Úvodní koš zaznamenali pardubičtí dlouháni a logicky se ujali vedení. Na dlouho dobu naposledy. První čtvrtina se vyznačovala vyrovnaností. Ani jeden z celků nepláchl soupeři o víc než čtyři body. Středočechům se povedl přelom první a druhé epochy. Zatímco minutu před koncem úvodního kvartálu vedli 21:19, tak po dvou minutách druhého dějství už 30:19. Nakonec se ukázalo, že se jednalo o nejvyšší vedení jednoho z týmů. Podle zápisu domácí zahájili stíhačku a po šňůře 7:0 se rychle vrátili zpět do utkání. Nicméně Kolín si udržoval náskok mezi pěti až devíti body. A pět bodů k dobru si přenesl do druhého poločasu.

2. semifinále: ERA Basketball Nymburk - Královští sokoli Hradec Králové 103:64 (19:17, 43:36, 76:57).

Po změně stran oba celky utáhly šrouby v obraně. Přes dvě minuty ofenzivního duelu nepadl jediný koš. Jako prvé udeřily Pardubice. Snížily na dva body a poté to vypadalo na palubovce tak, že hostů vždy cukli až na sedm bodů a vzápětí se Beksa přiblížila na jeden koš. Devět vteřin před koncem trefil další svoji trojku Novotný a Geosan si vybudoval stejný náskok jako na konci první půle. Jenže proti byl Dunans a rychlou střelu z dálky s klaksonem vrátil svému týmu naději. A jakoby odzátkoval přesnou střelbu za tři body. Ta se domácím do té doby vůbec nedařila, což byl největší kámen úrazu vzhledem ke skóre. V závěrečném kvartálu se postupně za tři body trefili jeho kolegové Heřman, Škranc a Svoboda. Výsledek trojkového obrození. Pardubičtí se ujali vedení 71:66. Z dalšího útoku už Východočeši odskočili na sedm bodů. To se však nelíbilo Jelínkovi. Hosté upletli šňůru 10:0 a bývalý pardubický hráč k tomu přispěl osmi body. Vyoral ještě snížil na 75:76, ovšem poslední minutu si hosté pohlídali. Vyoral za stavu 75:78 minul trojku a Škranc při rychlém protiútoku zatáhl za záchrannou brzdu. Následovala nesportovní chyba. Tedy dvě šestky pro Kolín a navíc míč z autu. Hosté oba trestné hody proměnili, a tak Beska musela zase faulovat. Jenže Vyoral přehnal intenzitu a po krátké svižné také vyfasoval nesportovní faul. Středočeši odskočili na 82:75. Přes veškerou snahu Pardubic už se rozdíl ve skóre moc nepohnul.

Pardubice – Kolín 82:86 (19:23, 39:44, 58:60)



Body: Vyoral 19, Dunans 14, Švrdlík 13, Slanina 12, Heřman 8, Potoček a Svoboda po 5, Škranc 4, Tkadlec 2 – Skinner 20, Novotný 19 bodů, Číž 16, Jelínek 14, Wallace, Machač a Křivánek po 5, Petráš 2. Fauly: 27:22. Pět chyb: 40. Svoboda, Vyoral, a Škranc (vš. Pardubice). Trestné hody: 20/23 – 23/33. Trojky: 6:11. Doskoky: 50:47.

Pardubice se v neděli od 15.30 hodin střetnou v utkání o třetí místo se sousedním Hradcem Králové.

Jestliže o bronz se poperou dva východočeské kluby, tak souboj o zlato se proměnil ve středočeský souboj. V 19 hodin vyběhne Kolín proti vysoce favorizovanému a domácímu Nymburku.

Ohlasy po utkání

Miroslav Sodoma, trenér BC Geosan Kolín: ”Získat dosud nejcennější medaili po klub je samozřejmě krásný pocit, ale pořád to je semifinále a užijme si to až po odehrání finále. Je to ale výborná chvíle i pro mě, o to potěšitelnější, že jsem generálním manažerem i trenérem. Takový úspěch od nás před soutěží nikdo nečekal. V lize jsme byli tipování na desátou až dvanáctou pozici, ale já věřím, že to ještě posuneme dál i v NBL. Pokud jde o přebírání našich clon Pardubicemi, nevadilo nám a dopravili jsme míče, kam jsme chtěli. Spíš nás zastavila naše horší střelba, která byla otevřená, ale trojky jsme měli 31 procent, přičemž je míváme kolem 38. I tak jsme se s tím vypořádali. Když šly Pardubice přes nás, tak jsem se určitě obával, protože se bojím, i když vedeme o třicet. Bojím se pořád a jsem tím známý. Něco jsme si ale řekli a kluci to zahráli zkušeně a výborně. A o Adama Číže se samozřejmě bojím taky, ale máme to nastavené tak, že by si sám o střídání řekl. Vím, že to je pro něj velice těžké, ale zvykl si a uleví si třeba tím, že podá míče někam jinam. Maličko to ale už musíme upravit. A Jirka Jelínek v závěru? Kdo nás sleduje, ví, že vždy když jsme byli v nějaké herní krizi, pokaždé se někdo našel, kdo to pozvedne, a to je výhoda tohoto týmu. A to nás posunulo až sem.”

Adam Konvalinka, trenér BK JIP Pardubice: ”Je to hodně hořké. Dnes jsme ale neměli koncentraci po celý zápas. Sice jsme se s Kolínem drželi, ale oproti čtvrtfinále jsme z pohledu koncentrace byli úplně jiné družstvo. Pokud jde o šetření Tomáše Vyorala ve druhé půli, bylo to kvůli jeho faulům, aby si někde ”nehrábl” počtvrté a nebyl v úplném ohrožení, protože Kolín by si to zkušeně někde našel. Když jsme se dostali k obratu, chytil se Kolínu Jelínek. My jsme se do něj pořád snažili hrát pick-and-rolly, aby se vyfauloval, protože jsme doufali, že nás nebude (rychlostně) stíhat, nakonec to ale právě on rozhodl. My od něj museli pomáhat na kolínský pick-and-roll se Skinnerem a už tam chyběl šestý borec, který by to ”dotočil”. Pokud jde o přebírání kolínských clon, v zásadě jsme se drželi plánu, ale nechali jsme Kolínu strašně moc útočných doskoků a druhých šancí i otevřených střel z trojky. A tohle nás pak stálo strašně sil. V neděli to bude pořád zápas o medaili, půjde tam o morál a vůli. Někteří hráči hrají hodně, ale dobře trénujeme a budeme připravení na to to zvládnout a poprat se o ten bronz.”