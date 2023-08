Mateo byl na začátku loňské sezony jedním z našich nejlepších hráčů. Postupem času, někdy kolem Vánoc, už ale nebyly jeho výkony takové. Rozhodli jsme se s ním smlouvu neprodloužit. U zahraničních hráčů je to vždy otázka nabídky a poptávky. V tomto případě jsme ani jednání nezahájili. Je to ale stále ještě mladý hráč a nevylučujeme, že by se v budoucnu nemohl znovu v našem dresu objevit.

Nick po příchodu do Pardubic plnil přesně to, co jsme od něj očekávali. Výborně bránil, když se střídal na nejlepších hráčích soupeře. Jakmile se zranil Tomáš Vyoral, tak převzal jeho roli. Věděli jsme ale, že chceme jít jinou cestou a s jinými hráči, proto jsme s Nickem dál nejednali.

DeMarca jsme podepisovali jako posilu pro play off. Ukázal obrovský potenciál. Velkou měrou nám pomohl přehoupnout se přes čtvrtfinále. Opci jsme se nerozhodli využít z toho důvodu, že přece jenom se chceme prezentovat spíše týmovou obranou. Ač je jeho ofenzivní kvalita na vysoké úrovni, když občas předváděl geniální kousky, tak kolikrát to bylo až za hranou. Spolupráce na hřišti s ním tolik nefungovala.

„Jinak jednaní jsou vždycky náročná. Vybrat toho správného hráče není jednoduché. Snažíte se najít kamínek, který vám zapadne do mozaiky. Respektive do systému, který chtějí trenéři praktikovat. Mezi sezonami jsme si dali opravdu záležet,“ říká Nečas v rozhovoru pro Deník.

Jeden by chtěl být u toho, jak se taková vyjednávání o nových hráčích odehrávají. Každý ale nemá to štěstí jako Petr Majer z dětského seriálu Arabela, kterému mu napovídala při zkoušce moucha. Tedy princezna v ní proměněná… Čtenáři, tak musí vzít za vděk popsání skutečnosti třiačtyřicetiletého šíbra.

Aby toho nebylo málo, tak z pardubické soupisky zmizelo i jméno Novotný.

Filip s námi trénoval už před nějakými dvěma roky. Byli jsme s ním v kontaktu a když se naskytla příležitost, tak jsme ho přivedli. Po svém příchodu byl velkým oživením jak na tréninku, tak v zápasech. Od trenéra dostával velkou důvěru. I když se mu někdy nedařilo. Pak se ale u něj vytratila ta mladická dravost, se kterou k nám přišel. Logicky pak dostával méně času na hřišti, protože jsme tušili, že v příští sezoně už nebude tolik využíván. Po skončení sezony jsme se po vzájemné dohodě rozhodli, že smlouvu ukončíme a necháme mu volné pole působnosti. Tak, aby mohl najít radost z basketbalu někde jinde.

Tvrdé posílení pod koši

Sehnat tolik nových hráčů není asi žádná legrace. Jak se vám vedlo při jednáních?

Zopakuji, že těch odchodů bylo víc. Kdyby byl náš tým zdravotně v pořádku, tak by příchodů v rozehrané sezoně bylo méně. Jinak jednaní jsou vždycky náročná. Vybrat toho správného hráče není jednoduché. Snažíte se najít kamínek, který vám zapadne do mozaiky. Respektive do systému, který chtějí trenéři praktikovat. Mezi sezonami jsme si dali opravdu záležet. Naši trenéři Dino Repeša s Vanjou Miljkovićem skautovali strašně moc hráčů. Dívali jsme se na spoustu hráčů.

Slyšeli na to, že Pardubice hrají evropské poháry?

