Nejlepší obránce loňské sezony. Jeden z nejlepších zlodějů míčů letošního ročníku. Pardubický basketbal má na palubovce psa, který nenechá jediného narušitele hranic Beksy v klidu. VIKTOR PŮLPÁN se snažil dostát svým titulům i proti mistrovskému Nymburku. Přes tři krádeže ale nedokázal se svým týmem rozjetému stroji čelit. Prohra 61:85 je však až příliš krutá.

Měli jste výborný vstup do utkání. Za necelých pět minut jste nasypali do Nymburského koše patnáct bodů. V čem tkvělo jeho kouzlo?

Začátek nám sedl. Musíme si ale přiznat, že nám až nezvykle všechno padalo. Dařily se nám rychlé protiútoky. Nastolili jsme vysoké tempo. Je ale pravda, že nám síly chyběly v závěru, jenže proti Nymburku to jinak nejde.

Tedy mezi řádky: Přepálili jste tempo?

Od začátku po nás lezli. Kdybychom na ně čekali, než se vrátí do obrany a pak hráli pět na pět, tak bychom nemuseli dát tolik bodů. Sice soupeř inkasoval pár jednoduchých košů, nakonec ale na tom byl fyzicky líp. Pravidelně točili deset lidí a po celý zápas si udržovali konzistentní výkon.

Zato vy jste se střelecky zadrhli. Porci úvodní pětiminutovky jste zdvojnásobili až v závěru první půle.

Sešlo se tam víc věcí. Nám nepadaly střely jako na začátku. Nymburk přitvrdil. Dostali jsme pár lehkých košů, takže už jsme se nemohli hnát tak rychle dopředu.

Rovněž nástup do druhé půle jste měli nadějný. Stáhli jste manko na čtyři body. Jaká slova padala v šatně?

Jako vždy, když prohráváme: Vlítneme na ně a zkusíme to otočit (úsměv). Stejně jako do utkání jsme šli i do druhého poločasu s tím, že chceme vyhrát. Oba vstupy jsme měli dobré, ale Nymburk ukázal svoji sílu.

Měl jsem pocit, že Nymburk zapnul vždy, když potřeboval. Vnímal jste to podobně?

Zatímco my jsme pracně pět minut dotahovali, tak Nymburk za dvě minuty udělal šňůru a byli jsme na tom ještě hůř. Oni, když potřebují, se v obraně semknou A když nedáme jednoduché koše, je strašně těžké překonat je ve hře pět proti pěti.

Pomineme-li závěrečnou čtvrtinu vaše obrana také zasluhuje vysoké známky. ve druhé i třetí jste inkasovali pouze šestnáct bodů.

Má to jednu, za to podstatnou, chybu. Měli bychom takhle hrát po celý zápas. A v tom je síla takových celků jako je Nymburk. Jim stačí jedna čtvrtina, aby získali rozhodující náskok.

Zmínili jsme A, musíme říct B. Pardubický útok je zatím špatný. Co za tím vězí?

Útočná fáze není jenom o pivotech či rozehrávačích. V letošní sezoně máme problémy na křídlech. Z dálky se nám nedaří, nedáváme trestné hody. Další věcí je to, že neproměňujeme lehké koše. I proti Nymburku jsme některé šoupáky zahazovali.

Vy jste několikrát zabojoval o míč. V jednom případě připomínal váš zákrok vypíchnutí puku holí. Ne nadarmo patříte k největším „zlodějům“ v soutěži. Nějak se na to zaměřujete?

Určitě se na to nesoustředím. Snažím se dělat v obraně, co můžu. Kolikrát to vychází. Jinak popisovaná situace vyplynula ze hry. Soupeř už byl pod časovým tlakem, tak jsem se vrhl na zem a vypíchl míč alespoň do autu.

Máte nejvyšší minutáž v týmu. čekal jste to před začátkem sezony?

Čekal jsem dost minut ale nemyslel jsem si, že budu nejvytíženějším hráčem. Na hřišti jsem převážně s Tomášem Vyoralem a spolupráce nám klape. Trenéři zjistili, že my si na hřišti vyhovíme, že míče můžeme vyvážet oba.

Přišel účastník MS a vám nakládají největší porce…

Trochu to překvapení je, ale já jsem za to pochopitelně rád. Důvěru se pokouším splatit co nejlepší hrou. I když je pravda, že v útoku se mi ne úplně daří.

Buďte upřímný. Nehrklo ve vás, když vedení oznámilo příchod vašeho konkurenta v reprezentaci?

Při prvotní zprávě trochu ano. Nicméně po rozhovoru s trenérem, jsem dostal informaci, že se po příchodu Tomáše nestanu rozehrávačskou dvojkou. Myslím si, že vedení vsadilo na dobrou kartu. Dokazujeme, že spolu můžeme být na hřišti a že to přináší užitek celému týmu.