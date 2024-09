Základní pilíře jsou stabilizace A-týmu a mládeže, zajištění finanční soběstačnosti a vybudování moderního zázemí. "Není to jen o výsledcích, ale o tom, jak připravíme budoucí generace," říká Stara. Klub navíc plánuje zavedení bezhotovostních plateb a modernizaci ticket systému. „Chceme vybudovat silnou značku, která bude nejen sportovní, ale i komunitní,“ dodává na závěr Pavel Stara, který věří, že basketbalové Pardubice čekají velké věci.

Při tiskové konferenci jste mluvil o pilířích, na kterých chcete budovat novou éru basketbalu v Pardubicích. Mohl byste je pojmenovat konkrétně?

Ty pilíře máme hlavně ve sportovní rovině. Jak jsem říkal, není to jen o výsledcích, ale ukázalo se, že se potřebujeme více soustředit na měřitelné faktory a propojení s mládeží. Personálně to stabilizovat, především trenérsky, hrát mezinárodní soutěže, soustředit se na růst hráčů, scouting a podobně. Samozřejmě, že to nejde hned. První pilíř je tedy A-tým a propojení s mládeží.

Další pilíř je finanční stránka, stabilizace klubu po všech rovinách, což je klíčová věc. To zahrnuje marketing, obchod a technologie. Třetí pilíř je zázemí – dobudovat tréninkovou halu a multifunkční halu pro tři a půl až čtyři tisíce lidí, abychom se mohli stát soběstačnějšími. Sportovně, ale i obchodně. To jsou všechny ty pilíře, které teď gradují po těch přípravných fázích k realizaci. Musíme toto období ustát.

Když jste mluvil o sportovní rovině zmínil jste personální otřes. Co si pod tím představit?

Nastavili jsme struktury, pravidelné porady, a nastavení měřitelných faktorů pro jednotlivé hráče a kategorie. Důležité je prolínání konkurenčních ročníků, aby byly kompatibilní. Klíčové pro tuto sezónu je nejen výsledek A-týmu, ale také to, jak se tato práce projevuje směrem dolů. Chceme vybudovat silnou značku na těchto pilířích, a to nejen investicí do A-týmu, ale také do lidí, technologií a celkové struktury. Také plánujeme zavedení kompletně cashless (bezhotovostního) systému. Ten chceme vyzkoušet už na Dašické, a pak ho budeme impementovat do nových hal.

Uvažujete o vytvoření sportovní školy nebo sportovních tříd?

Už spolupracujeme se základní školou Studánka. Také se sportovním gymnáziem, které má basketbalovou třídu a spolupracujeme i s univerzitou. Chceme nabídnout komplexní vzdělávací program od základní školy po univerzitu, a tím podporovat sportovní růst. Pracujeme také na memorandu s univerzitou o spolupráci, aby těm hráčům co tam mají smlouvu a hrají univerzitní ligu mohla běžet i smlouva u nás, aby mohli kombinovat sport s akademickým vzděláním. Hala Dukla bude mít ubytovací kapacity a technologické vybavení pro vzdělávání sportovců. Do budoucna můžeme nabízet i různá stipendia, třeba pro sociálně slabší rodiny, aby tady ten talent mohl růst.

Cítil jste po nepovedené loňské sezóně tlak od fanoušků nebo sponzorů?

Jsme samozřemě pod tlakem, že jsme ještě tým nedovedli do finále. Věřím tomu, že ta finále přijdou a může jich být v budoucnu i hodně. Bude to ale založené na tom, že máme vybudovanou strukturu a jsme silná společnost. Ale největší tlak si vytvářím sám na sebe. Vím, jestli se něco povedlo nebo nepovedlo. Fanoušek může mít nějaký názor a může si myslet, že se to nepovedlo, ale já znám data a finanční možnosti. Fanoušci mají právo na kritiku, mnohdy nejsou daleko od pavdu. To co vidíme my, to vidí i fanoušek. Ale často jim chybí dostatek informací a když pak slyší celý ten přéběh, tak si uvědomí, že to není tak jednoduché. Pracujeme v náročných podmínkách, ale snažíme se situaci zlepšit a vrátit se na vítěznou vlnu. Ale jsme otevřený klub a snažíme se i ke špatným věcem postavit čelem. V minulé sezoně jsme udělali online meeting a lidi se mohli ptát na cokoliv.

Co je nového na vašem vstupenkovém systému?

Přecházíme zpátky na systém Enigoo, který nám jako klubu umožňuje větší flexibilitu při správě vstupenek, zápasů a komunikaci s fanoušky i partnery. Je to rychlejší a umožní nám přizpůsobit systém našim potřebám, například napojení na občerstvení a merchandising. Do budoucna tak budeme mít vlastní systém, který lépe odpovídá našim požadavkům a to je pro nás klíčové. Budeme to tak mít v lize zatím jen my a Děčín.

Plánujete spolupráci s jinými kluby v Pardubicích? Třeba s hokejem, fotbalem nebo florbalem?

Na rozdíl od názoru některých klubů v Pardubicích, my jsme pro spolupráci. Jsme pokračovatelé nějaké tradice, která patří do města Pardubice. Respektujeme další kulturní organizace i sportovní kluby a my určitě chceme spolupracovat. Rádi se zapojujeme do společných akcí, jako je třeba Sportovní park Pardubice. Spolupracujeme s fotbalem, florbalem, dostihovým spolkem i dalšími partnery, jako je třeba i filharmonie, s knihovnou a budujeme tímto silnou značku, která je partnerem nejenom pro obyvatele Pardubic, ale pro všechny. Máme vlastní sportovní cestu, ale co se týče celospolečenského poslání tak naší filozofií je vytvářet komunitu a zlepšovat prostředí v Pardubicích nejen pro sport, ale také pro kulturu a další aktivity. Jsme tedy otevřeni spolupráci.