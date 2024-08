Joey Brunk se vrací do pardubického týmu.

Joey Brunk podepsal v Pardubicích jednoletou smlouvu.

„O Joeyho jsem měl velký zájem hned od počátečního momentu, kdy jsme začali skládat nový tým. Už v úvodu minulé sezony upoutal moji pozornost v utkáních, která jsme proti Bekse sehráli. Z mého pohledu se jednalo o nejlepšího pivota v lize, což dokazovala i jeho produktivita a efektivita ve vnitřním prostoru. Co se týče zranění zad, podrobně jsme ho spolu diskutovali. Joey je již delší dobu v plném tréninkovém procesu a v létě odehrál i několik utkání v zámořské letní lize. S našich rozhovorů je naprosto jasné, že se jedná o hráče, jenž je hladový po týmovém úspěchu a těší se zpět do naší ligy.“ hlásí pro pardubický web nadšeně nový trenér Beksy Jan Šotnar, který do klubu přišel začátkem června.

Joey Brunk se k návratu do týmu pro web také vyjádřil. „Jsem opravdu nadšený, že se vracím zpět do Pardubic, za svými přáteli. Od mého listopadového zranění zad jsem velmi tvrdě pracoval nejen na zlepšení mého zdravotního stavu, ale také na zvýšení úrovně mých basketbalových dovedností a síly. V současné době se cítím výborně a už se moc těším, až se znovu pustím v Pardubicích do práce. Brzy se všichni uvidíme!”