Obrana na jedničku. Beksa přesvědčivě zvládla zápolení s Pražany

KOOPERATIVA NBL: Konec série neúspěšných výsledků. Jiný cíl si pardubičtí basketbalisté v dalším pokračování nadstavbové skupiny A1 Kooperativa NBL nemohli dávat. Ve vyrovnaném boji o co nejlepší výchozí pozici do play off nehodlali další ztrátu připustit.

Ilustrační foto. | Foto: Milan Kříček