milánu trénoval můj táta a který hrál za italský národní tým.

Kdo vás nejvíce zaujal z nových hráčů?

Co se týče kvality tak Alford, co se týče potenciálu tak Brunk.

Chtěl jste hráče zabijáky, kteří budou brát zodpovědnost na sebe. Získal jste je?

Ano. Jsem o tom přesvědčen. Jak z časů strávených před televizní obrazovkou, tak už z přípravných zápasů. Mohou rozhodovat zápasy. Navíc to jsou povahově super kluci. Na tréninku s nimi nebyl jediný problém.

Jak byste zhodnotil přípravu. Rozdělme si to na fyzickou a herní část. Jak jste spokojen s nabíráním hrubé síly?

Především je nutné zmínit, že jsme začínali velmi brzy před začátkem sezony. Jednalo se o nejnáročnější přípravu, co jsem v Pardubicích a vlastně i České republice zažil. Fyzicky jsme ready. Hodně jsme běhali, rovněž tréninky byly velice tvrdé.

Neproklínali vás hráči?

Ne. Tedy, alespoň myslím. Tedy, nic jsem neslyšel (smích). Kluci jsou profesionálové a sami nejlépe vědí, že se jim každý naběhaný kilometr může v sezoně hodit.

Rostoucí role pro mladé

A co přípravné zápasy?

Všechno to byli kvalitní soupeři. Slask Wroclaw hraje Eurocup, Zielona Góra se pyšní šesti tituly v posledních deseti letech v polské lize. Nymburk, Ústí nad Labem patří k české špičce.

Prověřily vás před kvalifikací FIBA Euro Cupu a zažil jste těžší v přípravě?

Nezažil a jednoznačně nás prověřily. Vyloženě jsem si přál těžší zápasy, než ty na které jsme zvyklí z české ligy. V posledním utkání proti Ústí jsme dali jen čtyři trojky a přesto jsme vyhráli. To v loňské sezoně při takovém nízkém procentu nebylo zdaleka možné. Myslím si, že jsme připravenější nejen fyzicky ale i mentálně. Odehráli jsme velmi kvalitní zápasy a zkušenosti z nich nám půjdou k dobru.

Kvůli různým peripetiím jste nenastupovali v nejsilnějším složení. Může to být handicap?

Jak se říká, že vše špatné je pro něco dobré, tak se otevřel větší prostor pro mladší hráče. Dost kluků mělo kvalitní minuty, protože v každém utkání jsme se museli obejít bez jednoho dvou zkušenějších. My jim ale musíme dát šanci. Role cizinců jsou důležité, nicméně potřebujeme, aby byli připraveni také mladí hráči. Když nám vypadnou ze sestavy dva klíčoví hráči, tak mladší budou mít veledůležitou roli v týmu. Z vlastní zkušenosti v loňské i předloňské sezoně, víme, když tomu tak není, prohrají se tři čtyři zápasy. Ti mladší musejí zastat jejich úlohy a mít stejné ambice i odpovědnost. Náš výkon s nimi v sestavě nesmí mít sestupnou tendenci. To je cíl můj i celého trenérského štábu.

Do přípravného období vůbec nezasáhl Kheil, který přišel jako jediná česká nová tvář. Jak to vypadá s jeho zdravotním stavem?

Zranil se v národním týmu U20, kde byl jedním z nejlepších hráčů na evropském šampionátu divize B. Měl lví podíl na postupu mladých Lvů do divize A. Bohužel ještě minimálně dva měsíce bude mimo hru.

Nakonec jste ze šesti utkání vyhráli pouze čtyři.

V přípravě nejde primárně o výsledky. Před třemi roky jsem s USK vyhrál každý přípravný zápas. Potom jsme v lize z osmi utkání uspěli pouze dvakrát. No a jsou týmy, které vyhrají v přípravě jednou a začnou sezonu se čtyřmi výhrami v řadě. Záleží na síle soupeřů. Navíc ne každý trenér chce v testovacím období vytasit všechny své zbraně. Ukázat všechny varianty, jaké má nachystané pro ostré zápasy (mrkne). Je ale fakt, že nikdo nechce prohrát v přípravě všechna utkání. To totiž není nejlepší pro sebevědomí hráčů. Já jsem spokojen, protože jsme se potkávali s těžkými soupeři. Víme, jak jsme pracovali na tréninku.

Fyzičtější a rychlejší basket

Jaké jsou vaše cíle pro nastávající sezonu? První přijde na řadu kvalifikace do FIBA Europe Cup. Na co si v ní věříte a co je ve vašich silách?

