Slaví druhé Vánoce… Říká se, že období od 24. do do 31. prosince je tím nejhezčím v roce. Málokteré události mohou vánoční svátky přebít. Jednou z nich je narození dítěte. Pardubický basketbalista a reprezentační rozehrávač VIKTOR PŮLPÁN si tak už nejhezčí letošní dárek rozbalil. A žádný jiný už ho nemůže předčit. Nadělila mu ho partnerka a jmenuje se Viktorka. Všichni tři budou poprvé trávit Vánoce jenom spolu.

Viktore, jak vnímáte Vánoce? Máte je rád, nebo je nemusíte?

Vánoce mám rád. Celá rodina se vždy sejde, a pro mě je to navíc chvilka odpočinku během sezony. Jako malý jsem se těšil určitě víc, ale nyní mám díky Viktorce o důvod víc se těšit.

Vánoce se neobejdou bez dárků. Byl jste nějakým opravdu hodně překvapen?

Ano. O tom by ty dárky měly být. Samozřejmě ne všechny, ale většinou mám radost z překvapení.

A protočil jste někdy panenky?

Každý rok dostanu knížku. I když nejsem úplně čtenář. A tak knížky každý rok končí v šuplíku (směje se).

Raději dáváte, nebo dostáváte?

Raději dárky dávám.

Pořizujete dárky s předstihem, nebo vám nevadí přeplněné obchody a sháníte je na poslední chvíli?

Skoro vždy nakupuju dárky přes internet a s dostatečným předstihem. Přeplněné obchoďáky nesnáším.

Jak jste si ve své fantazii představoval Ježíška?

Úplně nevím. Nejspíš jako nadpřirozenou bytost, která přinese dárky pod stromečkem, nebo je dá rodičům.

Dokdy jste na něj věřil?

Asi tak do pěti let.

Kdo vám prozradil, že neexistuje?

Tuším, že starší ségra a děti ve školce.

Ještě máte mladšího sourozence, kdo to řekl jemu?

Brácha se to dozvěděl podobně jako já.

Jak to maskovali rodiče, když potřebovali nanosit dárky pod stromek?

S mamkou jsme šli do našeho pokoje, a táta mezi tím nanosil dárky pod stromek. Přitom zvonil zvonečkem a dělal, že si s někým povídá. S Ježíškem.

Sledujete pohádky, filmy pro děti či vánoční filmy? Jaké máte favority?

Dodnes sleduji hodně pohádek a filmů. Nejraději mám Sám doma a S čerty nejsou žerty.

Jaké jsou tradiční vánoční zvyky u Půlpánů?

Asi jako ve většině českých rodin. Smažený kapr, řízky, bramborový salát, cukroví, koledy a hlavně stromeček.

Zmínil jste cukroví. Jaké druhy se pečou ve vaší rodině a po kterém se můžete „umlátit“?

Druhů máme vždy spoustu. Babičky dělají cukroví už od začátku prosince, a tak máme z čeho vybírat. Nejoblíbenější jsou kokosky a včelí úly.

Jaký druh stromečku volíte a kdo ho strojí?

Většinou jedli. Doma jsme strojili tak nějak všichni.

Obsah štědrovečerní večeře jste zmínil. Co se ale jí u Půlpánů ráno, přes den, v poledne?

Ráno maximálně nějaké cukroví. Potom k obědu máme vinnou klobásu.

Letos budete trávit Vánoce poprvé bez rodičů, nebo i s vašimi „holkami“ u nich?

Letos celý den strávíme spolu s partnerkou a Viktorkou doma v Pardubicích.

Dáte zvyky z obou rodin dohromady, nebo se určí podle jednoho z vás?

Zvyky máme tak nějak stejné, takže to nebude ani pro jednoho nic výrazně jiného.

Patrně budete muset, basketbal nebasketbal přispět rukou k dílu. Co máte v plánu dělat?

Spolu ustrojíme stromeček. Vařit a uklízet bude spíš partnerka. Já se budu věnovat Viktorce a fence Lilly.

S miminkem to budou výjimečné Vánoce, i když Viktorka to ještě letos vnímat nebude.

Bude to pro nás velká změna, ale těšíme se na to všichni. Ano, Viktorka to vnímat nebude, jsou ji teprve dva měsíce, ale i tak si to užijeme.