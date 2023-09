Po nervydrásající, dvakrát prodloužené a nakonec vítězné premiéře v Děčíně čeká na pardubické basketbalisty úvodní vystoupení v Kooperativa NBL na domácí palubovce a před vlastními natěšenými fanoušky v hale na Dašické.

Pardubice odehrály s Brnem v minulých sezonách řadu těžkých bitev. | Foto: Milan Křiček

Jejich soupeřem bude Brno mající za sebou rovněž dramatický, ale na rozdíl od Beksy neúspěšný start do sezony, když o dva body padlo na Folimance s USK.

„Brno má každoročně velmi kvalitní tým. Za poslední dva roky jsme proti sobě odehráli opravdu mnoho zápasů včetně předloňského čtvrtfinále play off, takže víme, jak hraje. Sice má nového trenéra, ale filozofie zůstává stejná. Hraje velmi agresivně v obraně, což ukázali hned v prvním kole, a z tohoto pohledu to pro nás bude podobné jako v Děčíně, kde jsme hráli také proti velmi agresivní defenzívě. Každopádně víme, jak je to pro nás důležité utkání a snažíme se na něj co nejlépe připravit,“ říká trenér Dino Repeša.

Hráčům se nechtělo z palubovky. Bitvu jako v play off rozsekla zlatá ruka Burdy

Víkendový výhra po padesátiminutovém boji nalila do žil pardubických basketbalistů pořádnou dávku zdravého sebevědomí a všichni jsou si vědomi, že by teď bylo hříchem nepotvrdit nesmírně venkovu venkovní výhru v domácím duelu. „Očekávám, že to bude podobně náročný duel jako v Děčíně. Sice hrajeme doma, ale Brno, stejně jako Děčín, patří v poslední době ke špičce ligy do top pětky. Pro nás to znamená, že musíme hrát celou dobu na sto procent a předvést alespoň takový výkon jakov sobotu. Těšíme se, že hned v prvním domácím zápase budeme mít vyprodanou halu. Věřím, že každý, kdo byl v minulém play off v Pardubicích na basketu, bude chtít jít znovu,“ doplnil křídelník Josef Potoček.

Utkání začíná ve středu v 17.30 v hale Dašická.