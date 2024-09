Minulá sezona nebyla pro Beksu dobrá a kluboví představitelé si z ní chtějí vzít ponaučení a zahájit novou etapu klubu a vnímání basketbalu v Pardubicích. “Pojmenovali jsme problém a chceme klub nastartovat do nové sezony, do nového tříletého cyklu a do budoucnosti. Osmi hráčům končila smlouva. Máme změny v koncepci pro mládež, klub má nového šéftrenéra mládeže a nového kondičního trenéra,” vyjmenoval změny Pavel Stara ve svém úvodním slovu.

“S přístupem týmu i nového realizačního týmu jsme velmi spokojeni. Potřebujeme jen čas a trpělivost. Nejlepší basketbal pak chceme hrát na jaře v play off. Určitě ale chceme hrát nahoře, jen se potřebujeme sehrát a růst,” chválil Stara své nové hráče a trenéry, kterých se v Pardubicích objevilo více než obvykle.

Rozpočet má Beksa stále stejný jako loni, i když Pavel Stara, předseda představenstva klubu, přiznal: “Rozpočet klubu je pro letošní sezonu nominálně podobný jako v minulém roce, ale vzhledem k té brutální inflaci, kterou jsme zažili, je reálně nižší.” Rozpočet celého klubu se pro letošek pohybuje okolo částky 35 milionů korun, včetně mládeže. Ta ovšem účetně figuruje jako jiný spolek. “Máme transparentně oddělené dvě organizace. Mládež je občanské sdružení, zapsaný spolek a má své vedení. Pak je tady akciovka, ta má na starosti A tým. Ale je to akcionářsky propojené a každá organizace má svůj rozpočet. Extraligový tým má na sezonu přibližně 25 milionů korun a je přibližně dva, tři roky stejný. Potřebujeme teď hlavně stabilizovat klub. Na mládež pak tedy připadá 8-10 milionů korun,” říká Stara a zdůrazňuje, že Pardubice mají ve všech kategoriích svá mužstva v nejvyšších soutěžích a některé ročníky hrají dokonce i mezinárodní zápasy. Zároveň by si přál, aby mohla mládež mít rozpočet výrazně vyšší než teď.

“Já to tady klidně řeknu - fotbal má za poslední roky dva nové stadiony (Pardubice a Hradec Králové), za dvě miliardy pro tisíce fanoušků, mají tam skyboxy, zázemí. Hokej to samé, mohou tam obchodovat. My máme halu na Dašické, což je taková školní tělocvična a kapacita je tisíc lidí, nemůžeme tam zvát obchodní partnery a to je to klíčové,” připomíná zapáleně předseda zásadní rozdíly mezi největšími sporty v jejich infrastruktuře, bez nichž se basketbal nejenom v Pardubicích nemůže nikam posunout. “Až budeme mít novou halu, pak ty rozpočty půjdou nahoru,” je si jistý dlouholetý sportovní funkcionář.

Pavel Jeništa, předseda představenstva Kvis, který je titulární sponzor, by rád přivedl klub k finanční stabilitě, kterou neponese na bedrech jen několik málo sponzorů, ale více strategických firem. “Chceme, aby se Pardubice vnímaly nejenom jako hokejové město. Cíle nejsou jen na letošek, ale díváme se do budoucnosti. Přejeme si, aby letošní rok byl pozitivnější než loňský.”

| Video: Youtube

Ondřej Joska ze skupiny enteria by nerad budoval obra na hliněných nohách. “V průběhu roku jsme si popsali problémy a rozhodli se, že uděláme změny. Chceme nastartovat minimálně tříletý cyklus, program s mládeží, chceme mít finanční stabilitu a díky nové hale lépe pracovat s obchodními partnery a přivést nové. Vytvoříme takové podmínky, které vyústí v to, že basket v Pardubicích poroste a že se vrátíme na ty příčky, kam patříme. Velmi děkuji městu, kraji a všem partnerům, kteří do toho s námi jdou,” popsal Joska období, na jehož konci by rád viděl v Pardubicích tréninkovou halu pro mládež a novou velkou halu pro všemožné míčové sporty.

