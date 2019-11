Se stejnou bilancí. V hale na Dašické se dnes od 17.30 střetnou Pardubice a Ústí nad Labem. Týmy, které třikrát vyhrály a dvakrát prohrály.

„Ústí se opírá hlavně o trojici Šotnar-Pecka-Houška. Michal Šotnar, který se dal bleskurychle do kupy po zranění kolene, dává hře myšlenku, pod košem jsou dva pilíře Pecka a Houška. Hlavně Pavel Houška hraje na začátku sezony ve velké formě. Co se týče nás, chtěli bychom potvrdit nikoli výkon, ale vítězství z Hradce - na výkonu totiž máme stále co zlepšovat. Pořád se pereme s tím, že nedokážeme udržet koncentraci v celém průběhu utkání, a to, co nás trápí nejvíce, jsou nevynucené ztráty míče. V tom všem se chceme neustále zlepšovat,“ říká pardubický asistent Adam Konvalinka.