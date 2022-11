Ze tří zástupců, které jsme měli na startu letošního ročníku Českého poháru zůstal ve hře jediný. Třiadvacítka BK Vividbooks přehrála v Praze druholigový Sokol Žižkov a ve třetím kole si zahraje na Dukle s Královskými Sokoly.Úřední termín je 23.11. O dva dny později by hradecký tým měl změřit doma síly s Beksou. BVK Holice ztratil postup až po druhém prodloužení!

V první lize to tentokrát byly samé porážky i když oba pardubické týmy hrály doma. BK Vividbooks nestačil favorizovanému Novému Jičínu. Ten přijel s několika hráči, kteří pravidelně nastupují v KNBL a zkušenosti byly znát. O to víc, když domácí tým zradila střelba a proti trojkujícímu soupeři byli bezradní. Basketbalistky BK Studánka nedaly svému trenéru Chocholoušovi dárek k sobotním narozeninám v podobě výhry nad Spartou. O vítězství přišly 21 vteřin před koncem hry. O den později to byl trapas. Po vyrovnané první půli přišlo po změně stran nečekané selhání, které vyvrcholilo v závěrečně čtvrtině, kterou Studánka prohrála 7:28!! V tabulkách patří oběma pardubickým celkům osmá místa.

Druhá liga mužů nabídla okresní derby. To ovládli hráči Tesly Pardubice, které táhl za úspěchem střelecky i fyzicky disponovaný Martin Roub. Vítězové se ukázali jako zkušenější tým a měli více ze hry. Spravili si chuť po smolně prohraném sobotním utkání ve Vysoké nad Labem. Holicím se nepodařilo navázat na výhru ze sobotního večera a tentokrát se příliš neprosadil jejich kanonýr Žaba.

Český pohár mužů: SK Žabovřesky – BVK Holice 101:98 (88:88. 81:81, 41:33), Žaba 23, Ulrych 19, Plihař 15, Bartheldi 14, Rolenc 12, Drahoš, Vlček po 6, Kolář 2. Sokol Žižkov – BK Vividbooks 75:106 (43:53), T. Novák 19, Mrázek 18, Jelínek 16, Lukeš 13, Vrábel 12, Mikuláš 11, J. Novák 8, Suchomel 7, Folta 4.

1. liga mužů: BK Vividbooks – BC Nový Jičín 83:111 (42:51), Vrábel 22, Lukeš 18, Dvořák, T. Novák po 10, Vlček 9, Suchomel 5, Mikuláš 4, J. Novák 3, Mrázek 2 – Prošek 31, Týml 21, Snopek 18.

1. liga žen: BK Studánka – BA Sparta Praha 71:73 (28:39), Levínská 22, Brožová 15, Tabačková 14, Medová 8, Vojtová 6, Černá, Pavlíčková, Novotná po 2. BK Studánka – Sokol Nusle 53:77 (33:33), Vojtová 12, Tabačková 10, Hrubá 8, Pavlíčková 6, Novotná, Medová, Rohlenová po 4, Kr. Šotolová 3, Černá 2.

2. liga mužů: NAPOS Vysoká n/L. - Tesla Pardubice 69:62 (33:28), Roub 19, Roveňský 14, Nalevanko 12, Brožek 7, Němec 5, Hanuš 3, Čejka 2. BVK Holice – Kolínsko-kutnohorský SK 91:75 (41:39), Žaba 28, Ulrych 20, Vlček 14, Bartheldi 11, Pluhař 9, Drahoš 5, Trojan 4. BVK Holice – Tesla Pardubice 80:98 (42:50), Ulrych 20, Žaba 15, Bartheldi, Vlček po 11, Pluhař 10, Kolář 6, Drahoš 5, Trojan 1 – Roub 25, Nalevanko, Brožek po 14, Němec 13, Roveňský 12, Večeřa 9, Čejka 4, Jirsa 3, Rak, Březina po 2.

Extraliga kadetů U17: BA Nymburk – BK Vividbooks69:66 (40:40), Danko 17, Soldán 16, Zajíček 9, Simonides, Prouza po 8, Kolík 4, Provazník, Lejsek po 2. BK Vividbooks – BA Nymburk 70:74 (31:33), Simonides 14, Danko 13, Prouze 12, Kubánek 11, Soldán 10, Kolík 7, Provazník 2, Stejskal 1.

Celostátní liga kadetů U17: Tesla Pardubice -NAVOS Vysoká n/L. 45:49 (25:32). NAVOS Vysoká n/L. - Tesla Padubice 49:72 (29:43), v obou případech body neuvedeny.

Celostátní liga kadetek U17: Sokol HK B – BK Studánka 66:76 (41:39) Mikulášová 21, Zvolánková 18, Honyšová 12, Hprná, Komárková po 11. BK Studánka – Sokol HK B 55:82 (20:38), Mikulášová 15, Metyšová 13, Zvolánková 10.

Nadregionální liga kadetů U17: SK Týniště n/Orl. - SŠB Pardubice 73:86 (29:43), Brožek 16, Moravec 14, Panuška 12, Uchytil 11.

Liga mladších žáků U14: BK Vividbooks – Král. Sokoli 115:45 (60:32), Horák 28, Štěpánek 26, Wolf 17. BK Vividbooks – Lok. Trutnov 93:30 (61:13), body neuvedeny.

Liga mladdších žákyň U14: BK Studánka – BSK TJ Jičín 57:54 (29:17), Matějková, Ciprová po 14, Zdobinská 14. BK Studánka – Lok. Trutnov 93:21 (51:9), Matějková 16, Šimůnková, Zdobinská po 12, Janovská 10.