Pokaždé je jednodušší jednat s hráčem, když máte v zádech nějaký evropský pohár. Nicméně, tím že jsme „jen“ v kvalifikaci FIBA Europe Cupu, tak pro spoustu hráčů, které jsme oslovili, to nemělo až takový zvuk. Zkrátka, není jisté, že se probojujeme do hlavní části. Z tohoto důvodu některá jednání ztroskotala. Věřím, že jsme vybrali hráče, kteří mají hlad a budou správnými lídry na hřišti. Tak, aby se společnými silami s těmi stávajícími prvotní cíl sezony zvládli a do základní skupiny se prodrali.

Znamená to, že jste je lákali pouze na FIBA Europe Cup, nebo pro co jiného se rozhodli jít do Pardubic?

Myslím si, že evropský pohár byl pro každého nového hráče lákadlem. Druhým aspektem je osoba trenéra Dina Repeši. Už při prvotních jednáních umí jasně nastínit hráči roli, kterou bude v jeho týmu mít a seznámí ho se stylem, který se tady hraje. V neposlední řadě se snažíme nastavovat hráčům podmínky tak, aby se mohli soustředit jen na basketbal a nemuseli řešit věci kolem. Ať už se jedná o ubytování či další mimobasketbalové činnosti. Snažíme se pracovat tak, aby měli hráči fokus jen na basketbal. V mnoha případech se nám stalo, že hráči dostali dobré reference nejen na trenéra, tým, soutěž, ale také na fungovaní klubu samotného, což nás samozřejmě velmi těší.

V klubu se hovořilo o mladších hráčích, přitom první novou tváří se stal Škifić, kterému je už čtyřiatřicet let. Jednoho Kamila Švrdlíka už ale Beksa má…

Nerozlišujeme, jestli je hráč starý nebo mladý, spíše to, co může nabídnout týmu. A v jakých rolích nám může pomoct. Jure je hráč, který si prošel v posledních letech kluby, které hrály o špičku. Má velké zkušenosti s evropskými poháry. Hrál ve velice kvalitních zahraničních soutěžích, kde se prosadil. Je to typ hráče, který má schopnosti lídra. Má odehraný zápasy, ve kterých jde do tuhého. Se svými zkušenostmi podpořenými herním repertoárem, nemusí být tak atletický jako hráči, které jsme tady měli před ním. Od prvních tréninků je vidět, jak dobře čte hru. Vidí spoluhráče a zároveň je schopný i zakončovat. To je přesně to, co nám této pozice v loňské sezoně chybělo.

Čtvrté místo není zklamání, ale musí být minimem pro příští rok, má jasno Repeša

Další jméno Brunk. Dal přednost Pardubicím před movitější polskou ligou. Vnímáte to jako povedený kousek na hráčském trhu?

Hráč dostane nějaké nabídky. Někdo zvolí cestu peněz i s tím, že nebude mít v týmu takovou roli. Jiný chce co nejvíce hrát… Joey se ztotožnil s rolí, kterou tady bude mít. Líbilo se mu, že budeme hrát evropské poháry. Všechno do sebe zapadlo a my ho mohli přivést. Věřím, že naváže na výkony, které předváděl v minulé sezoně v Toruni. Pro zajímavost: byli jsme s ním ve spojení už před loňskou sezonou. Nakonec jsme se rozhodli pro Roberta Rikiće. Z důvodu toho, že pro Joeye se jednalo o první angažmá po univerzitě. V Polsku předvedl, že roste ve velmi kvalitního podkošového hráče.

Myslíte také na budoucnost. Z juniorky jste přeřadili do dospělých slovenský talent jménem Simonides.

Jsme velice rádi, že se Marek rozhodl spojit svou nejbližší budoucnost právě s Beksou. Po jeho loňském příchodu do Pardubic jsme jeho výkony velmi pečlivě sledovali a nesmírně nás těší, že v průběhu celé sezony beze zbytku naplňoval svůj potenciál. Nejenže se okamžitě etabloval do pozice lídra své věkové kategorie U17, zároveň se dokázal pravidelně prosazovat i ve starších kategoriích, ať už v juniorské U19, nebo v prvoligové U23.