Jisté je, že postupuje vítěz skupiny. Na druhou stranu se může objevit šance i pro nejlepší tým ze druhých příček. Bude záležet na tom, jestli týmy, které se nekvalifikují do Ligy mistrů, přijmou nabídku startovat ve FIBA Europe Cupu. Začínáme soubojem se Zaragozou. V létě podepsala velmi kvalitní hráče. Určitě se bude chtít vrátit do play off extrémně silné španělské ligy. Pokud prohrajeme, tak o co nejméně bodů. Zaragoza je jasným favoritem, ale ve sportu to chodí tak, že se nemusí vyhrát pokaždé. Musíme být motivovaní. Víme, že se nám nedávají příliš velké šance proti, ale musíme si věřit až do konce. Zkusíme překvapit. Každopádně musíme ve druhém utkání porazit domácí Jämtland. Věřím, že budeme mít šanci postoupit ze skupiny. Musí to být náš cíl. Ne odehrát dva zápasy a vrátit se domů.

V ligové soutěži jste v loňském ročníku zlomili semifinálové prokletí. Kam míří trenér Repeša v novém?

Je před námi velmi těžká sezona. Týmy jako Beksa chtějí být u vrcholu české ligy. Když se podívám, tak se každý zlepšil o pět až deset procent. Určitě musíme hrát ještě lepší basket. Když se podívám na naší soupisku a bude-li tým ve stejném složení pokračovat až do konce sezony, tak můžeme myslet hodně vysoko. Uvidíme ale, jak na tom budeme po zdravotní stránce. Doufám, že tým bude zdravý až do konce sezony. V předchozích dvou ročnících jsme měli dost problémy se zraněnými hráči. Je to pro nás klíčové. Být v loňské sezoně zdraví Vyoral a Rikić tak jsme neprohráli sedmý zápas v Děčíně a hráli bychom finále. Je to ale sport. Je to život. Pokračujeme dál. Uděláme maximum pro krok na víc.

V loňské základní části jste se prezentovali nejlepší obranou ze všech týmů. V play off však její pověst dost utrpěla. Jakým stylem hry chcete dosáhnout vytyčeného cíle?

Obrana je základ. A z toho také vychází moje basketbalová filozofie. Podle mého názoru budeme hrát fyzičtější basket a hlavně rychlejší. Brunk je obrovskou fyzickou změnou oproti Rikićovi. Je zdravý a velmi rychle běhá nahoru – dolů. S ním můžeme nastolit velmi vysoké tempo. Náš útok bude o poznání rychlejší než v minulé sezoně.

Koho považujete za spolukonkurenty na finále?

Bude to podobné jako v loňské sezoně. Nymburk s novým trenérem a Bohačíkem bude silnější. Opava jako obhájce titulu znovu bude mezi čtyřmi nejlepšími. Silné se jeví Ústí, které opět spoléhá na výraznou pomoc cizinců. Nesmíme opomenout Děčín. Možná nemá největší rozpočet v lize, ale pokaždé a pro každého je tam těžké vyhrát. Uvidíme, co bude s Brnem. Ambice mají, otázkou je, jak to bude vypadat na hřišti. V Kolíně se mluví o špatné ekonomické situaci. USK mají každý rok zajímavý tým s mladými hráči.

Na úvod váš čeká pikantní souboj. V Děčíně, na místě, kde se rozplynuly finálové naděje. Můžete mít pro utkání extrémnější motivaci?

V posledních dvaceti minutách jsme si zavřeli dveře do finále. Jedná se o první zápas v sezoně. Všechny týmy jsou nažhavené a plny sil. Měli jsme dost času na to, abychom se na utkání připravili. Kluci, kteří pamatují semifinálový krach, jsou na tento zápas namotivováni a jistě budou chtít vyhrát. Naši noví cizinci by je v tom měli svými výkony podpořit.

Český basketbal slaví sto let. Ideální příležitost vyhrát titul ne?

Je to náš sen a bylo by hezké se takto zapsat do historie českého basketbalu. Nemyslíme ale takto dopředu. Musíme také brát v potaz sílu našich soupeřů. Máme sice kvalitní soupisku, ale nemůže predikovat co bude za čtyři měsíce, natož na konci sezony.

Jako basketbalový odborník jste jistě sledoval mistrovství světa. Dá s ze šampionátu čerpat i pro váš tým?

Ano, šampionát jsme sledoval nejen já, ale mí kolegové, naši hráči a jsme si jist, že i naše vedení (úsměv). Hodně jsme se o zápasech s hráči bavili. Nicméně kvalita hráčů i týmů na mistrovství světa jako celku byla úplně někde jinde. Takže nejde implantovat jejich hra na tu naši. Vývoj šampionátu byl velmi zajímavý. Nakonec slavil úspěch evropský trend, který ukázal, že má výhodu nad severoamerickým. Společná hra přinesla ovoce. Nejbližší mi byl německý styl. Hráli velmi kolektivně a nakonec vyhráli obranou. Takhle by se mi to líbilo v našem týmu…