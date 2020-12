BK JIP Pardubice – BK Olomoucko 76:88 (15:17, 35:40, 60:65)

Body: Vyoral 29, Svoboda 13. Slanina 11, Švrdlík 10, Potoček 6, Heřman 5, Tkadlec 2 – Pekárek 30, Váňa 17, Bezbradica 13, Sychra 7, Feštr, A. Klepáč a Štěpán po 6, E. Klepáč 3. Rozhodčí: Hruša, Kapaňa, Kovačevič. Trojky: 10:10. Trestné hody: 16/12 – 19/16. Doskoky: 35:38. Fauly: 17:20. Hráno bez diváků.

Domácí se v prvních čtyřech minutách ne a ne trefit, a tak prohrávali 0:7. Vzápětí nabrali devítibodové manko, které ale rychle téměř celé umazali. V první čtvrtině se ale do plusu nedostali. Ve druhé už to bylo z jejich o poznání lepší. Oba celky se střídaly ve vedení, které ani na jedné straně nepřesáhlo tří bodů. Až trojkou s klaksonem Pekárek zařídil Olomoucku poločasový náskok v hodnotě pěti bodů.

Po změně stran zavelel ke stíhačce domácí lídr Vyoral. Dvěma trojkovými akcemi srovnal stav na 45:45. Jenže Beksa si vybrala další hluché střelecké místo. Za dvě minuty inkasovala deset bodů v řadě a vzápětí ztrácela již dvanáct. Za rychlostní páku znovu vzal Vyoral. Ve třetím kvartálu zaznamenal sedmnáct bodů z pětadvaceti týmových. Přesto domácí museli v závěrečném dějství zaretušovat pětibodovou sekyru. Ta se k jejich nelibosti po dvou minutách zdvojnásobila. A s tímto problémem se prali neúspěšně prali až do konce zápasu.

Ken Scalabroni (trenér domácích):

"Bohužel teď nemáme dobré období. Hráči se snaží, ale prostě to není dostačující. Na začátku zápasu jsme se moc snažili, ale prvních skoro pět minut se nám nedařilo skórovat. Nehrajeme konzistentně v jednotlivých zápasech ani v průběhu sezony, nemám jasné vysvětlení pro to, proč to tak je. Jenom vím, že přestože se hráči velmi snaží, nehrajeme dobře ani v obraně, ani v útoku."

Prokop Slanina (hráč domácích):

"Dostali jsme zase 88 bodů, což je hrozně moc. Vstup do utkání byl takový, že jsme moc chtěli, ale nemohli jsme se vůbec trefit. Olomoucko si vypracovalo náskok, který jsme se snažili celou dobu stáhnout, což samozřejmě stojí hrozně moc sil. Udělali jsme hrozně moc chyb v obraně, z čehož pramenily střely pro střelce Olomoucka, kteří je proměňovali. Nestíhali jsme dobíhat. Pro nás je to další prohra. Musíme se zvednout, snad příští rok budeme lepší."

Predrag Benáček (trenér hostů):

"Zápas se hodnotí těžko. My jsme ve stavu, kdy máme málo hráčů, hráli jsme bez rozehrávače Kouřila, museli jsme střídat jenom dva pivoty. Myslím si, že kluci vyhráli svojí bojovností, dobrou obranou a vírou, že můžeme Pardubice porazit, že můžeme vyhrát, i přes naši sérii porážek. Každým zápasem se zlepšujeme a kluci ukazují, že jsou opravdu hráči. Smekám klobouk před našimi hráči za to, jak bojovný výkon předvedli, gratuluji jim."

David Pekárek (hráč hostů):

"My jsme samozřejmě moc rádi, že jsme to konečně prolomili, těch proher už bylo strašně moc, i psychicky se to na nás hodně podepisovalo. Měli jsme hodně zápasů, které byly vyrovnané, ale nedokázali jsme je dotáhnout k výhře. Dneska se nám to konečně podařilo, takže samozřejmě spokojenost. Myslím si, že všichni, co jsme dneska nastoupili, jsme na hřišti nechali všechno. Odehráli jsme dobrý zápas a proto jsme vyhráli."