Skupina A1 - středa, 17.30: BK JIP Pardubice (10 výher/13 proher) – Basket Brno (14/9). Hala Dašická.

Silná sestava. Už pro utkání v Nymburce byl k dispozici dlouhodobě zraněný Jakub Merešš. Slovenského reprezentanta následuje T.J. Dunans. A především staronová posila Dominez Burnett. Američan s týme poprvé trénoval v pondělí a je připraven.

„Stoprocentně jsme rádi, jak za návrat do sestavy T.J. Dunanse, tak i za příchod Domineze Burnetta. Ten se vlastně také vrací. Pomůžou nám jednak v tom, že budeme mít širší rotaci, tak i v kvalitě,“ poukazuje pardubický trenér Adam Konvalinka.

Brno stupňuje formu. V úvodním vystoupení nadstavbové části šokovalo Opavu, když zvítězilo v prodloužení na její palubovce.

„Mezi klíčové faktory utkání bych zařadil v první řadě doskok. V Nymburce jsme měli devatenáct útočných doskoků, což je skvělý počin. Dále potřebujeme zlepšit obranu, protože trošku bojujeme s obrannými kombinacemi. A zmínil bych ještě eliminaci Šimona Puršla, což je momentálně pro Brno stěžejní hráč na obou polovinách hřiště,“ míní Konvalinka.

„Dominez Burnett se vrací do Pardubic po třech a půl letech. Po nadstandardních výkonech v pardubickém dresu si ho vyhlédl nejen pro boje v Lize mistrů lotyšský Ventspils. Potom se objevil ještě v barvách italského Trevisa, v běloruském Cmoki Minsk a v severomakedonském Skopje. Minimálně do konce letošního ročníku se jeho kariérní kruh uzavřel.

„Rozhodl jsem se odehrát zbývající část sezony v Pardubicích. Jsem totiž přesvědčen, že bychom mohli navázat na úspěšná léta 2017 a 2018. V této sezoně jsem sice neviděl žádný zápas Beksy, ale moc se těším do známého prostředí. Bude skvělé setkat se znovu s bývalými spoluhráči a poznat další tváře. Mojí hlavní motivací je přijít, hrát tak, jak nejlépe dovedu, a pomoci tím k týmovému úspěchu,“ říká s patřičným sebevědomím Dominez Burnett.

Švrdlík dnes zapíše čtyři stovky startů v NBL



Kamil ŠvrdlíkZdroj: DeníkVelká věc… Za normální situace by to ve středu mohla být v hale na Dašické slavnostní chvíle. Ale to, v jaké situaci se momentálně nachází život v České republice, udělalo škrt této události. Patrně to bude jen komorní připomenutí. A určitě bez náležitého ohlasu diváků.



Kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švrdlík ve středečním utkání proti Brnu oblékne po čtyřsté dres v naší nejvyšší soutěži NBL. Poprvé se jeho jméno na soupisce v této soutěži objevilo v sezoně 2011/12 v týmu Prostějova. První utkání v české elitní společnosti odehrál 23. září 2011 proti Levicím a první body (bylo jich osm) si zapsal o pár dnů později proti Plzni. V dresu Hanáků, předchůdců současného BK Olomoucko, vydržel čtyři sezony. V té poslední, 2014/15, nastřílel svoje dosavadní bodové maximum, kdy do opavského koše nasázel 28 bodů.



V té následující už oblékal dres pardubické Beksy a v ní táhne už šestou sezonu. V červenobílém dresu má prozatímní maximum 25 bodů ze sezony 2018/19 proti Svitavám. Jeho letošním maximem je 23 bodů v domácím zápase s NH Ostrava. Kamil Švrdlík se ale může pochlubit ještě jedním unikátem: Trenérům chyběl v ligovém utkání naposledy 2. prosince 2015 (proti Ústí nad Labem) a od té doby odehrál v nepřetržité řadě 217 utkání, což je patrně unikátem nejen v české nejvyšší basketbalové soutěži. Švrdlík si drží i úctyhodnou střeleckou bilanci. Naposledy se u jeho jména v kolonce střelců objevila nula 20. května 2018. (fn)