Trenér Jan Šotnar vysvětloval na tiskovce svůj nečekaný krok, když po sezoně odešel z Ústí nad Labem, které dotáhnul do finále. “Jsem velmi rád, že tady můžu sedět jako hlavní trenér Pardubic. Vždy jsem je vnímal jako velmi silného hráče. Je to pro mě posun v kariéře nahoru. Začátky jsem nikdy neměl nikde jednoduché, ale líbí se mi ta pardubická vize, že to není jen krátkodobé. Že se bude pracovat i s mládeží. Chceme přinést svěží vítr a novou krev,” vyzdvihnul Šotnar dlouhodobou vizi a koncepční práci, po které se basketbalisté z Pardubic chtějí vydat.

Před prvním ligovým utkáním NBL měli basktebalisté Pardubic tiskovou konferenci arrow_left arrow_right info Zdroj: Petr Šedivý Photography 1/25 Před prvním ligovým utkáním NBL měli basktebalisté Pardubic tiskovou konferenci

“Sestavování kádru nebylo jednoduché, ale v rámci finančních možností jsme sestavili tým na hraně potenciálu. Potenciál hráčů v týmu je daleko vyšší, než se může zdát. Ti hráči jsou jakoby pod radarem, takže je nebylo tolik vidět,” nestěžuje si na omezený přístup k financím a tím i menším manévrovacím prostorem k výběru plejerů nejlepší trenér uplynulé sezony.

"Příprava proběhla velmi dobře a za těch sedm týdnů jsme se hodně posunuli a jsme připraveni na ligu. Jsem trenér, který se kouká na filozofii spíše do zahraničí, tak někdy může některým hráčům trvat déle, než to do sebe vstřebají, ale koncem ledna, února chceme hrát už svůj nejlepší basketbal,” slibuje s přesvědčením charismatický trenér věrným divákům Beksy, kteří vykoupili již více než třetinu permanentních vstupenek.

Petr Šafarčík byl po uplynulé sezoně skleslý z výsledku, ale po schůzce s vedením a představením nové vize dostal novou chuť do basketbalu.

“Nechci se vracet k loňské sezoně, je možné, že se něco nepovede, ale důležité je, jak se na to zareaguje,” připomněl také nově zvolený kapitán Pardubic Šafarčík, že uplynulá sezona rozhodně nebyla podle představ. “Po sezoně jsem si sednul s vedením klubu, které mi vysvětlilo svou vizi a ta se mi velmi zalíbila. Chci vrátit medaile do Pardubic a beru jako velkou čest, že do toho vstupuji z pozice kapitána. Když mi trenér nastínil, kam chce směřovat, tak jsem velmi rád podepsal smlouvu na další tři roky,” prozradil Šafarčík, kterému Pardubice přirostly k srdci a také proto velice rád přijal novou roli v týmu. "Když tento týden říkal Lukáš Sedlák na tiskovce hokejistů Dynama, že se cití jako Pardubák a chtěl by tady dokončit kariéru, tak musím říct, že já to mám úplně stejně," svěřil se Šafarčík se svou touhou zůstat v Pardubicích do konce své bohaté hráčské kariéry.

“To, čeho chceme dosáhnout, je podloženo každodenní systematickou prací. Baví mě teď chodit každý den do haly a na tréninky. Parta v kabině je velmi dobrá, není tam žádný rušivý element. Nastavení je dobré i charakterově. Příprava nám ukázala, že ta cesta, kterou jdeme, je správná. Všichni jdeme tou cestou, kterou jsme nastavili, a všichni jí věříme,” uzavřel Petr Šafarčík, který je v kabině lídr a předchází ho pověst velmi emotivního hráče, ale zároveň tahouna mužstva, kterého si přeje mít v týmu každý trenér.

Basketbalisté Pardubic vstupují do sezony v sobotu 21. září zápasem v Olomouci, kde se od 18 hodin střetnou s domácím Olomouckem. První domácí utkání pak sehrají 25. září od 17:30 ve šlágru kola proti Opavě.