S nadsázkou řečeno, posledního nového cizince jste čerstvě vytáhli z trouby. Co si od Alforda slibujete?

Chtěli jsme hráče, který může hrát stejně dobře na pozicích 2 i 1. Bryce je velmi talentovaný basketbalista, který prošel prestižní univerzitou UCLA. Nesmírně kvalitní výkony podával v Bundeslize, v minulé sezoně působil v Zelené Hoře. On je je výborným střelcem, zároveň dokáže hrát neméně dobře z pozice klasického rozehrávače. Mezi jeho přednosti patří rovněž výška a fyzičnost. V uplynulé sezoně jsme měli na této pozici nižší hráče, což nám přinášelo problémy nejen na doskoku, ale i při hře soupeřových rozehrávačů v dolním postavení.

Udržení Pekárka prioritou

Podařilo se vám udržet všechny stěžejní české hráče. Jak to bylo obtížné?

Mimo Davida Pekárka jsme měli všechny české hráče pod smlouvou. Byl tedy jediným, se kterým jsme jednali o nové smlouvě. Věděli jsme, že zvažoval zahraniční nabídky. Nakonec u něj zřejmě převládla skutečnost, že si v našem týmu vybudoval důležitou roli. A zejména fakt, že si může s Pardubicemi zahrát o FIBA Europe Cup. Takže jsme se dohodli na další spolupráci.

Chtěly vám konkurenční kluby hráče vyfouknout?

Jsou pod smlouvou, tak nebylo koho (úsměv). Ne vážně, ještě jsme uplatnili opci na zlatého z univerziády Matěje Burdu, abychom o něj nepřišli. Říkám jednu věc: Pokud nepřijde konkurenční klub s nějakou nabídkou, tak to jsou jenom řeči. Jsou to řeči, aby se zvedala cena hráčů. Nic konkrétního se k nám nedoneslo…

Skoro to vypadá, že z Pardubic se nikomu nechce jinam?

Už jsme hovořili o Filipu Novotném, je také pravda, že v loňské sezoně jsme se dohodli na ukončení smlouvy s Michalem Svobodou, který nás o to požádal. Celkově si ale všichni v Bekse zakládáme na budování klubové kultury, přičemž zároveň, při vší pokoře a respektu ke všem soupeřům, neskrýváme naše sportovní ambice. Pevně věříme, že toto všechno se příznivě odráží na pozitivním vnímání naší organizace nejen mezi veřejností, ale právě i mezi hráči.

V Děčíně upadl v nemilost. Bučení mi přijde už přehnané, říká rozladěně Vyoral

Novou českou akvizicí je Martin Kheil. Pro někoho vcelku neznámé jméno. Proč jste si vybrali zrovna jeho?

Myslím si, že v loňské sezoně ukázal své schopnosti. Když jsme hráli se Slavii, tak nám nasázel přes dvacet bodů. Stal se také jedním z tahounů reprezentační dvacítky. Je to mladý hráč, který je správně motivovaný. Může tady vytvořit dobrou konkurenci pro stávající hráče. Tak, aby na sobě pracovali ještě víc. Když na sobě budou pracovat a plnit pokyny trenérů, tak jim dají šanci. Martin je jedním z hráčů, kteří, věřím, že svou šanci využijí.

FIBA Europe Cup si vyžaduje silnější rotaci. Byl to hlavní pilíř tvoření kádru?

Hlavním pilířem je mít všechny hráče zdravé (úsměv). Naše účinkování ve FIBA Europe Cupu může mít jepičí život. Ale kádr jsme sestavovali tak, aby byl konkurence schopný nejen v Evropě, ale hlavně abychom splnili cíle, které jsme si vytyčili pro ligovou soutěž i Český pohár.

Radek Nečas si FIBA Europe Cup zahrál před pěti lety. Jaký byl rozdíl mezi českou soutěží?

