Změny v kádru – přišli: Štěrba, Lukeš, T. Novák, Rikič, Čolak, Vrábel, J. Novák, Pluhař. Odešli: Dantez Walton, Phil Henry, Arsenije Vučkovič, Tomáš Dvořák, Tomáš Tkadlec, Vojtěch Kalný, Antonio Vrankovič, Michal Svojanovský, Anatoliy Shundel.

Utkání je na programu již dnes a hlavní trenér si uvědomuje, že již první zápas může být klíčový v boji na konci sezony.

„Sezona bude dlouhá, ale každý zápas je důležitý. O tom jsme se přesvědčili minulý rok, kdy nám nakonec chyběla jediná výhra, abychom vstupovali do play off ze čtvrtého místa. Chceme být co nejlépe připraveni hned od začátku soutěže a zahájit ji dvěma body,“ nepřipouští jinou variantu trenér Dino Repeša.

1. kolo NBL:

NH Ostrava - BK KVIS Pardubice

Dnes od 17:30, hala Tatran

Ovšem pozor všechny týmy jsou na začátku soutěže plné sil i elánu.

„Ostrava má zajímavý a velmi zkušený tým se čtyřmi cizinci. S rozehrávačem slovenského národního týmu Majerčákem a dalším rozehrávačem Morganem, který hrál v loňské sezoně velmi dobře v Olomoucku, dále talentovaným křídelníkem Milliganem a pivotem Radukičem, který měl loni také dobrou sezonu. Každý rok je těžké hrát v Ostravě a těžký zápas očekáváme i tentokrát. Nicméně věřím, že když budeme mentálně dobře připraveni, můžeme vyhrát. Musíme být silní pod košem, protože domácí mají Bohačíka, který je několik let nejlepším doskakovačem celé ligy,“ připomíná Repeša.

Komentář hráče Petra Šafarčíka



“Půjde o první zápas sezony, takže to určitě ještě nebude tak basketbalové, jak si budeme přát s postupující sezonou. Důležité tedy budou takové ty základní věci: být agresivní v obraně, v osobních soubojích, zkrátka všechno, co můžeme dělat, i když ještě nejsme optimálně sehraní. Z toho pak vzejdou i basketbalové věci. My se budeme dívat hlavně na nás, na naši hru. I když jedeme na soupeřovu půdu, budeme mu chtít vnutit náš styl, což je naše filozofie. Ostrava je nepříjemný soupeř, hlavně doma, ale věřím, že tam uspějeme.”