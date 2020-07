Devětadvacetiletý pivot je odchovancem Sokola Pražského, v průběhu své kariéry prošel španělskou Fuenlabradou a před svým příchodem do Pardubic odehrál dvě sezony v Prostějově, s nímž získal dvě stříbrné medaile v NBL. S Beksou bral v NBL tři bronzové medaile, v Českém poháru má kompletní sbírku za zlato (2016), stříbro a bronz. V mládežnických reprezentačních výběrech vybojoval 2. místo na ME U18 (divize B) a později 3. místo na ME U20 (divize B), byl rovněž členem národního týmu mužů. K ukončení profesionální kariéry se podle svých slov rozhodl ze zdravotních důvodů.

Na pozicích 4 a 5 bude mít Beksa v sezoně 2020/2021 k dispozici Kamila Švrdlíka, Prokopa Slaninu, Petra Heřmana, Jakuba Merešše a Ondřeje Výchu. S A-týmem se momentálně připravují i mladí podkošoví hráči, kteří jsou zařazeni v projektu ERA Golden Talents.

Komentář Ondřeje Kohouta:

“Myslím si, že během mé desetileté profesionální kariéry jsem toho zažil docela dost, ať už to byly dobré, nebo horší věci: pár úspěchů, spousta hezkých momentů, na druhou stranu i zdravotní trápení, která mě provázela prakticky celou kariéru. A právě to - přetrvávající zdravotní problémy - byl hlavní důvod, proč už jsem se rozhodl na této úrovni dál nepokračovat.

Většina sportovců na sobě pozná, kdy už není dobré tlačit tělo do dalších profesionálních sezon. V mém případě to rozhodně nebylo spontánní rozhodnutí, které bych učinil z hodiny na hodinu nebo ze dne na den, vše jsem dlouho pečlivě zvažoval. Nejednalo se o jednoduché rozhodnutí i z toho důvodu, že minulá sezona byla předčasně ukončena. Viklalo mě, jestli ještě nepokračovat, abych si mohl užít celou sezonu, abych zažil nejen tu dřinu od začátku přípravy, ale i to sladké nakonec: zápasy play-off, rozloučit se před fanoušky, před lidmi, kteří mě podporovali a fandili. Nakonec jsem ale učinil definitivní rozhodnutí skončit, protože zkrátka nechci riskovat kvalitu svého budoucího života. Zdraví je přednější.

Nejen na Beksu, ale na celé Pardubice a na všechny fanoušky budu vzpomínat jen v dobrém. Strávil jsem tu šest krásných sezon a v mém životě, jak sportovním, tak osobním, to byla úžasná etapa. Vždycky se do Pardubic budu velmi rád vracet a Beksu budu dál sledovat - když mi to mé povinnosti dovolí, moc rád zavítám na domácí zápasy. Děkuji Pardubicím a všem fanouškům za podporu!”

Komentář generálního manažera Martina Marka:

“Ondrovi po minulé sezoně skončila smlouva a my jsme samozřejmě měli velký zájem, abychom se s ním domluvili na další spolupráci. Plně však respektujeme jeho rozhodnutí ukončit hráčskou kariéru. Ze strany klubu mu patří velké poděkování za výkony, které v pardubickém dresu odváděl po celou dobu svého šestiletého působení v Bekse, a do všeho, co bude následovat po basketbalové kariéře, přejeme Ondrovi hodně štěstí.”