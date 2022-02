“Po sérii proher, kterou měla po Novém roce, se Opava vzpamatovala, dala se i zdravotně dohromady, včetně trenéra Petra Czudka, a zase najela na svoji klasickou vlnu. Opěrnou trojici tvoří Jakub Šiřina-Martin Gniadek-Mattias Markusson, připravit se musíme na to, že soupeř ve své hře využívá hodně druhů zónové obrany. My si určitě budeme chtít vzít nějaké pozitivní body z lednového vzájemného zápasu, který se nám vydařil a budeme se je snažit realizovat znovu. Určitě budeme chtít roztočit aspoň 10 hráčů, abychom mohli hrát v dostatečně široké rotaci,“ predikuje úskalí nadcházejícího zápasu asistent trenéra Adam Konvalinka.

Beksa minulé utkání zvládla především bojovností a týmovou prací.Zdroj: Milan Křiček

Pardubice v posledním vzájemném střetnutí Slezany dokázali porazit a do jejich dalšího společného zápasu by rádi vstoupili stejně úspěšně, jak ve středečním zápase proti USK Praha.

“Hodně důležité bude, abychom do zápasu vstoupili co nejlépe, podobně jako ve středu s USK Praha. Je potřeba začít maximálně koncentrovaně, hrát dostatečně agresivně, s velkou intenzitou na obou polovinách hřiště, a toto nás pak musí provázet po celé utkání. Opava je druhý tým tabulky, takže je jasné, že půjde o velmi kvalitního a těžkého soupeře, ale jsem přesvědčený o tom, že v takovém složení, v jakém teď jsme, ji můžeme znovu porazit, a to je také náš cíl,” vyhlašuje pivot mužstva z haly Dašická, Phil Henry.

Kooperativa NBL 6. kolo nadstavby

Dnes 17:30: BK Pardubice (15 výher/12 proher) – BK Opava (19 výher/7 proher), hala Dašická.