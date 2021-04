Nechal tam kus života. Sportovního ale i osobního. Basketbalový trenér Lubomír Růžička zažil ve Svitavách příjemné chvíle. Zpráva o krachu Turů v nejvyšší soutěži ho sice nezaskočila, přesto z jeho hlasu byl znát smutek.

Svitavy končí v Kooperativa NBL. Jak vás tato zpráva zasáhla?

Vím to již delší čas. Není mi moc dobře po těle. Když jsem si to přečetl, tak jsem zamačkával slzu. To říkám na rovinu. Navíc Jindra Horák (majitel hlavního sponzora) je můj kámoš. Jsem opravdu naměkko. Strávil jsem tam dohromady šest let (2011 – 2014) a (2016 – 2019). Ve Svitavách byla vytvořena skvělá infrastruktura. Klub se po letech přešlapování na místě etabloval. Hráči i realizační tým měli perfektní servis. Je to zkrátka velká škoda. Ve Svitavách se mi narodila dcera. Odnesl jsem si tamodtud spoustu nejen basketbalových zážitků. Ale věřím, že svitavský chlapi zabojují ve druhé nejvyšší soutěži a do Kooperativa se postupem času vrátí.

Když se ale něco rozpadne, tak se to dává těžko dohromady. Vždy se hůře staví, než bourá…

Ano, to je pravda. Také jsme si mysleli, že Nový Jičín po odstoupení ze soutěže se jednou vrátí, ovšem ještě se tak nestalo. A také to byla vcelku vyhledávaná basketbalová adresa. V problémech kdysi bývala i Opava. Nicméně tam zabojovali a nejvyšší soutěž udrželi. Vypadá to, že každý klub z menšího města si musí projít takovým horším obdobím.

Svitavy se dostávaly z podpalubí, ale pak se zničehonic vyšvihly až na třetí místo. Nebylo to až moc přepálené?

To si nemyslím. V roce 2017 jsme byli sedmí po základní části, další sezonu pátí a v roce 2019 druzí. Druhá věc je to, jak jsme dopadli v play off… Řekl bych, že se tam pracovalo koncepčně. Vytvořil se silný kádr a fungovalo. Jenže pak do toho hodil vidle covid. Neboť obrovským svitavským plusem byli fanoušci, respektive domácí prostředí. Letos Svitavy hodně strádaly tím, že neměly za zády publikum. Přestože je tam menší hala, kam se vešlo osm set lidí. Pamatuji, že jednou na play off jich tam dorazilo 1150. I když přišel menší počet, tak dokázali vytvořit v hale parádní kulisu a soupeřům se tam nehrálo dobře.

Neměl jste pocit, že Dekstone vstupem do svitavského klubu roztočil finanční spirálu na basketbalovém trhu?

Za mého působení rozhodně nebyli hráči přepláceni, což mohu potvrdit i z pozice sportovního ředitele. Podmínky pro sportování však měli vytvořeny výborné. Co se dělo v posledních dvou sezonách, tak to samozřejmě nevím. Každopádně Dekstone udělal obrovskou věc. Klub finančně stabilizoval. Dříve se tam střídali titulární partneři jako Qanto, Bohemilk. Vydrželi jen chvíli. Dekstone jako titulár fungoval fantasticky a pro basketbal to byla prospěšná spolupráce.

Teď jistě nelitujete toho, že jste odešel ujídat chléb do Brna. Žádnému trenéru se totiž nechce končit takto neslavně, administrativním sestupem…

Do Brna jsem šel, protože jsem byl bez angažmá. Měl jsem obrovské rodinné problémy. Takže jsem si potřeboval vyřešit osobní život, což se mi podařilo. Dostal jsem nabídku, kterou jsem neodmítl. Vzal jsem to jako velkou životní výzvu. Jasně jsem smutný, že končí Svitavy, ale jsem profík a nyní funguji v Brně. Nicméně ve Svitavách mi zůstalo spousta přátel. Spoustu lidí, se kterými jsem se znal i mimo palubovku. Ta místní kultura. V sobotu se prostě chodilo od šesti na basket. Člověk to vnímal v tom městečku úplně jinak. Ve čtvrtek jsem šel nakoupit a lidi se mě ptali, jak budeme v sobotu hrát (směje se). Takovou rodinnou atmosféru bych přál každému zažít. Takovou atmosféru, která panovala během play off. A teď nemyslím jen zápasů. To období prožívalo celé město. A co teprve, když jsme hráli čtvrtfinále nebo o třetí místo s Pardubicemi.

No právě. Nejvyšší soutěž bude ochuzena o krajské derby Pardubice vs. Svitavy. Ale i souboj Brna s Tury měl obrovský náboj.

Vnímám to podobně. Brno trénuji, před sezonou sem přišel bývalý svitavský hráč Šimon Puršl. Máme v kádru Viktora Půlpána, který je z Holic a dlouho hrál za Pardubice. I když je pravda, že letošní střety byly bez diváků, což je škoda. Já osobně mám rád bouřlivou atmosféru, která nám teď bude všem v play off chybět. Vůbec nevím, jak to hráči emočně dají bez diváků.

Utrpí nejvyšší soutěž odchodem Svitav?

To je složitá otázka. Nechci spekulovat. Obecně utrpí český basketbal, protože přichází o klub s dobrými podmínkami. Svitavy se mohou pochlubit pěknou halou, soupeři jistě ocenili prostornou šatnu. Už to tam má parametry profesionalismu. Místo Svitav bude hrát Jindřichův Hradec, který už nejvyšší soutěž hrával. Také tam je pěkná hala a chodily početné návštěvy. Tímto způsobem liga neutrpí. Nicméně nevidím do karet Jindřichova Hradce, takže nevím jakou bude mít klub filozofii a možnosti.

Tvrdíte, že máte rád výzvy. Najednou se na trhu objeví, řekněme, osm volných hráčů Svitav. Máte o nějaký „prodejní kousek“ zájem?

Říkám na rovinu, že bych zájem měl.