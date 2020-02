Napůl. Komorní filharmonie a basketbalový klub se pošesté spojili a uspořádali Hrajeme spolu za Pardubice. Letošním hostem akce byla herečka i zpěvačka Yvetta Blanarovičová.

Šestý ročník Hrajeme spolu za Pardubice zahájil koncert Komorní filharmonie Pardubice se spěvačkou Yvettou Blanarovičovou. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Publikum roztleskala muzikálovými hity z Brodwaye. Divákům tak ušetřila cestu za letenku do New Yorku, kde představení jako My fair lady, West side story či Cats jsou takřka na denním programu.