Měli jsme co do činění s více kvalitnějšími hráči na jednotlivé pozice. Nebylo znát, když týmy vystřídaly. Silná lavička je v evropském poháru povinností. S tím souvisí vysoké nasazení po celých čtyřicet minut boje, na které jsme si museli přivyknout. Nechci nijak dehonestovat domácí soutěž, ale v české lize není k vidění tak intenzivního presinku po celém hřišti. K tomu nesmím opomenout hodně taktiku, která se kolikrát v průběhu utkání mění.

Ve hře možnost lucky loser

Los si s vámi zašpásoval. Vyfasovali jste účastníka ACB ligy, Zaragozu. Moc šancí na postup z prvního místa se vám nedává. Jak to vidíte vy?

Laicky řečeno, držím se hesla, že zápas začíná za stavu 0:0. Je to vždycky chlap proti chlapovi. Protivník může mít v týmu sebevíce zvučná jména. Před loňskou sezonou se Zaragozy všichni báli a ona skončila až ve druhé polovině španělské ligy. V poháru také neuspěla. Takže nyní posilují, stejně jako se o to snažíme my. Nic není předen ztraceno. Hraje se na neutrální půdě. A určitě bych se nedíval jen na Zaragozu.

Kam tím míříte?

Čekají nás dva zápasy a oba budou nesmírně důležité. Vítěz skupiny postupuje přímo do základní části FIBA Europe Cupu. Je tam ale důležitý i ten druhý střet. Můžeme postoupit jako takzvaný lucky looser (poražený, který má štěstí). Týmy, které hrají kvalifikaci o Ligu mistrů a neuspějí, totiž nemusejí chtít hrát FIBA Europe Cup.

Vážně se někdo takový najde?

Ano, může se to stát. FIBA Europe Cup je finančně velmi náročný. Týmy, které neuspějí v kvalifikaci Basketball Champions League, mají právo účasti v základní skupině FIBA Europe Cupu. Účastníky tohoto evropského poháru, na rozdíl od Ligy mistrů, však organizace FIBA nijak finančně nepodporuje, tudíž kluby nesou veškeré ekonomické náklady na svých bedrech. Z tohoto důvodu se mohou najít týmy, které neprojdou kvalifikačním sítem Champions League a o účast ve FIBA Europe Cupu nebudou mít zájem.

Nymburk jako za mistrovských časů. Pardubice drtil od začátku a „slaví" bronz

Budete případně vděčni za krátkou epizodu, když nepostoupíte do základní skupiny?

Každá konfrontace je důležitá. Jak pro hráče, tak samotný klub. Věřím, že postoupíme a nekoukám na to, co bude a nebude. Pro Pardubice se jedná o navrácení se na mapu velkých FIBA pohárů. V nich se chceme prezentovat a každoročně je hrát. Tak, abychom byli pravidelnými účastníky skupin a ne jenom kvalifikací.

Může účast v evropském poháru přilepšit vašim výkonům v Kooperativa NBL?

Pochopitelně, zkušenosti získáváte odehranými zápasy s kvalitními soupeři. Já si ale myslím ještě jinou věc. Potkáte se s jinou formou basketbalu. Z evropských měření sil se přenáší vyšší nasazení a agresivita. Když je dostanete na tréninky a z nich pak do ligové soutěže, tak to jednoznačně musí přinést ovoce. To je ta cesta, kterou se chceme prezentovat. Agresivní obranou, rychlými protiútoky, vlastně obecně rychlou hrou a úspěšným zakončením.

Při pohledu na vaše přípravné zápasy se to hemží silnými protivníky. Má to být jakási modelace s výhledem na evropský pohár?

Už v přípravě jsme se chtěli jsme konfrontovat s co nejsilnějšími týmy. V momentě, kdy jste účastníkem FIBA pohárů, tak se vám soupeři shánějí mnohem lépe. Tím, že jsme po pár letech nováčky, tak zápasy s těmi zahraničními soupeři máme vesměs venku. Doma se ale představíme proti Nymburku i Ústí nad Labem, když oba týmy budou patřit ke špičce ligy. A na začátku přípravy